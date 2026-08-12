Capacitación para personal rural en Rauch: para fortalecer el sector ganadero / Este viernes 14 de Agosto

La Municipalidad de Rauch, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, en articulación con el INTA, la Sociedad Rural de Rauch y el Laboratorio Biogénesis, continúa impulsando acciones para fortalecer el sector ganadero.

En ese marco, este viernes 14 de Agosto se llevará a cabo una capacitación destinada al personal rural. La jornada se desarrollará en el predio de la Sociedad Rural, de 8.30 a 17 horas.

Durante el encuentro se abordarán temas vinculados al trabajo diario en el campo, con exposiciones a cargo de especialistas:

* MV Beltrán Bellemur y MV Juan Manuel Oyarvide (Agroveterinaria Servicios Ganaderos): Aspectos prácticos del manejo y la detección de neumonía y diarrea neonatal. * Ariel Kobal (Laboratorio Azul): Zoonosis rurales: ¿cómo cuidarnos? * Ing. Agr. Santiago Balda (CEA N.º 27 Tapalqué): Fundamentos para la instalación y el uso correcto del alambrado eléctrico (teórico-práctico).

La propuesta estará centrada en las tareas cotidianas del peón rural, una figura clave como primer eslabón de la cadena ganadera, brindando herramientas prácticas para fortalecer el manejo, la prevención y la seguridad en el trabajo.

N. de la R; fuente Prensa Municipal.