Ciclismo nocturno en Azul – Se corrió el pasado fin de semana con participación ayacuchense

Ciclismo en AZUL con participación ayacuchense y estos resultados;
MASTER D
2 VARGAS, MIGUEL AYACUCHO
MASTER B
4 MALCORRA, FACUNDO AYACUCHO
MASTER C
7 AMOZ, FABIAN AYACUCHO
ELITE
2 JAIME NICOLAS AYACUCHO
MASTER A Y SUB 23 ELETE
1 JAIME, NICOLAS AYACUCHO
Premio GOMERIA DULONP
La Clasificación fue la siguiente:
AFICIONADOS MAYORES
1 GOMEZ PATRICIO LOBERIA
2 CANOSA, GERMAN TAPALQUE
3 LANDA, JUAN LAS FLORES
4 TIBERIO, DANIEL PIRAN
5 TRUMPIO, HUGO OLAVARRIA
6 GIUSTI,MIGUEL OLAVARRIA
7 SANTILLAN, HUGO AZUL
AFICIONADOS MENORES
1 FERRO, AGUSTIN OLAVARRIA
2 SAYAGO, IAGO ALVEAR
3 FANTINATO, BAUTISTA TANDIL
4 PEREZ, PABLO AZUL
5 NATIELLO, ENZO AZUL
6 PANE, MAXIMO AZUL
7 SILVA, ISAIAS AZUL
MASTER D
1 FUNES, JUAN CARLOS SALADILLO
2 Miguel Vargas AYACUCHO
3 OCANTO, MIGUEL AZUL
4 DIAZ, GUSTAVO MAR DEL PLATA
5 BARZOLA, MIGUEL OLAVARRIA
6 POSE, FRANCISCO OLAVARRIA
7 ABACCA, MARIO MONTE
MASTER E
1 POSE, FRANCISCO OLAVARRIA
2 OLMEDO, JORGE OLAVARRIA
3 TIBERIO, CARLOS PIRAN
MASTER B
1 GOMEZ, FEDERICO TAPALQUE
2 AGUIRRE, JOSE CACHARI
3 MARTIN, DIEGO DOLORES
4 Facundo Malcorra AYACUCHO
5 ROLDAN, ESTEBAN OLAVARRIA
6 BRUN, FEDERICO OLAVARRIA
7 DIAZ, CARLOS RAUCH
MASTER C
1 VALETUTO OSCAR OLAVARRIA
2 FERNANDEZ, ANDRES TANDIL
3 BENITO WALTER OLAVARRIA
4 ERRIPA MARIANO OLAVARRIA
5 IBARLUCIA, ESTEBAN OLAVARRIA
6 PRADILLA, GUILLERMO MAR DEL PLATA
7 Fabian Amoz AYACUCHO
ELITE
1 Fran Azimonti AZUL
2 Nicolas Jaime AYACUCHO
3 PONCE DE LEON, SEGUNDO TAPALQUE
4 TRUMPIO, AIRTON TAPALQUE
5 PRAIZ, MATIAS LAPRIDA
6 HERRERA, MARIANO TAPALQUE
7 AGUIRRE, JONATAN BALCARCE
MASTER A Y SUB 23 ELETE
1 JAIME, NICOLAS AYACUCHO
2 PONCE DE LEON SEGUNDO TAPALQUE
3 HERRERA, MARIANO TAPALQUE
DAMAS
1 AZIMONTI, ABRIL AZUL
2 RANDAZZO, CIELO OLAVARRIA
3 HERNANDEZ, LUCRECIA OLAVARRIA
4 POSE, LUDMILA OLAVARRIA
5 TORRES, NANCY SALADILLO
INFANTILES
PARTICIPACION
VIVAS, THIAGO AZUL
SUAREZ, FAUSTO MAR DEL PLATA
CABALLERO, LORENZO TANDIL
PRINCIPIANTES A
1 ANDIARENA, LEANDRO AZUL
2 VIVAS, EMILIO AZUL
3 CABRERA, LAUTARO RAUCH
PRINCIPIANTES B
1 CHAVARRIA, GABRIEL AZUL
2 HERRERA, MARIO TAPALQUE
3 RODRIGUEZ, CARLOS AZUL
4 ALVAREZ IVAN AZUL
5 GALLO, FABIAN TAPALQUE
6 RUBINO MAURICIO TAPALQUE
N. de la R; Ciclismo de Azul.
