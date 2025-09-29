Cerró la sucursal de «Tía Maruca» de Chascomús

La tradicional marca de galletitas Tía Maruca cerró la planta de producción que tenía en, donde 27 empleados quedaron sin trabajo. La decisión fue comunicada el jueves.

Era una de las plantas de la compañía, que también produce en Luján y San Juan. Un mes atrás hubo preocupación entre los empleados por la decisión de frenar por una semana la producción en la planta sanjuanina. Desde la empresa aseguraron que fue para modernizar las líneas. En mayo también habían tenido problemas para afrontar sueldos.