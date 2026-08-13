Calendario Turísticos de la Provincia de Bs As – Del jueves 6 al jueves 13 de Agosto de 2026

CALENDARIO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES -Del jueves 6 al jueves 13 de Agosto de 2026

Comienza la segunda semana de agosto y los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires continúan sorprendiendo con una amplia oferta de eventos gastronómicos, culturales y deportivos. General Madariaga, realiza la 11º Fiesta de las Escuelas Rurales; Azul, la 2º Festival de la Trufa 2026 en la localidad de Chillar; Luján, la 6° Fiesta del Chorizo a la Pomarola en el pueblo de Torres; Mercedes, la 9° Fiesta de la Galleta de Campo en Tomás Jofré; Pilar, la 2º Fiesta del Guiso de Lentejas; San Andrés de Giles, la 5° Fiesta del Salame más Largo de Argentina; Marcos Paz, la 3º edición de Marcos Paz Vinos; y Moreno, la feria Sabores del Mundo con comidas típicas de diversas colectividades.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

FIESTAS POPULARES

CORONEL SUÁREZ

144° Aniversario de Coronel Suárez

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 6, desde las 9:30, en diferentes espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Acto protocolar en el Palacio Municipal; a las 10:00, desplazamiento de la Banda Municipal de Música y Bomberos Voluntarios hacia el Mástil Patrio e izamiento de la Bandera Nacional; a las 10:30, tedeum en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen a cargo del Padre Matías Burgui; a las 11:15, colocación de ofrenda floral en el Monumento al Coronel Isidoro Suárez; a las 13:15, desfile cívico institucional. Al finalizar el desfile, Suárez Peatonal sobre calle Mitre con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas.

Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: www.instagram.com/suarezturismo/ – www.facebook.com/suarezturismo

GENERAL MADARIAGA

11º Fiesta de las Escuelas Rurales

Fecha, hora y lugar: Jueves 6 al domingo 9, desde las 8:00, en av. Rivadavia y av. Caseros.

Descripción: Celebración familiar con pialada, pruebas de riendas, tropillas entabladas, pruebas de doma y mansedumbre (campera, tipo polo y caballos criollos). Por la noche, baile y espectáculos artísticos. Entrada arancelada. Organización privada con el acompañamiento de la Municipalidad de General Madariaga.

Más información: www.instagram.com/fiestadelasescuelasrurales/ – www.facebook.com/FiestaDeLasEscuelasRurales

SAN CAYETANO

Fiesta Patronal de San Cayetano

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 7, en diferentes horarios y espacios de la ciudad.

Descripción: Bajo el lema «San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo», continúa la celebración en honor al Santo Patrono de la ciudad. El viernes 7 culminará con celebraciones eucarísticas y la tradicional procesión por las calles del barrio CECO, desde la intersección de Berutti y Avellaneda. De 11:00 a 19:30, Feria Artesanal en la Sociedad Italiana. Entrada gratuita. Organiza la Parroquia local y la Municipalidad de San Cayetano.

Más información: www.instagram.com/sancayetanomunicipio/ – www.facebook.com/prensasancayetano7521

NECOCHEA (Quequén)

172º Aniversario de Quequén

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, de 14:00 a 19:00, en la plaza central Hipólito Irigoyen.

Descripción: Espectáculos en vivo, puestos, vehículos gastronómicos y Expo Emprendedores. Entrada gratuita. Organizan la Delegación Municipal de Quequén y la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ – www.facebook.com/NecocheaTur

AZUL (Chillar)

2º Festival de la Trufa 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, a las 11:00, en la trufera La Esperanza y a las 13:00, en la plaza San Martín.

