Clasificaciones Generales de la Prueba 160° Aniversario de Ayacucho / Por KMI

16 junio, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA, destacados 0

GRAN PREMIO 160º ANIVERSARIO DE AYACUCHO – 14/JUN/2026 – CLASIFICACIONES GENERALES

GENERAL – PAREJAS CONTRARRELOJ / Kilómetro nfinito

POS. GRAL. GRAL. X MOD. Apellido y Nombre / Apellido y Nombre PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 C Trabella Dario / Aguirre Jonatan 19 Tandil / Balcarce 0:27:55 0:28:26 0:29:11 1:25:34 31,55
2 2 C Giuliano Cristian / Sosa Jorge 17 Balcarce/Loberia 0:28:11 0:28:41 0:28:49 1:25:42 0:00:08 0:00:08 31,51
3 3 C Donofrio Hernan / Fioriti Pablo 23 Balcarce 0:29:18 0:29:17 0:28:54 1:27:30 0:01:48 0:01:56 30,86
4 4 C Rossi Jose / Menconi Miguel 9 J N Fernandez/Pila 0:29:07 0:29:29 0:29:08 1:27:46 0:00:16 0:02:12 30,76
5 5 C Saladino Manuel / Navas Diego 24 Saladillo/Las Flores 0:29:23 0:29:39 0:30:01 1:29:04 0:01:18 0:03:30 30,31
6 6 C Amoz Fabian / Albelo Jorge 21 Ayacucho / Rauch 0:29:21 0:30:16 0:30:05 1:29:43 0:00:39 0:04:09 30,09
7 7 C Tanzi Walter / Malcorra Facundo 15 Ayacucho 0:30:23 0:30:57 0:31:32 1:32:54 0:03:11 0:07:20 29,06
8 8 C Jaime Nicolas / Jaime Lucas 22 Ayacucho 0:30:03 0:30:02 0:33:48 1:33:54 0:01:00 0:08:20 28,75
9 9 C Hidalgo Miguel / Alvarez Facundo 18 Ayacucho 0:33:54 0:30:15 0:30:30 1:34:39 0:00:45 0:09:05 28,53
10 10 C Falcon Leandro / Baldovino Daniel 27 Gral. Madariaga 0:30:57 0:31:55 0:32:03 1:34:55 0:00:16 0:09:21 28,45
11 11 C Heim Julian / Fantinato Bautista 20 Tandil 0:31:05 0:32:42 0:31:19 1:35:07 0:00:12 0:09:33 28,39
12 12 C Diaz Juan M. / Argel Matias 5 Ayacucho 0:31:29 0:32:27 0:32:58 1:36:55 0:01:48 0:11:21 27,86
13 1 M Soggeti Lucia / Martinez Jorge 16 Tandil 0:32:23 0:32:50 0:32:02 1:37:17 0:00:22 0:11:43 27,75
14 1 M Manzo Virginia / Docarmo Pablo 6 Mar del Plata 0:32:24 0:33:01 0:33:12 1:38:37 0:01:20 0:13:03 27,38
15 13 C Pardal Manuel / Molina Pablo 26 Laprida 0:33:14 0:34:04 0:33:56 1:41:15 0:02:38 0:15:41 26,67
16 2 M Gonzalez Daniela / Castro Fernando 8 Mar del Plata 0:33:26 0:34:07 0:33:48 1:41:22 0:00:07 0:15:48 26,64
17 14 C Alvarez Guillermo / Alfonso Aguerralde 11 Ayacucho 0:33:51 0:34:25 0:34:04 1:42:21 0:00:59 0:16:47 26,38
18 15 C Zarate Jorge / Almeida Anibal 3 Tandil 0:34:20 0:35:34 0:35:25 1:45:20 0:02:59 0:19:46 25,63
19 2 M Castañares Belen / Kees Christian 14 Laprida / Olavarria 0:33:55 0:35:49 0:35:49 1:45:34 0:00:14 0:20:00 25,58
20 16 C Cardenas Walter / Torres Alberto 7 Ayacucho/Miramar 0:35:04 0:36:40 0:37:40 1:49:25 0:03:51 0:23:51 24,68
21 17 C Gutierrez Jose A. / Balcarce Ignacio 13 Cnel. Vidal 0:37:13 0:38:41 0:39:37 1:55:32 0:06:07 0:29:58 23,37
22 3 M Palmisciano Natalia / Gutierrez Jose L. 12 Mar del Plata 0:37:23 0:39:14 0:40:01 1:56:39 0:01:07 0:31:05 23,15
23 3 M Riva Tamara / Etchevarne Agustin 10 Balcarce 0:38:26 0:40:32 0:41:52 2:00:52 0:04:13 0:35:18 22,34
24 4 M Castiñeiras Paula / Castiñeiras Nicolas 4 Mar del Plata 0:44:11 0:45:19 0:44:14 2:13:44 0:12:52 0:48:10 20,19
25 1 D Martinez Sofia / Fernandez Karina 1 Gral. Madariaga 0:52:05 0:42:40 0:43:36 2:18:21 0:04:37 0:52:47 19,52
26 18 M Martinez Nicolas / Domec Oscar 2 Ayacucho 0:48:23 0:51:58 1:40:21 17,94
n/a n/a M Colavita Marcelo / Colella Raul 25 Balcarce

