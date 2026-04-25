Atención Reprogramación de fecha.
Charla Técnica “La recría pastoril ya llegó y come balanceado”
Jueves 30 de abril – 18:00 horas.
Salón del Predio Zibecchi de la Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1
Paulo Recavarren (INTA Olavarría) y Felipe Pereyra Iraola presentarán resultados de la experiencia desarrollada en el sitio experimental ubicado en el mencionado establecimiento educativo, que analiza la recría de terneros a pasto con suplementación balanceada con distintas tecnologías.
Organizan: INTA Benito Juárez – Camio S.A. y Balanceados Los Corrales – Escuela de Educación Secundaria Agraria
Inscripción previa: 011-2478-2657/02281-573143
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