Casa Sampietro, por sus 50 años, lleva adelante una campaña de donación de alimentos para un Merendero

Sampietro no solo es tu casa de electrodomésticos y artículos del hogar, sino que también cumple un rol social destacado, y es por eso que en el marco de los 50 años de Casa Sampietro, lanzó una campaña durante todo el mes de Agosto, en donde recogen alimentos no perecederos que serán llevados al merendero de la ciudad “Sembrando Sonrisas”, en donde se asiste a 20 familias.

Es muy simple, solo tenés que pasar por Casa Sampietro Ayacucho, 9 de Julio 975, en el horario de comercio. En caso de no poder acercar la mercadería, podrás comunicarte con el Gerente de la Sucursal Local, Martín García, por teléfono, whastapp o redes y se encargarán de pasar a buscar la donación.

“Juntos podemos hacer la diferencia” – gracias por ser partes.