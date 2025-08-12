Chocos Tita y MA-JU Arte en papel, tienen el regalo ideal para el «Día del Niño»

Chocos Tita, lanzó una colección especial del «Día del Niño» y una novedad que les va a encantar, a los chicos y a los grandes…

Para regalar o regalarte, para quedar muy bien en toda ocasión…

Chocolate artesanal para chicos, grandes, jóvenes, adultos pero muy especialmente…Para los muyyyyyyyyy golosos !!!!

Elaborados en la Sala Municipal por Mariana Medina…

Contacto 2494-598155

MA – JU Arte en papel presenta este box, exclusivo…

Cuadros de fibrofácil con relieve para pintar como tus nenes quieran….Alegre, divertidos y súper económicos….Hechos a mano con diseños exclusivos…

Regalá creatividad, presentamos nuestro box de arte edición especial. un kit lleno de magia, colores y sorpresas, para que los peque puedan imaginar, crear y divertirse.

Ideal para explorar el arte desde casa, con materiales lúdicos, seguros y pensados especialmente para ellos…

Incluye; cuadro de fibrofacil con pasta relieve de 15 x 20 cm, 3 potes de pintura, un pincel, stickers y caramelos…Materiales para crear una obra única, cupos limitados…$ 15.000.- pedidos al 2494-214590.

Llamala a Juana o manda por MD, este Día del Niño, regalá momentos creativos….Que quedarán para siempre !!!!