GENERAL – INDIVIDUALES CONTRARRELOJ

POS. GRAL. POS. X SEXO Apellido y Nombre PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Cab. Noya Andres 55 Balcarce 0:31:19 0:32:52 1:04:11 28,04
2 2 Cab. Herrera Claudio 46 Gral. Madariaga 0:32:42 0:33:21 1:06:03 0:01:52 0:01:52 27,25
3 3 Cab. Morrone Jesus 44 Tandil 0:32:56 0:33:34 1:06:30 0:00:27 0:02:19 27,07
4 4 Cab. Fantinato Andres 56 Tandil 0:33:47 0:35:21 1:09:08 0:02:38 0:04:57 26,04
5 5 Cab. Erviti Matias 50 Ayacucho 0:33:29 0:35:44 1:09:14 0:00:06 0:05:03 26
6 6 Cab. Nuñez Ruben 48 Tandil 0:34:16 0:35:21 1:09:38 0:00:24 0:05:27 25,85
7 7 Cab. Rebello Marcos 52 Tandil 0:35:00 0:35:43 1:10:43 0:01:05 0:06:32 25,45
8 8 Cab. Garcia Marcos 57 Tandil 0:34:42 0:37:20 1:12:03 0:01:20 0:07:52 24,98
9 9 Cab. Di Giorgio Martin 53 Necochea 0:35:43 0:36:25 1:12:09 0:00:06 0:07:58 24,95
10 10 Cab. Belsito Esteban 51 Tandil 0:36:30 0:38:03 1:14:34 0:02:25 0:10:23 24,14
11 11 Cab. Giachino Alfredo 47 Ayacucho 0:39:43 0:39:13 1:18:57 0:04:23 0:14:46 22,8
12 12 Cab. Cerimelo Mario 41 Necochea 0:38:37 0:41:11 1:19:49 0:00:52 0:15:38 22,55
13 13 Cab. Anaya Fabian 54 Ayacucho 0:39:43 0:41:13 1:20:57 0:01:08 0:16:46 22,24
14 1 Damas Sauco Lucia 42 Ayacucho 0:40:21 0:41:03 1:21:25 0:00:28 0:17:14 22,11
15 14 Cab. Burgueño Osmar 43 Ayacucho 0:39:59 0:42:52 1:22:52 0:01:27 0:18:41 21,72
16 2 Damas Serra Ana Maria 45 Tandil 0:40:47 0:43:13 1:24:01 0:01:09 0:19:50 21,42
17 15 Cab. Calvo Cristian 40 Ayacucho 0:44:20 0:43:05 1:27:26 0:03:25 0:23:15 20,59
n/a n/a Cab. Machado Ernesto 49 Maipu

N. de la R; fuente KM Infinito /Adrián Poó.

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