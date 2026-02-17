Ciclismo – Walter Pepe y Mariana Calvo disputaron la Vuelta de San Juan Master

Ciclismo – Participación ayacuchense en San Juan
Walter Pepe y Mariana Calvo estuvieron disputando la Vuelta de San Juan Master, siendo de la partida en las cuatro etapas en las que se desarrolló la competencia.
Mariana Calvo finalizó en el 8º puesto de la General de Damas, ubicándose en las cuatro etapas dentro de las diez primeras.
Por su parte Walter Pepe finalizó 42º en la General de Master B entre más de 150 ciclistas.
Felicitaciones para ambos y gracias por la foto, que los muestra entrenando con el paisaje sanjuanino de fondo.
Fuente Infodeportesayacucho
