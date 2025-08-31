Calendario de Eventos Turísticos del jueves 28 de Agosto al jueves 4 de Septiembre de 2025

CALENDARIO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES – Del jueves 28 de Agosto al jueves 4 de Septiembre de 2025

El mes de la primavera comienza en los municipios bonaerenses con aniversarios, festividades, exposiciones y competencias deportivas. Carmen de Areco realizará las Fiestas Patronales de San Agustín en el Pueblo Turístico Gouin; Coronel Suárez, la 15° Feria del Libro San Martín Lee 2025; Avellaneda, 5° Eco Cross y San Vicente, el Concierto de Música Clásica.

Además, Castelli celebrará 160 años de la fundación y Saldungaray, Pueblo Turístico de Tornquist, festejará el aniversario número 125.

FIESTAS POPULARES

CASTELLI

160º Aniversario de Castelli

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del jueves 28 al domingo 31, en diferentes horarios y espacios físicos de Castelli.

Descripción: En el marco del 160 aniversario de la ciudad; el jueves 28, 25º Encuentro de Payadores, a las 20:30 en el Cine Teatro Avenida; viernes 29, concierto de guitarras a las 20:00 en el Cine Teatro Avenida; sábado 30, a las 12:00, asado popular en La California; procesión de Santa Rosa de Lima (patrona de la Castelli) y, a partir de las 22:00, vigilia por los 160 años con espectáculo en vivo en el Teatro Avenida. El domingo 31, a las 10:30, acto oficial y solemne Tedeum en la plaza Juan José Castelli; al mediodía, desfile cívico y tradicionalista en el boulevard Papa Francisco; artistas locales y feria de emprendedores. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Castelli.

Más información: www.instagram.com/castelliciudad/ – www.facebook.com/castelli.crece

CARMEN DE ARECO (Pueblo Turístico Gouin)

Fiestas Patronales de San Agustín

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 31, a partir de las 10:00, en diferentes espacios de Gouin.

Descripción: Gouin celebra un año más de San Agustín,Santo Patrono del Pueblo, . A las 10:00, misa y comuniones en la Capilla San Agustín; a las 11:00, procesión en honor al Santo Patrono; 11:30, acto protocolar. Al mediodía, desfile de instituciones y centros tradicionalistas; a las 13:00, destrezas tradicionalistas en el campo de doma; 13:30, almuerzo criollo en el Club Sportivo Gouin; a las 15:00, show musicales en vivo en el escenario Italia Verdini de Merello. Además, Paseo de Pasteleras y productores en la Plaza San Martín; sector de juegos para niños en el predio de la Estación. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Carmen de Areco. Gouin pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_carmendeareco/ – www.facebook.com/municipalidadcarmendeareco

JUNÍN (Saforcada)

Fiesta del Peón Rural

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 31, desde la mañana, en Saforcada.

Descripción: Desfile, juegos de rienda, carrera de sortija, almuerzo criollo y la presentación de Engualichados, campero y reservado, escuela de Danzas Lirolay, y Nuevos Sueños. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Saforcada con el apoyo de la Municipalidad de Junín.

Más información: www.instagram.com/juninturismo/ – www.facebook.com/turismojunin

PUAN (López Lecube)

16° Cabalgata y Peregrinación a la Virgen Del Carmen

Fecha, hora y lugar: Domingo 31, a partir de las 09:00, desde Felipe Solá.

Descripción: Cabalgata con la participación de más de trescientos jinetes, que partirá desde Solá rumbo a López Lecube. Al mediodía, arribando a Lecube, se realizará el acto protocolar, el desfile criollo, y el ingreso de la Virgen a la iglesia escoltada por los Granaderos. Almuerzo, peña y la celebración de la Santa Misa. Organiza la Municipalidad de Puan.

Más información: www.instagram.com/turismopuan/ – www.facebook.com/TurismoPuan

TORNQUIST (Pueblo Turístico Saldungaray)

125º Aniversario de Saldungaray

Fecha, hora y lugar: Viernes 29, a las 09:15; y domingo 31, a las 09:30, en la plaza Independencia.

Descripción: El viernes será la recepción de autoridades, luego el traslado y el comienzo del acto. El domingo por la mañana arribarán autoridades a la delegación; después tocará la banda militar de Cura Malal de Pigüé y se realizará el desfile tradicionalista. A las 13:00 se abrirá el patio de comidas. Venta de artesanías y espectáculos musicales con la presentación de Zoom, homenaje a Gustavo Cerati; Chula Cumbia; Miguel Angel y Los Espeches. Saldungaray forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Tornquist y la delegación municipal de Saldungaray.

