Ciclismo – Lucas Vilar ganó en Alemania y sueña con los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

El costero Lucas Vilar alcanzó lo más alto del podio en la tradicional competencia de la Bahnen-Tournee, disputada en la ciudad de Öschelbronn, Alemania. En una definición apasionante, el marajense, que entrena en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de La Costa, demostró su gran presente internacional al vencer en la final de velocidad al experimentado lituano Vasilijus Lendel.

Además de derrotar a Lendel, un competidor de nivel mundial y habitual animador del circuito de la UCI, Vilar dominó la pista alemana con una estrategia agresiva y un remate letal en los metros finales. Este resultado suma unidades valiosas para el ranking internacional y consolida su preparación europea.

Este triunfo confirma el crecimiento sostenido de Vilar en las pistas europeas y deja la bandera argentina y costera en lo más alto frente a las principales potencias del ciclismo de velocidad.

N. de la R; fuente Municipalidad de La Costa.