Chascomús debatió sobre discapacidad, autonomía e inclusión en la vida cotidiana

El titular del bloque de diputados de la UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, participó de la charla “Territorios accesibles, derechos efectivos. Discapacidad, autonomía e inclusión en la vida cotidiana” que se realizó en la ciudad de Chascomús.

En el Consejo de Ciencias Económicas local, vecinos, estudiantes de carreras afines, y representantes de diferentes organizaciones se reunieron para conversar, debatir y proponer mejoras para el presente y futuro de toda la comunidad. La charla – taller tuvo como objetivo generar una reflexión y el diseño de un territorio que incluya a todos, eliminar todo tipo de barreras, no solo arquitectónicas, sino actitudinales, de formación, para que todos los actores se puedan sentir parte del mismo.

Entre los expositores se encontraban Román Dellavedova, que en su rol de secretario de Promoción de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia brindó su mirada bonaerense, y la Licenciada en Terapia Ocupacional, Adriana Boffelli, que expuso desde su experiencia de formación y de trabajo diario.

Por su parte, el diputado Diego Garciarena puntualizó su alocución en la importancia de la inclusión social y laboral, el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de cualquier persona con discapacidad.

“Hablar de discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos implica revisar profundamente la manera en que entendemos la igualdad, la ciudadanía y el papel del Estado. Durante mucho tiempo, la discapacidad fue considerada una cuestión individual, asociada casi exclusivamente con un diagnóstico o una limitación funcional. Desde esa mirada, eran las personas quienes debían adaptarse a instituciones, ciudades y prácticas sociales que habían sido diseñadas sin contemplar la diversidad”, explicó el legislador radical.

Seguidamente, se refirió a los obstáculos construimos, reproducimos o toleramos como sociedad: “pueden ser visibles, como una escalera sin rampa, una vereda intransitable o un transporte inaccesible. Pero también pueden ser comunicacionales, tecnológicos, educativos, administrativos y actitudinales. Una página web que no puede ser utilizada mediante tecnologías de apoyo, un formulario incomprensible, una señalización confusa o una atención basada en prejuicios también limitan el ejercicio de derechos”.

En este contexto, Garciarena mencionó la Ley Provincial N.º 15.528 surgida de un proyecto de su autoría que declara a la provincia de Buenos Aires como Provincia de Comunicación Amigable de las Personas con Trastornos del Espectro Autista y que, entre otras cosas, promueve la creación de un Registro Oficial de Pictogramas. Estos recursos visuales —basados en símbolos, imágenes y letras— serán utilizados en todas las dependencias públicas bonaerenses, y estarán disponibles para su uso por entidades privadas que deseen colaborar con la inclusión.

“Esta denominación supone un compromiso público. No debería ser entendida como una declaración meramente simbólica, sino como una orientación para transformar la forma en que las instituciones provinciales comunican, señalizan y organizan sus servicios”, indicó.

Por otra parte, hizo una reseña del proyecto de ley de su autoría que tiene media sanción de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y se orienta a garantizar el ejercicio pleno de los derechos, la autonomía y la inclusión social de las personas con síndrome de Down o trisomía 21.

Entre sus principales puntos, la iniciativa establece la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional N° 27.716 de Diagnóstico Humanizado, prevé la elaboración de un protocolo de comunicación humanizada en establecimientos de salud públicos y privados, impulsa campañas de sensibilización social y crea la “Semana de Concientización sobre Trisomía 21/síndrome de Down”, en coincidencia con el 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Además, el proyecto contempla el cuidado de la salud física y mental, la inclusión educativa, la inserción laboral, el acompañamiento a las familias y la capacitación permanente de profesionales de la salud, la educación y las áreas sociales.

Diego Garciarena expresó que la iniciativa en cuestión, “busca dejar atrás una visión limitada, fría o meramente asistencial, para construir una mirada más amorosa, más integral y más respetuosa. Una mirada que reconozca que las personas con síndrome de Down son, ante todo, personas: con deseos, con proyectos, con capacidades, con autonomía, con derecho a decidir, a aprender, a trabajar, a participar y a ser parte plena de la vida en comunidad”.