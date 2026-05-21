Cerró sus puertas la juguetería «Periquita» en Mar del Plata

Un lugar que marcó la infancia de generaciones bajó sus persianas y comenzó un proceso de renovación. La histórica juguetería Periquita amaneció este lunes con los ventanales tapados y sorprendió a vecinos y clientes de toda la vida.

Con más de 50 años de historia, el comercio se convirtió en un clásico de Mar del Plata y en “el lugar donde se compran los juguetes” para miles de familias. Sus estantes repletos de opciones acompañaron infancias enteras, promoviendo el juego, la creatividad y los vínculos entre familiares y amigos.

A lo largo de los años, el local fue transformándose hasta convertirse en uno de los comercios más emblemáticos de la ciudad. Lo que comenzó como un espacio de cotillón y librería terminó consolidándose como una de las jugueterías más completas de Mar del Plata.

Según trascendió, la empresa fue adquirida por la distribuidora mayorista Jade, que en el último tiempo experimentó un fuerte crecimiento con varios locales en distintos puntos de la ciudad.

Hasta el momento, no está definido cuál será la nueva marquesina que ocupará la reconocida esquina céntrica ni si la firma utilizará el espacio como área comercial o depósito.

El cierre de Periquita no solo representa la despedida de un comercio emblemático, sino también el final de una parte de la memoria afectiva de Mar del Plata. Para muchos, quedarán intactos los recuerdos de aquellas eternas tardes en busca del juguete soñado.

Pese al cierre de la histórica juguetería, desde el Sindicato de Empleados de Comercio llevaron tranquilidad a los seis trabajadores y confirmaron que no habrá pérdida de puestos laborales.

N. de la R; fuente Mar del Plata web.