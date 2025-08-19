Con «Autos Oscar» date un gusto único, con este BMW 220I Coupe Sportline 2016 con 80000 km.

BMW 220I Coupe Sportline 2016 con 80000 km.
CUENTA CON SEIS AIRBAGS – ABS – ESP – CUATRO MODOS DE CONDUCCIÓN – TAPIZADO DE CUERO – BUTACA ELECTRICA CON MEMORIA – CLIMATIZADOR AUTOMATICO BI-ZONA – SENSOR DE ESTACIONAMIENTO – CAMARA DE RETROCESO
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Listo para transferir
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia
Nuestros horarios de atención son de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 15 a 19hs – Sábados de 8:30 a 13hs
