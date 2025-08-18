Chascomús – Multitudinaria 6ª edición de Sabores Bonaerenses en la Estación Hidrobiológica

Presentación de autoridades en la Estación Hidrobiológica

En el marco de la feria, el ministro Javier Rodríguez presentó a las nuevas autoridades de la Estación Hidrobiológica de Chascomús, un espacio histórico dependiente del MDA que combina ciencia, producción e innovación desde hace más de 80 años.

«La Estación de Piscicultura, inaugurada en 1943, ha sido protagonista del desarrollo acuícola en la provincia y es un símbolo de nuestra vocación científica y productiva», destacó Rodríguez, y agregó: «Este año, por ejemplo, pasaron por la Hidrobiológica unos 4.000 estudiantes, y a lo largo del año se entregaron algo más de un millón de alevinos de pejerrey para poblar no solo lagunas de la provincia de Buenos Aires, sino también de otras cinco provincias».

Las nuevas autoridades designadas fueron Alfredo Astesuain como Coordinador de Vinculación de la Estación, y Juan Ignacio Fernandino como Responsable Técnico. El acto contó también con la participación del intendente de Chascomús, Javier «Chapa» Gastón.

«El potencial que tiene la Estación es enorme, no sólo desde lo educativo, sino también desde lo productivo», agregó Javier Rodríguez. «Creemos que desde este lugar se puede contribuir con más desarrollo local, más empleo y más producción, generando articulaciones necesarias con el sector privado. Y ahí el Estado tiene mucho para hacer».

El impulso de Mercados Bonaerenses

Sabores Bonaerenses forma parte de una estrategia más amplia del MDA para fortalecer el consumo de alimentos bonaerenses. En ese marco, el programa Mercados Bonaerenses ha permitido desde 2020 la creación de miles de ferias y mercados en todo el territorio provincial.

Hasta la fecha, ya se realizaron 34.730 mercados con la participación de 2.331 productores y productoras en 123 municipios. A través de este programa, también se promueve la instalación de tiendas móviles y mercados fijos para acercar alimentos frescos, a precios accesibles, con descuentos de hasta el 40% con Cuenta DNI.

En junio de 2025, la FAO reconoció a Mercados Bonaerenses como una política pública ejemplar que mejora el acceso a la alimentación en el ámbito subnacional.

Una feria que crece y continúa

Con gran asistencia de público, espacios para infancias, espectáculos musicales, foodtrucks y la posibilidad de comprar directo a quienes producen, la 6ª edición de Sabores Bonaerenses dejó una vez más un mensaje claro: en la provincia de Buenos Aires, la producción local y el consumo responsable son parte de una política activa que impulsa la soberanía alimentaria, el empleo y la identidad territorial.

Antes de finalizar, el ministro Javier Rodríguez anunció una nueva edición del evento: «Quiero aprovechar este momento para invitarlos e invitarlas, porque próximamente, en octubre, en La Plata, organizaremos un nuevo Sabores Bonaerenses. Vamos a estar también haciendo esto con muchísimo orgullo y esperamos contar, una vez más, con el acompañamiento de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias».