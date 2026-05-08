Choque en pleno centro: un auto arriba de la vereda contra una columna

Sobre el mediodía de este lluvioso y ventoso viernes se produjo un fortísimo choque en el pleno centro de la ciudad.

El ocupante de la camioneta resultó ileso en tanto que una mujer de los 3 ocupantes del auto fue llevada al hospital solo por precaución.

El hecho que pudo haber sido una tragedia, ocurrió en la esquina de 9 de Julio y A. Del Valle donde colisionaron un utilitario Citroen y un Ford Focus. A raíz del impacto, el auto chocó contra el comercio y terminó contra una columna sobre la vereda, en lo que bien pudo haber sido un hecho absolutamente lamentable.

Testigos indicaron que justo había dos peatones sobre la vereda que milagrosamente resultaron ilesos.