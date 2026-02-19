Cierre de Fideos Italia: el dueño reconoció las indemnizaciones, pero dijo no poder pagarlas

En la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, el empresario admitió la deuda con siete trabajadores despedidos y la retención indebida de aportes. La negociación pasó a cuarto intermedio hasta el 5 de marzo.

Un nuevo capítulo se suma al conflicto laboral que atraviesan trabajadores de la fábrica de pastas secas Fideos Italia en Tandil. Este viernes 13 se llevó a cabo una audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia, en el marco de las denuncias por despidos y presuntos incumplimientos por parte de la empresa.

Según informaron desde el gremio, el propietario de la firma, Pedro Quiñones, reconoció durante la mediación la obligación de abonar las indemnizaciones correspondientes a siete trabajadores despedidos, así como también regularizar la retención indebida de haberes vinculados a obra social, aporte gremial y aportes jubilatorios. Sin embargo, el empresario manifestó no contar actualmente con los fondos necesarios para afrontar esas deudas.

Tras el encuentro, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 5 de marzo. De acuerdo a lo señalado, Quiñones se retiró planteando que se encuentra analizando una posible venta de la empresa. Por su parte, el abogado interviniente del Ministerio instó al titular de la firma a presentar una propuesta concreta que permita arribar a un acuerdo en la próxima instancia.

Desde el sector sindical señalaron que evalúan distintas medidas para visibilizar la situación y evitar que se naturalicen los despidos sin indemnización y el incumplimiento de derechos laborales básicos. En ese sentido, agradecieron el acompañamiento de la Mesa Intersindical de Tandil (MIT), destacando el respaldo y la contención brindada en medio de un proceso que calificaron como angustiante.

El comunicado lleva la firma de Gustavo Scarpello, secretario general de la seccional Olavarría del S.A.T.I.F., quien reiteró la preocupación del gremio por el desarrollo del conflicto y la necesidad de una pronta solución para los trabajadores afectados.

N. de la R; fuente El Diario de Tandil.