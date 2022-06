Chocaron dos vehículos en Irigoyen y Av. Miguens – Un menor trasladado al hospital

Pasada la hora 13, se produjo nuevamente un accidente en Irigoyen y Miguens. Fue entre camioneta Toyota Hilux y Ford Ka. Según pudimos saber, fue trasladado un menor al nosocomio en Ambulancia del SAME.

La esquina en cuestión en protagonista lamentablemente de accidentes desde hace tiempo, pero trágica también desde años, ya que se han registrado distintos hechos, algunos de ellos lamentablemente con consecuencias fatales.

Como es habitual en estos casos que no habría heridos de gravedad, las identidades de los conductores y acompañantes no trascienden dado que la la colisión no tuvo lesionados con heridas de consideración, lo que hace que no se difundan sus nombres.