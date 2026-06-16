Clasificaciones Generales de la Prueba 160° Aniversario de Ayacucho / Por KMI

GRAN PREMIO 160º ANIVERSARIO DE AYACUCHO – 14/JUN/2026 – CLASIFICACIONES GENERALES
GENERAL – PAREJAS CONTRARRELOJ / Kilómetro nfinito
|POS. GRAL.
|GRAL. X MOD.
|Apellido y Nombre / Apellido y Nombre
|PLACA Nº
|PROCEDENCIA
|Vta.1
|Vta.2
|Vta.3
|TIEMPO
|DIF.ANTE.
|DIF.1º
|PROMEDIO
|1
|1
|C
|Trabella Dario / Aguirre Jonatan
|19
|Tandil / Balcarce
|0:27:55
|0:28:26
|0:29:11
|1:25:34
|31,55
|2
|2
|C
|Giuliano Cristian / Sosa Jorge
|17
|Balcarce/Loberia
|0:28:11
|0:28:41
|0:28:49
|1:25:42
|0:00:08
|0:00:08
|31,51
|3
|3
|C
|Donofrio Hernan / Fioriti Pablo
|23
|Balcarce
|0:29:18
|0:29:17
|0:28:54
|1:27:30
|0:01:48
|0:01:56
|30,86
|4
|4
|C
|Rossi Jose / Menconi Miguel
|9
|J N Fernandez/Pila
|0:29:07
|0:29:29
|0:29:08
|1:27:46
|0:00:16
|0:02:12
|30,76
|5
|5
|C
|Saladino Manuel / Navas Diego
|24
|Saladillo/Las Flores
|0:29:23
|0:29:39
|0:30:01
|1:29:04
|0:01:18
|0:03:30
|30,31
|6
|6
|C
|Amoz Fabian / Albelo Jorge
|21
|Ayacucho / Rauch
|0:29:21
|0:30:16
|0:30:05
|1:29:43
|0:00:39
|0:04:09
|30,09
|7
|7
|C
|Tanzi Walter / Malcorra Facundo
|15
|Ayacucho
|0:30:23
|0:30:57
|0:31:32
|1:32:54
|0:03:11
|0:07:20
|29,06
|8
|8
|C
|Jaime Nicolas / Jaime Lucas
|22
|Ayacucho
|0:30:03
|0:30:02
|0:33:48
|1:33:54
|0:01:00
|0:08:20
|28,75
|9
|9
|C
|Hidalgo Miguel / Alvarez Facundo
|18
|Ayacucho
|0:33:54
|0:30:15
|0:30:30
|1:34:39
|0:00:45
|0:09:05
|28,53
|10
|10
|C
|Falcon Leandro / Baldovino Daniel
|27
|Gral. Madariaga
|0:30:57
|0:31:55
|0:32:03
|1:34:55
|0:00:16
|0:09:21
|28,45
|11
|11
|C
|Heim Julian / Fantinato Bautista
|20
|Tandil
|0:31:05
|0:32:42
|0:31:19
|1:35:07
|0:00:12
|0:09:33
|28,39
|12
|12
|C
|Diaz Juan M. / Argel Matias
|5
|Ayacucho
|0:31:29
|0:32:27
|0:32:58
|1:36:55
|0:01:48
|0:11:21
|27,86
|13
|1
|M
|Soggeti Lucia / Martinez Jorge
|16
|Tandil
|0:32:23
|0:32:50
|0:32:02
|1:37:17
|0:00:22
|0:11:43
|27,75
|14
|1
|M
|Manzo Virginia / Docarmo Pablo
|6
|Mar del Plata
|0:32:24
|0:33:01
|0:33:12
|1:38:37
|0:01:20
|0:13:03
|27,38
|15
|13
|C
|Pardal Manuel / Molina Pablo
|26
|Laprida
|0:33:14
|0:34:04
|0:33:56
|1:41:15
|0:02:38
|0:15:41
|26,67
|16
|2
|M
|Gonzalez Daniela / Castro Fernando
|8
|Mar del Plata
|0:33:26
|0:34:07
|0:33:48
|1:41:22
|0:00:07
|0:15:48
|26,64
|17
|14
|C
|Alvarez Guillermo / Alfonso Aguerralde
|11
|Ayacucho
|0:33:51
|0:34:25
|0:34:04
|1:42:21
|0:00:59
|0:16:47
|26,38
|18
|15
|C
|Zarate Jorge / Almeida Anibal
|3
|Tandil
|0:34:20
|0:35:34
|0:35:25
|1:45:20
|0:02:59
|0:19:46
|25,63
|19
|2
|M
|Castañares Belen / Kees Christian
|14
|Laprida / Olavarria
|0:33:55
|0:35:49
|0:35:49
|1:45:34
|0:00:14
|0:20:00
|25,58
|20
|16
|C
|Cardenas Walter / Torres Alberto
|7
|Ayacucho/Miramar
|0:35:04
|0:36:40
|0:37:40
|1:49:25
|0:03:51
|0:23:51
|24,68
|21
|17
|C
|Gutierrez Jose A. / Balcarce Ignacio
|13
|Cnel. Vidal
|0:37:13
|0:38:41
|0:39:37
|1:55:32
|0:06:07
|0:29:58
|23,37
|22
|3
|M
|Palmisciano Natalia / Gutierrez Jose L.