Descripción: A las 11:00, visita guiada a la trufera y a las 12:30, cocina con trufas, charlas sobre truficultura, cantina trufera, espectáculos y sorteos. Actividad arancelada. Desde las 13:00, en plaza San Martín, patio gastronómico, feria de emprendimientos y puestos institucionales; a las 14:00, concurso Cocinando con Trufa y degustación con jurado popular; a las 15:00, demostración con perros truferos; a las 15:30, gran búsqueda del tesoro trufero y a las 16:00, espectáculos artísticos. Actividad gratuita. Organizan la Municipalidad de Azul y la trufera La Esperanza con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Más información: www.instagram.com/azul_esturismo/ – www.instagram.com/trufaslaesperanza/ – www.facebook.com/trufaslaesperanza – azuldigital.gob.ar/festival-de-la-trufa/

LUJÁN (Torres)

6° Fiesta del Chorizo a la Pomarola

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, desde las 11:00, en el Predio del Ferrocarril.

Descripción: Emprendimientos gastronómicos, venta y exposiciones; espectáculos artísticos, feria de artesanías y patio de comidas. Entrada gratuita. Organizan el Centro de Jubilados y Pensionados de Torres en conjunto con la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ – www.facebook.com/culturasyturismolujan

MERCEDES (Tomás Jofré)

9° Fiesta de la Galleta de Campo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, de 12:00 a 19:00, en la plaza Domingo Silvano de Tomás Jofré.

Descripción: Homenaje a la cocina criolla y a los panaderos artesanales que mantienen viva la receta de la galleta cocida a leña. Espectáculos folclóricos, artesanías y gastronomía. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mercedes.

Más información: www.instagram.com/turismo_mercedes/ – www.facebook.com/dirturmercedes

PILAR

2º Fiesta del Guiso de Lentejas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, desde las 10:00, en el Paseo Del Viso, calle Lisandro de la Torre y Beruti.

Descripción: Espectáculos folclóricos en vivo, gastronomía criolla, paseo de artesanías y el gran concurso para elegir al mejor cocinero de la jornada. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Pilar.

Más información: www.instagram.com/municipiopilar/ – www.facebook.com/municipiopilar

ROQUE PÉREZ (Carlos Beguerie)

114º Aniversario de Carlos Begueríe

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, desde las 10:00, en la base del Campamento.

Descripción: Desayuno para compartir a cargo de Envión; a las 11:00, acto protocolar; a las 12:00, desfile cívico-escolar. Además, espectáculos en vivo, gastronomía, feria de emprendimientos y artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Roque Pérez e instituciones locales.

Más información: www.facebook.com/delegacioncarlosbeguerie – www.instagram.com/turismorp_/ – www.facebook.com/turismo.roque.perez2

SAN ANDRÉS DE GILES

5° Fiesta del Salame más Largo de Argentina

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, a las 11:00, en el Parque Municipal, av. Scully e Italia.

Descripción: Música, gastronomía, emprendimientos y la realización del salame más largo de Argentina. Entrada gratuita. Organizan Chacinados La Vasquita y Bomberos Voluntarios. Adhiere la Municipalidad de San Andrés de Giles con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/municipiosag/ – www.facebook.com/MunicipioSAG

EVENTOS GASTRONÓMICOS

MARCOS PAZ

3º Marcos Paz Vinos

Fecha, hora y lugar: Sábado 8, a las 19:00, en la Sociedad Italiana, calle Aristóbulo del Valle 1748.

Descripción: Con la participación de más de 20 bodegas y más de 90 variedades de vinos, puestos gastronómicos, infusiones del mundo, charlas informativas, asesoramiento con sommeliers y puestos de venta de vinos de las bodegas participantes. Entradas anticipadas en Unidos por el Vino (Sarmiento 2558). Incluyen copón de regalo, degustación libre de vinos y ágape. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz.

Más información: www.instagram.com/municipiomarcospaz/ – www.facebook.com/municipiomarcospaz

MORENO

Sabores del Mundo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, de 10:30 a 23:00, en la Plaza Buján, calle Justo Daract y av. Bmé. Mitre.

Descripción: Comidas típicas de distintos países y provincias, artesanías, emprendimientos, juegos, kermesse y espectáculos. Entrada gratuita. Organizan Sabores del Mundo y la Municipalidad de Moreno.

Más información: www.instagram.com/moreno_municipio – www.facebook.com/MunicipioMoreno – www.instagram.com/saboresdelmundoferia/ – www.facebook.com/feriasaboresdelmundo

SALADILLO

1º Fiesta del Buñuelo Artesanal

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, desde las 10:00, en la plaza principal de Del Carril.

