Clasificaciones de la «14ta Vuelta al Pago» organizada por el Club Estrada y KMI

17 agosto, 2025

14º DESAFÍO DE LAS TRES CRUCES – 10/AGO/2025 – AYACUCHO – CLASIFICACION GENERAL

POS. GRAL. POS. CAT. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO PROMEDIO
1 1 Gonzalez R. Juan Cruz 5 S.M. del Monte 0:17:42 0:17:52 0:17:59 0:18:10 0:18:31 1:30:16 28,25
2 1 Arreceygor Juan Cruz 12 S. M. del Monte 0:17:39 0:17:56 0:17:55 0:18:15 0:18:31 1:30:19 28,23
3 1 Arancedo Joaquin 19 Gral. Madariaga 0:17:46 0:17:53 0:17:57 0:18:13 0:18:34 1:30:25 28,2
4 2 Mari Emanuel 20 Tandil 0:18:11 0:18:10 0:18:24 0:18:31 0:18:13 1:31:31 27,86
5 1 Galarza Facundo 31 Pinamar 0:17:56 0:18:28 0:18:16 0:18:33 0:18:18 1:31:34 27,85
6 2 Giuliano Cristian 13 Balcarce 0:18:14 0:18:13 0:18:20 0:18:32 0:18:27 1:31:48 27,78
7 2 Jara Bruno 6 Mar del Plata 0:18:59 0:19:37 0:19:22 0:19:10 0:19:26 1:36:36 26,4
8 3 Sierra Marcelo 23 Necochea 0:18:32 0:18:58 0:19:32 0:19:57 0:19:47 1:36:49 26,33
9 1 Menconi Miguel 49 Pila 0:19:23 0:19:09 0:19:11 0:19:35 0:19:55 1:37:14 26,23
10 1 Saenz Marcelo 42 Rauch 0:19:19 0:19:10 0:19:12 0:19:40 0:19:55 1:37:17 26,21
11 2 Martinez Ruben Dario 32 Coronel Pringles 0:18:41 0:18:56 0:19:43 0:20:04 0:20:40 1:38:08 25,99
12 1 Belsito Jorge 37 Tandil 0:19:27 0:19:07 0:19:03 0:20:30 0:20:43 1:38:52 25,79
13 3 Riccillo Carlos 33 Balcarce 0:19:08 0:20:28 0:20:45 0:20:24 0:21:17 1:42:04 24,98
14 3 Pereyra Nicanor 14 Cnel. Vidal 0:18:39 0:18:48 0:18:36 0:18:53 0:27:22 1:42:21 24,91
15 4 Salm Alejandro 22 Mar del Plata 0:19:49 0:20:36 0:20:29 0:20:35 0:21:06 1:42:37 24,85
16 5 Perez Gaston 21 Mar del Plata 0:19:51 0:20:36 0:20:28 0:20:32 0:21:09 1:42:38 24,85
17 2 Correa Francisco 47 Quequen 0:20:07 0:20:17 0:20:19 0:21:33 0:20:51 1:43:09 24,72
18 2 Hidalgo Miguel A. 40 Ayacucho 0:20:37 0:20:30 0:20:40 0:20:23 0:21:02 1:43:13 24,71
19 4 Altamirando Roque 30 Tandil 0:19:57 0:20:36 0:21:12 0:21:46 0:21:56 1:45:29 24,17
20 3 Mazzante Simon 7 Azul 0:20:23 0:20:58 0:21:03 0:21:47 0:21:48 1:46:01 24,05
21 4 Diaz Juan Martin 4 Ayacucho 0:19:54 0:20:36 0:21:19 0:21:46 0:22:54 1:46:31 23,94
22 2 Robledo Antonio 39 Azul 0:20:45 0:21:23 0:21:25 0:22:18 0:21:21 1:47:13 23,78
23 5 Perez Nahuel 8 Mar del Plata 0:20:13 0:21:12 0:21:02 0:21:46 0:23:36 1:47:51 23,64
24 6 Alvarez Facundo 3 Ayacucho 0:20:29 0:21:55 0:22:17 0:21:53 0:22:02 1:48:38 23,47
25 6 Alvarez Guillermo 18 Ayacucho 0:20:20 0:22:07 0:22:15 0:21:47 0:22:09 1:48:40 23,47
26 3 Mascieri Roberto 50 Sta. Teresita 0:21:17 0:22:12 0:21:44 0:22:46 0:23:23 1:51:23 22,89
27 4 Cardenas Walter 46 Ayacucho 0:21:43 0:21:37 0:21:50 0:22:51 0:23:26 1:51:28 22,88
28 1 Viceconte Sergio 57 Mar del Plata 0:21:32 0:22:00 0:21:44 0:22:47 0:23:27 1:51:31 22,87
29 1 Mendy Anahi 73 Mar del Tuyu 0:22:04 0:22:09 0:22:08 0:22:44 0:23:23 1:52:30 22,67
30 3 De Leon Juan Martin 38 Batan 0:21:12 0:22:05 0:22:02 0:23:20 0:24:40 1:53:21 22,5
31 3 Merlo Gabriel 41 Miramar 0:21:20 0:22:07 0:21:36 0:23:57 0:25:03 1:54:05 22,35
32 2 Torres Alberto 56 Miramar 0:22:00 0:22:48 0:23:41 0:25:12 1:33:43 21,77
33 3 Ruiz Carlos A. 55 Necochea 0:22:41 0:24:02 0:23:53 0:24:24 1:35:02 21,47
34 4 Dure Arturo 52 Mar del Plata 0:24:18 0:24:28 0:23:59 0:24:19 1:37:06 21,01
35 2 Comaschi Luciana 72 Necochea 0:23:46 0:24:00 0:24:59 0:25:52 1:38:38 20,68
36 5 Martinez Nestor 48 Villa Gesell 0:23:55 0:25:04 0:26:11 0:28:49 1:44:00 19,62
37 5 Giachino Alfredo 53 Ayacucho 0:25:19 0:26:30 0:26:27 0:28:22 1:46:41 19,12
38 3 Eguren Laura 71 Villa Fortabat 0:26:33 0:27:05 0:27:44 0:27:56 1:49:19 18,66
39 6 Meinere Miguel 54 Huanguelen 0:26:56 0:29:24 0:29:58 0:30:37 1:56:56 17,45
40 1 Niñerola Sandra S. 76 S. de los Padres 0:27:40 0:30:43 0:30:46 0:32:42 2:01:53 16,74
n/a n/a Vidal Alejandro 43 Ituzaingo
n/a n/a Amigorena Guillermo 45 Mar del Plata

N. de la R; fuente Adrián Poo – KMI