Más información: www.instagram.com/saldungaray.delegacion/ –

www.instagram.com/culturatornquist/

VEINTICINCO DE MAYO (Agustín Mosconi)

Fiesta de San Agustín

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 30, a las 15:00; domingo 31, desde las 10:00, en diferentes espacios físicos de Agustín Mosconi.

Descripción: Sábado, bendición de hogares y peña en el Centro de Jubilados. Domingo, Concentración en la Ermita de San Agustín, desfile criollo, presentación del Coral del Sur, almuerzo, carrera de sortija, prueba de riendas, cierre con el show de Los Cachis. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de 25 de Mayo.

Más información: www.instagram.com/turismo.25demayo/ – www.facebook.com/turismo25deMayo

EVENTOS GASTRONÓMICOS

CORONEL SUÁREZ

15° Feria de Vinos de Coronel Suárez

Fecha,hora y lugar: Viernes 29 y sábado 30, de 18:30 a 22:30, en la Sociedad Rural de Coronel Suárez.

Descripción: Con más de 300 etiquetas y la participación de propietarios de bodegas, enólogos, sommeliers y personajes del mundo del vino. Entrada $60.000. Organiza Joaquín Alberdi Vinotecas con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Suárez

Más información:www.coronelsuarez.tur.ar/

EVENTOS CULTURALES

PILAR

4º Festival Audiovisual Pila (FAP)

Fecha, hora y lugar: Del jueves 28 al domingo 31, en diferentes horarios, en el Cine Teatro Pila Padre Adolfo Anastasio.

Descripción: Cuarto Festival Audiovisual que este año se dividirá en Competencia Nacional Argentina y Competencia Internacional, ambas de cortometrajes de todos los géneros. Organiza la Municipalidad de Pila, bajo la organización del Cine Teatro Municipal Padre Adolfo Anastasio.

Más información: https://festivalaudiovisual.pila.gob.ar/

CORONEL SUÁREZ

5° Peatonal Criolla

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 31, a partir de las 08:00, en el tradicional paseo Del Riel.

Descripción: A las 08:00 se encenderá el fuego para asadores. Durante la jornada se realizará un nuevo Campeonato del Mejor Asador Suarense – Premio Juan Carlos Heuman. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Suárez

Más información: www.instagram.com/suarezturismo/ – www.facebook.com/suarezturismo

SAN VICENTE

Concierto de Música Clásica

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 31, desde las 17:00, en el Salón Gaetani del Palacio Municipal.

Descripción: Tarde de música clásica en un concierto a cargo de EtƎrna Ensamble. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Vicente.

Más información: www.instagram.com/sanvicenteculturaenred_2020/ – www.facebook.com/sanvicenteculturaenred

VILLARINO (Hilario Ascasubi)

11° Cabalgata por las Colonias – 113°Aniversario de Hilario Ascasubi

Fecha, hora y lugar: Domingo 31, a las 09:00 con salida de la Escuela Agraria n°1 y el lunes 1° a las 10:00 en la plaza Basilio Villarino.

Descripción: Cabalgata en conmemoración del aniversario de Hilario Ascasubi, en el campo de la escuela agraria, pasa por la colonia San Adolfo y finaliza en el parque Mario Gil. Valor de la inscripción 600 pesos. La inscripción será hasta el 29 de agosto. Al día siguiente se hará el festejo del aniversario con torta de cumpleaños y palabras de los vecinos.Organiza la Agrupación Gaucha de la Escuela Agraria N° 1 y la Comisión de Festejos Ascasubi.

Más información: www.instagram.com/comision.de.festejos.ascasubi/

EVENTOS DEPORTIVOS

VEINCITINCO DE MAYO

Las Glorias del TC

Fecha, hora y lugar: Viernes 29 y sábado 30, en diferentes horarios y espacios de la ciudad.

Descripción: Propuesta que reúne autos históricos del turismo carretera. El viernes, en la Plaza Mitre, habrá exposición estática con la presentación de más de noventa autos; entrega de presentes en el Salón Blanco Municipal. El Sábado, exhibición dinámica de autos en el acceso a 25 de Mayo (Ruta 51 y Ruta 46). Entrada: insumos a beneficio del Hospital Unzué. Organiza la Municipalidad de Veinticinco de Mayo.

Más información: www.instagram.com/municipalidad25demayo/ – www.facebook.com/municipalidad25demayo

AVELLANEDA

5º Eco Cross

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 31, a las 09:00, en el Complejo Ambiental Villa Domínico.

Descripción: La carrera es gratuita y abierta a todo público, con largada desde Las Flores y Querandíes (Complejo Ambiental Villa Domínico) y se podrá participar en tres modalidades: 1K correcaminata inclusiva y kids; 5K participativa; y 10K competitiva con chip. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Avellaneda.