Descripción: Espectáculos artísticos, juegos campestres y Concurso del Buñuelo Creativo. Feria de artesanías y emprendimientos, patio de comidas y cantina criolla. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Saladillo.

Más información: www.facebook.com/people/Fiesta-Del-Bu%C3%B1uelo-Artesanal/100069304290786/

EVENTOS CULTURALES

ALMIRANTE BROWN (Burzaco)

Burzaco Mágico

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, a las 12:00, en el Centro Cultural Mercedes Sosa.

Descripción: Jornada dedicada a la saga de los territorios brownianos en la que aficionados pueden encontrar torneos de casas, taller de varitas, casas mágicas, libros y merchandising. Entrada gratuita. Organiza PAF Producciones con el acompañamiento de la Municipalidad de Almirante Brown.

Más información: www.instagram.com/paf.producciones/ www.instagram.com/culturabrown.ok/

ALMIRANTE BROWN

1º Encuentro Regional de Músicas

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, de 9:30 a 18:00, en la Casa Municipal de la Cultura de Almirante Brown.

Descripción: Jornada destinada a mujeres, disidencias y originarias del Conurbano Sur para compartir experiencias, fortalecer redes y visibilizar la diversidad de voces del ámbito musical. Actividad con inscripción previa en: acortar.link/RmqBbp. Organiza la Municipalidad de Almirante Brown

Más información: www.instagram.com/culturabrown.ok/ – www.facebook.com/InstitutoDeLasCulturasBrown

BAHÍA BLANCA

14º Encuentro de Estatuas Vivientes

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, desde las 10:00, en el Parque Independencia.

Descripción: De 10:00 a 12:00, taller “Pintura sobre Vestuario: Luces y Contraluces”, en Balboa 950; de 15:00 a 16:30, once funciones de Estatuas Vivientes de nuestro país y la propuesta participativa “Componé tu propia estatua”, en av. Pringles y Azara; de 16:30 a 17:30, cierre con exhibición de las actividades de DUBA y funciones de Estatuas Vivientes. Además, puestos de emprendimientos en la Feria del Parque. Entrada gratuita con aporte solidario en las alcancías de las Estatuas Vivientes. Organiza la Comisión Encuentro de Estatuas Vivientes de Bahía Blanca y la Municipalidad de Bahía Blanca.

Más información: www.bahia.gob.ar/agenda/

CARLOS CASARES

Ciclo de Jazz y Música Urbana

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, a las 20:00, en el Salón Blanco Municipal.

Descripción: Jazz, tango y música urbana con destacados artistas nacionales. Actuación de Tangos Redondos, formación integrada por Walter “Chino” Laborde, Pablo “Pupi” Schiaffino y Leandro “Lalo” Schnaider. Entrada gratuita. Organiza la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Carlos Casares.

Más información: www.instagram.com/culturacasares/ – www.facebook.com/cultura.casares

EVENTOS DEPORTIVOS

FLORENCIO VARELA

Varela Corre

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, a las 9:30, en la EESN°46 de Florencio Varela.

Descripción: Distancias de 7 kilómetros, carácter competitivo y 3, de carácter participativo. Inscripción ingresando en: www.zonacorredor.com.ar. Actividad arancelada a beneficio de la Escuela Secundaria N° 46. Organiza AT RUNNING con el acompañamiento de la Municipalidad de Florencio Varela.

Más información: www.instagram.com/varelacorre/ www.instagram.com/varelamunicipio/

GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata)

Mar del Plata Corre 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, a las 8:00, en Playa Grande.

Descripción: Circuito que recorre algunos de los puntos más emblemáticos de la costa marplatense. Distancias de 10 kilómetros, competitivos y 5, participativos. Actividad arancelada. Inscripción: http://eventick.com.ar/evento/426. Organiza la Federación Marplatense de Atletismo en la Provincia de Buenos Aires con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pueyrredón.

Más información: www.instagram.com/atletismomardelplata/

LAPRIDA

3º Desafío Aventura Salamone

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, a las 11:00, en el Club Atlético Jorge Newbery, calle Comisionado Villar y Mariano J. Pereyra.

