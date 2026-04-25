Carolina Fiorentino y Juan Adobatti destacados internacionalmente en Artes Marciales

La Agrupación que representa en Ayacucho, valoró su logró; «Felicidades al Gran Maestro Juan M. Adopta a ti mismo

Con inmenso orgullo celebramos tu inducción al Salón de la Fama de las Artes Marciales Global de Williams Elite – Italia 2026.

Tu dedicación, trabajo incansable y visión en el mundo de las artes marciales es una inspiración para todos nosotros.

Este reconocimiento internacional honra no sólo tu viaje, sino también los valores que impartes cada día: disciplina, respeto y crecimiento continuo.

Un maestro, un ejemplo, un orgullo.

¡Adelante en fuerza y humildad!

Artes marciales Asamco Pasa. Ven, Inc.