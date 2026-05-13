Charla “Fraccionando miel de calidad” en la inauguración de la nueva Sala Comunitaria

La Municipalidad invita por este medio a participar de la charla “Fraccionando miel de calidad”, destinada a apicultores y fraccionadores de miel, en el marco de la inauguración de la nueva Sala Comunitaria de Fraccionamiento de Miel.
Viernes 15 de Mayo
10:00 hs
La charla estará a cargo de la Bioq. M. Soledad García Paoloni, Dra. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos e investigadora del Área de Producción Animal – Apicultura de EEA INTA H. Ascasubi.
Los interesados en participar deberán registrarse a través del enlace correspondiente
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