Chocaron un auto y una moto este miércoles a la mañana

Este miércoles a la mañana, un motociclista fue llevado al Hospital con un corte en el rostro, luego de protagonizar un fuerte choque con un auto en la esquina de A. Del Valle y Moreno.

El hecho ocurrió entre un Chevrolet Cruze y una moto de 110cc. Según pudimos averiguar en el lugar, el auto venía circulando por Del Valle cuando fue envestido por la moto a la altura de la puerta derecha del acompañante.

Felizmente, el motociclista llevaba casco. Prueba de ello fue un abollón en el parante que no tenerlo puesto podría haberse tratado de un hecho doblemente grave.