Clasificaciones de la «14ta Vuelta al Pago» organizada por el Club Estrada y KMI

14º DESAFÍO DE LAS TRES CRUCES – 10/AGO/2025 – AYACUCHO – CLASIFICACION GENERAL
|POS. GRAL.
|POS. CAT.
|CORREDOR
|PLACA Nº
|PROCEDENCIA
|Vta.1
|Vta.2
|Vta.3
|Vta.4
|Vta.5
|TIEMPO
|PROMEDIO
|1
|1
|Gonzalez R. Juan Cruz
|5
|S.M. del Monte
|0:17:42
|0:17:52
|0:17:59
|0:18:10
|0:18:31
|1:30:16
|28,25
|2
|1
|Arreceygor Juan Cruz
|12
|S. M. del Monte
|0:17:39
|0:17:56
|0:17:55
|0:18:15
|0:18:31
|1:30:19
|28,23
|3
|1
|Arancedo Joaquin
|19
|Gral. Madariaga
|0:17:46
|0:17:53
|0:17:57
|0:18:13
|0:18:34
|1:30:25
|28,2
|4
|2
|Mari Emanuel
|20
|Tandil
|0:18:11
|0:18:10
|0:18:24
|0:18:31
|0:18:13
|1:31:31
|27,86
|5
|1
|Galarza Facundo
|31
|Pinamar
|0:17:56
|0:18:28
|0:18:16
|0:18:33
|0:18:18
|1:31:34
|27,85
|6
|2
|Giuliano Cristian
|13
|Balcarce
|0:18:14
|0:18:13
|0:18:20
|0:18:32
|0:18:27
|1:31:48
|27,78
|7
|2
|Jara Bruno
|6
|Mar del Plata
|0:18:59
|0:19:37
|0:19:22
|0:19:10
|0:19:26
|1:36:36
|26,4
|8
|3
|Sierra Marcelo
|23
|Necochea
|0:18:32
|0:18:58
|0:19:32
|0:19:57
|0:19:47
|1:36:49
|26,33
|9
|1
|Menconi Miguel
|49
|Pila
|0:19:23
|0:19:09
|0:19:11
|0:19:35
|0:19:55
|1:37:14
|26,23
|10
|1
|Saenz Marcelo
|42
|Rauch
|0:19:19
|0:19:10
|0:19:12
|0:19:40
|0:19:55
|1:37:17
|26,21
|11
|2
|Martinez Ruben Dario
|32
|Coronel Pringles
|0:18:41
|0:18:56
|0:19:43
|0:20:04
|0:20:40
|1:38:08
|25,99
|12
|1
|Belsito Jorge
|37
|Tandil
|0:19:27
|0:19:07
|0:19:03
|0:20:30
|0:20:43
|1:38:52
|25,79
|13
|3
|Riccillo Carlos
|33
|Balcarce
|0:19:08
|0:20:28
|0:20:45
|0:20:24
|0:21:17
|1:42:04
|24,98
|14
|3
|Pereyra Nicanor
|14
|Cnel. Vidal
|0:18:39
|0:18:48
|0:18:36
|0:18:53
|0:27:22
|1:42:21
|24,91
|15
|4
|Salm Alejandro
|22
|Mar del Plata
|0:19:49
|0:20:36
|0:20:29
|0:20:35
|0:21:06
|1:42:37
|24,85
|16
|5
|Perez Gaston
|21
|Mar del Plata
|0:19:51
|0:20:36
|0:20:28
|0:20:32
|0:21:09
|1:42:38
|24,85
|17
|2
|Correa Francisco
|47
|Quequen
|0:20:07
|0:20:17
|0:20:19
|0:21:33
|0:20:51
|1:43:09
|24,72
|18
|2
|Hidalgo Miguel A.
