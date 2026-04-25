Charla Técnica “La recría pastoril ya llegó y come balanceado” / Jueves 30 de Abril

Salón del Predio Zibecchi de la Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1

Paulo Recavarren (INTA Olavarría) y Felipe Pereyra Iraola presentarán resultados de la experiencia desarrollada en el sitio experimental ubicado en el mencionado establecimiento educativo, que analiza la recría de terneros a pasto con suplementación balanceada con distintas tecnologías.