|12
|Mar del Plata
|0:37:23
|0:39:14
|0:40:01
|1:56:39
|0:01:07
|0:31:05
|23,15
|23
|3
|M
|Riva Tamara / Etchevarne Agustin
|10
|Balcarce
|0:38:26
|0:40:32
|0:41:52
|2:00:52
|0:04:13
|0:35:18
|22,34
|24
|4
|M
|Castiñeiras Paula / Castiñeiras Nicolas
|4
|Mar del Plata
|0:44:11
|0:45:19
|0:44:14
|2:13:44
|0:12:52
|0:48:10
|20,19
|25
|1
|D
|Martinez Sofia / Fernandez Karina
|1
|Gral. Madariaga
|0:52:05
|0:42:40
|0:43:36
|2:18:21
|0:04:37
|0:52:47
|19,52
|26
|18
|M
|Martinez Nicolas / Domec Oscar
|2
|Ayacucho
|0:48:23
|0:51:58
|1:40:21
|17,94
|n/a
|n/a
|M
|Colavita Marcelo / Colella Raul
|25
|Balcarce
GENERAL – INDIVIDUALES CONTRARRELOJ
|POS. GRAL.
|POS. X SEXO
|Apellido y Nombre
|PLACA Nº
|PROCEDENCIA
|Vta.1
|Vta.2
|TIEMPO
|DIF.ANTE.
|DIF.1º
|PROMEDIO
|1
|1
|Cab.
|Noya Andres
|55
|Balcarce
|0:31:19
|0:32:52
|1:04:11
|28,04
|2
|2
|Cab.
|Herrera Claudio
|46
|Gral. Madariaga
|0:32:42
|0:33:21
|1:06:03
|0:01:52
|0:01:52
|27,25
|3
|3
|Cab.
|Morrone Jesus
|44
|Tandil
|0:32:56
|0:33:34
|1:06:30
|0:00:27
|0:02:19
|27,07
|4
|4
|Cab.
|Fantinato Andres
|56
|Tandil
|0:33:47
|0:35:21
|1:09:08
|0:02:38
|0:04:57
|26,04
|5
|5
|Cab.
|Erviti Matias
|50
|Ayacucho
|0:33:29
|0:35:44
|1:09:14
|0:00:06
|0:05:03
|26
|6
|6
|Cab.
|Nuñez Ruben
|48
|Tandil
|0:34:16
|0:35:21
|1:09:38
|0:00:24
|0:05:27
|25,85
|7
|7
|Cab.
|Rebello Marcos
|52
|Tandil
|0:35:00
|0:35:43
|1:10:43
|0:01:05
|0:06:32
|25,45
|8
|8
|Cab.
|Garcia Marcos
|57
|Tandil
|0:34:42
|0:37:20
|1:12:03
|0:01:20
|0:07:52
|24,98
|9
|9
|Cab.
|Di Giorgio Martin
|53
|Necochea
|0:35:43
|0:36:25
|1:12:09
|0:00:06
|0:07:58
|24,95
|10
|10
|Cab.
|Belsito Esteban
|51
|Tandil
|0:36:30
|0:38:03
|1:14:34
|0:02:25
|0:10:23
|24,14
|11
|11
|Cab.
|Giachino Alfredo
|47
|Ayacucho
|0:39:43
|0:39:13
|1:18:57
|0:04:23
|0:14:46
|22,8
|12
|12
|Cab.
|Cerimelo Mario
|41
|Necochea
|0:38:37
|0:41:11
|1:19:49
|0:00:52
|0:15:38
|22,55
|13
|13
|Cab.
|Anaya Fabian
|54
|Ayacucho
|0:39:43
|0:41:13
|1:20:57
|0:01:08
|0:16:46
|22,24
|14
|1
|Damas
|Sauco Lucia
|42
|Ayacucho
|0:40:21
|0:41:03
|1:21:25
|0:00:28
|0:17:14
|22,11
|15
|14
|Cab.
|Burgueño Osmar
|43
|Ayacucho
|0:39:59
|0:42:52
|1:22:52
|0:01:27
|0:18:41
|21,72
|16
|2
|Damas
|Serra Ana Maria
|45
|Tandil
|0:40:47
|0:43:13
|1:24:01
|0:01:09
|0:19:50
|21,42
|17
|15
|Cab.
|Calvo Cristian
|40
|Ayacucho
|0:44:20
|0:43:05
|1:27:26
|0:03:25
|0:23:15
|20,59
|n/a
|n/a
|Cab.
|Machado Ernesto
|49
|Maipu
N. de la R; fuente KM Infinito /Adrián Poó.
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