|40
|Ayacucho
|0:20:37
|0:20:30
|0:20:40
|0:20:23
|0:21:02
|1:43:13
|24,71
|19
|4
|Altamirando Roque
|30
|Tandil
|0:19:57
|0:20:36
|0:21:12
|0:21:46
|0:21:56
|1:45:29
|24,17
|20
|3
|Mazzante Simon
|7
|Azul
|0:20:23
|0:20:58
|0:21:03
|0:21:47
|0:21:48
|1:46:01
|24,05
|21
|4
|Diaz Juan Martin
|4
|Ayacucho
|0:19:54
|0:20:36
|0:21:19
|0:21:46
|0:22:54
|1:46:31
|23,94
|22
|2
|Robledo Antonio
|39
|Azul
|0:20:45
|0:21:23
|0:21:25
|0:22:18
|0:21:21
|1:47:13
|23,78
|23
|5
|Perez Nahuel
|8
|Mar del Plata
|0:20:13
|0:21:12
|0:21:02
|0:21:46
|0:23:36
|1:47:51
|23,64
|24
|6
|Alvarez Facundo
|3
|Ayacucho
|0:20:29
|0:21:55
|0:22:17
|0:21:53
|0:22:02
|1:48:38
|23,47
|25
|6
|Alvarez Guillermo
|18
|Ayacucho
|0:20:20
|0:22:07
|0:22:15
|0:21:47
|0:22:09
|1:48:40
|23,47
|26
|3
|Mascieri Roberto
|50
|Sta. Teresita
|0:21:17
|0:22:12
|0:21:44
|0:22:46
|0:23:23
|1:51:23
|22,89
|27
|4
|Cardenas Walter
|46
|Ayacucho
|0:21:43
|0:21:37
|0:21:50
|0:22:51
|0:23:26
|1:51:28
|22,88
|28
|1
|Viceconte Sergio
|57
|Mar del Plata
|0:21:32
|0:22:00
|0:21:44
|0:22:47
|0:23:27
|1:51:31
|22,87
|29
|1
|Mendy Anahi
|73
|Mar del Tuyu
|0:22:04
|0:22:09
|0:22:08
|0:22:44
|0:23:23
|1:52:30
|22,67
|30
|3
|De Leon Juan Martin
|38
|Batan
|0:21:12
|0:22:05
|0:22:02
|0:23:20
|0:24:40
|1:53:21
|22,5
|31
|3
|Merlo Gabriel
|41
|Miramar
|0:21:20
|0:22:07
|0:21:36
|0:23:57
|0:25:03
|1:54:05
|22,35
|32
|2
|Torres Alberto
|56
|Miramar
|0:22:00
|0:22:48
|0:23:41
|0:25:12
|1:33:43
|21,77
|33
|3
|Ruiz Carlos A.
|55
|Necochea
|0:22:41
|0:24:02
|0:23:53
|0:24:24
|1:35:02
|21,47
|34
|4
|Dure Arturo
|52
|Mar del Plata
|0:24:18
|0:24:28
|0:23:59
|0:24:19
|1:37:06
|21,01
|35
|2
|Comaschi Luciana
|72
|Necochea
|0:23:46
|0:24:00
|0:24:59
|0:25:52
|1:38:38
|20,68
|36
|5
|Martinez Nestor
|48
|Villa Gesell
|0:23:55
|0:25:04
|0:26:11
|0:28:49
|1:44:00
|19,62
|37
|5
|Giachino Alfredo
|53
|Ayacucho
|0:25:19
|0:26:30
|0:26:27
|0:28:22
|1:46:41
|19,12
|38
|3
|Eguren Laura
|71
|Villa Fortabat
|0:26:33
|0:27:05
|0:27:44
|0:27:56
|1:49:19
|18,66
|39
|6
|Meinere Miguel
|54
|Huanguelen
|0:26:56
|0:29:24
|0:29:58
|0:30:37
|1:56:56
|17,45
|40
|1
|Niñerola Sandra S.
|76
|S. de los Padres
|0:27:40
|0:30:43
|0:30:46
|0:32:42
|2:01:53
|16,74
|n/a
|n/a
|Vidal Alejandro
|43
|Ituzaingo
|n/a
|n/a
|Amigorena Guillermo
|45
|Mar del Plata
N. de la R; fuente Adrián Poo – KMI
