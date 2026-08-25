Capacitar para Emprender: Cierre de curso y entrega de certificados en Navarro

La iniciativa que impulsa la cartera a cargo de Andrés Larroque consta de instancias de formación y tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los emprendedores y emprendedoras locales.

En el marco del programa que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Economía Popular, se llevó adelante el cierre del curso “Capacitar para Emprender” en el municipio de Navarro. La iniciativa que impulsa la cartera a cargo de Andrés Larroque consta de instancias de formación y tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los emprendedores y emprendedoras locales.

La jornada de cierre contó con la participación del intendente de Navarro, Facundo Diz; el subsecretario de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Menéndez; e integrantes del equipo técnico de la Subsecretaría y del municipio. Estuvo dirigida a los emprendedores y emprendedoras que fueron protagonistas de las distintas jornadas y en este encuentro final se hizo entrega de certificados a quienes finalizaron el curso.

Durante el acto, Menéndez destacó además la importancia de esta política pública y remarcó: “en un momento como el que estamos atravesando, donde muchas veces se pretende que cada persona resuelva sola las dificultades que tiene para producir y trabajar, desde la Provincia elegimos estar presentes”. “Capacitar, acompañar y fortalecer a quienes emprenden, es una manera concreta de defender el trabajo y la producción bonaerense”, resaltó.

El ciclo se desarrolló a lo largo de tres jornadas, en las que los participantes pudieron incorporar conocimientos y estrategias vinculadas a la comunicación digital de sus emprendimientos. Entre los principales aspectos trabajados, se hizo hincapié en las herramientas necesarias hoy en día para quienes producen y comercializan sus propios bienes y servicios: cómo comunicar una propuesta, cómo utilizar las redes sociales, cómo mostrar los productos y cómo aprovechar los canales digitales.

Al respecto, el intendente Diz puso en valor el acompañamiento a los emprendedores y el rol del Estado frente al contexto actual, y en ese sentido destacó: “Cuando acompañamos a un emprendedor no estamos solamente ayudando a una persona; estamos fortaleciendo a una familia, a una comunidad y a la producción de Navarro”. Asimismo, subrayó que “en momentos difíciles es cuando más cerca hay que estar y generar herramientas para que, quienes quieren trabajar y progresar, tengan oportunidades.”

En total, 60 emprendedores y emprendedoras de Navarro participaron de la capacitación y recibieron su correspondiente certificación, como reconocimiento al proceso de formación realizado. El dato refleja también la importancia de generar espacios de capacitación vinculados a las necesidades concretas de quienes emprenden, fundamentalmente en un contexto económico complejo, en donde se hace fundamental la presencia de un Estado presente.

En ese marco, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires lleva adelante esta propuesta del Ministerio en distintos municipios bonaerenses, con el objetivo de acompañar a emprendedores, trabajadores autogestivos y unidades productivas de la economía popular a través de instancias de formación y fortalecimiento. De tal modo, se brindan herramientas que permiten mejorar la comercialización y fortalecer los proyectos productivos.



