+ CÉSAR LUÍS PÉREZ – Q.E.P.D.

9 mayo, 2026 Redacción Locales, locales DIA, Necrologicas 0

Falleció en La Plata este sábado 9 de Mayo a la edad de 71 años, César Luís Pérez. Su esposa María Rosa Messa; sus hijos Agustina y Tomás; su nieta Olivia; hermanos políticos Carlos Messa y Cecilia Bisogno; sobrinos nietos Luisina y Albertina; junto a demás familiares, amigos y seres queridos participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Municipal este domingo 10 de Mayo a las 10,15 horas previo oficio religioso en la Parroquia Nuestra Señora de la Purificación. Sin velatorio. Hogar de duelo: Solanet 55.

Servicio a cargo de Compañía Principal

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