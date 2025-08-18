Clima en Ayacucho: semana de lluvia

Se vienen dos días de lluvias en nuestra ciudad. El Servicio Meteorológico Nacional así lo ha pronosticado donde se esperan que las precipitaciones empiecen a registrarse en la madrugada de este martes y se desarrollen a lo largo de la jornada, como también buena parte del miércoles.

Distintos sitios webs que consultamos desde nuestro portal, coinciden en señalar que las lluvias podrían rondar los 35 a 40 milímetros, en tanto que para el viernes nuevamente se esperan lluvias aunque en menor porcentual.