Descripción: Distancias de 3, 7, 15 y 21 kilómetros recorriendo las creaciones del arquitecto Francisco Salamone. Premiación por categoría y distancias del 1° al 3° y generales del 1° al 5°. Organiza el Municipio de Laprida en conjunto con el Club Atlético Jorge Newbery.

Más información: www.instagram.com/lapridadesafioaventura/ – www.facebook.com/desafioaventuralaprida – www.instagram.com/laprida_gobiernomunicipal/ – www.facebook.com/GobiernoMunicipalLaprida

SALLIQUELÓ

Campeonato Rural Bike 6 Ciudades

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, a las 12:00, lugar de largada a definir.

Descripción: Tercera fecha de la competencia que combina la pasión de correr por circuitos naturales. Inscripción a través del link: www.deportesydesafios.com.ar/pag.php?t=inscr&e=725. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Salliqueló.

Más información: www.instagram.com/deporte_salliquelo/ –www.instagram.com/munsalliquelo/

PINAMAR

Desafío Pinamar 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, a las 10:00, desde el Centro Comercial Pinamar Norte.

Descripción: Desafío por médanos y senderos con distancias de 25, 15 y 10 kilómetros; y categoría KIDS. Inscripción arancelada. Organiza FC Producciones con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.

Más información: www.fcproducciones.com.ar/desafio-pinamar – agenda.pinamar.gob.ar/carrera-el-desafio-pinamar-2026/

BRAGADO

1° Edición 2026 Bragado Carrera Participativa y Competitiva

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, a las 9:00, desde la Escuela Especial N°502.

Descripción: Carrera por la inclusión. Cuenta con una correcaminata y con recorridos en distancias de 5 y 10 kilómetros. No se suspende por lluvia. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Bragado.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismobragado/?hl=es – www.facebook.com/direcciondeturismobragado – www.instagram.com/bragado_municipio/?hl=es – www.facebook.com/municipalidad.debragado

CHASCOMÚS

Duatlón Chascomús

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, a las 11:00, en la Estancia La Alameda.

Descripción: Distancias de 5 kilómetros, pedestrismo; 20, mountain bike y 2,5; pedestrismo. Inscripción a través del siguiente link: apps.chascomus.gob.ar/deportes/duatlon/inscripcion.php. Organiza la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/chascomusdeportesok/reels/ – www.facebook.com/profile.php?id=100064269356621

BARADERO

10K Baradero

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, a las 14:00, en el Paseo del Puerto.

Descripción: Carrera con circuitos de dos distancias: 10 kilómetros, competitivos y 5, participativo. Además, categoría Kids de 500 mts. Inscripción a través del siguiente link: acortar.link/Rtvbt6 , la misma incluye remera oficial de la carrera, número de corredor, chip de cronometraje (10K), kit del corredor, puestos de hidratación y cobertura médica durante el desarrollo del evento. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Baradero.

Más información: www.instagram.com/deportesbaradero/ – www.facebook.com/deportesbaradero

VISITAS GUIADAS

GENERAL MADARIAGA

Visita Guiada a Kiwal de Madariaga

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 8, horario a coordinar, en De Las Tropas y El Líbano.

Descripción: Recorrido guiado por la plantación de kiwi ubicada dentro de la ciudad. Entrada gratuita. Organiza el Kiwal de Madariaga con el acompañamiento de la Municipalidad de General Madariaga.

Más información: www.turismo.madariaga.gob.ar/agenda – www.instagram.com/madariagamunioficial/

LOBOS

Tradición Viva

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 8, a las 16:00, en la Oficina de Turismo de Lobos, av. Alem y 9 de Julio.

Descripción: Recorrido guiado por el centro de la ciudad para descubrir edificios históricos, las costumbres de pueblo, la vida tranquila, las historias de vecinos y los detalles que hacen de Lobos un lugar con identidad propia. Actividad gratuita con inscripción previa en: https://acortar.link/tNwWUo Organiza la Dirección de Turismo de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos/ – www.facebook.com/lobos.turismo – (2227) 500405

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.

Más información en @turismopba y buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.