Más información: www.instagram.com/deportes.mda/ – www.facebook.com/municipalidad.avellaneda?locale=es_LA

BALCARCE

7º Desafío de Los Leones

Fecha, hora y lugar: Domingo 31, a las 08:30, en el anfiteatro Cerro El Triunfo.

Descripción: MTB rural y se podrá participar en parejas (60K), individuales (40K) y principiantes (20K). Inscripción (arancelada hasta el 27/08): https://acortar.link/y3vnqV Cupos limitados. No se inscribe el día de la competencia. Lo recaudado será donado íntegramente al hospital subzonal Felipe A. Fossatti. Organiza Club de Leones Balcarce con el auspicio de la Municipalidad de Balcarce.

Más información: https://balcarce.gob.ar/event/mtb-rural-desafio-de-los-leones-7ma-edicion/

MALVINAS ARGENTINAS

30º Circuito Malvinas

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 31, a las 07:30, en el Palacio Municipal (av. Pte. Perón altura 4276).

Descripción: La competencia tendrá tres circuitos y distancias: 10K competitiva y participativa; 3K participativa; y 400 a 850 mts carrera Kids. Actividad gratuita. Organiza la Subsecretaría de Deportes Malvinas Argentinas.

Más información: www.malvinasargentinas.gob.ar/circuito-malvinas-edicion-30

NECOCHEA

19° Media Maratón de Quequén

Fecha, hora y lugar: Domingo 31, a partir de las 10:00, desde la plaza 3 de agosto hasta Costa Bonita.

Descripción: Evento deportivo que reúne a corredores de toda la región en un recorrido desafiante y emocionante. Modalidades de competencia 21K – Media Maratón: Para corredores experimentados que buscan desafiar sus límites en un circuito exigente; 5K carrera ideal para quienes deseen participar en una distancia más corta pero igualmente competitiva. Con inscripción de 20.000 pesos (21K) y 5000 pesos (5K). Organiza Biblioteca Popular Quequén con el acompañamiento de la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ – www.facebook.com/NecocheaTur

PINAMAR

Pinamar corre

Fecha, hora y lugar: Domingo 31, a las 11:00, en Bunge y Marco Polo.

Descripción: Una carrera distinta, con paisajes únicos y una energía que se siente en el aire. Distancias: 3K kids, 8K y 15K. Inscripción: Whatsapp: (2267) 447777/514949. Actividad arancelada. Organiza la Asociación de Atletas Pinamarenses.

Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/pinamar-corre/ – www.instagram.com/pinamar.ok/

TRENQUE LAUQUEN

3ra. Fecha Campeonato de Duatlones

Fecha, hora y lugar: Domingo 31, a las 11:00 desde el Polideportivo Municipal.

Descripción: Tercera fecha de esta segunda edición del Campeonato de Duatlones. La competencia de ciclismo y pedestrismo contempla 3K para pedestristas; 20K para ciclistas, y nuevamente 3K para pedestristas. Actividad arancelada: $10.000 por persona. Inscripción completando el siguiente formulario: https://forms.gle/hTMXVTQxDJwsRgNY6 Acreditación de 09:00 a 10:30. Organiza la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Trenque Lauquen, la Agrupación Nos Gusta Pedalear, el Club Barrio Alegre, el Instituto Superior de Formación Docente nº 144 y el Club Progreso.

Más información: www.instagram.com/trenquelauquen/ – www.facebook.com/municipio.trenquelauquen

VISITAS GUIADAS

BRAGADO (Olascoaga)

Experiencia Olascoaga

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 30, a las 14:30, desde el Palacio Municipal calle Alsina nº 178.

Descripción: Paseo guiado histórico y cultural, con vehículo propio, para descubrir y disfrutar la riqueza de la localidad. Guiada a cargo de Alejandra Taghon. Punto de encuentro, a las 15:00, en la Delegación Municipal de Olascoaga. Actividad gratuita con inscripción previa: https://acortar.link/C6JHFX Organiza la Municipalidad de Bragado y la Delegación de Olascoaga.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismobragado/ – www.facebook.com/direcciondeturismobragado

LOBOS

Circuito Tradición Viva

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 30,a las 16:00, en el Museo Pago de Los Lobos, Avenida Alem 250.

Descripción: Recorrido guiado por el centro de la ciudad para conocer los edificios icónicos, los espacios verdes y conectar con la esencia del lugar. Actividad gratuita. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos – www.facebook.com/lobos.turismo – (2227) 500405.

PINAMAR (Valeria Del Mar)

75 º Aniversario de Valeria del Mar

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 30, a las 15:00, desde av. Azopardo y av. Espora (Mástil).

Descripción: Caminata guiada que invita a redescubrir los orígenes de esta localidad costera, marcada por la visión pionera de una mujer. Un recorrido por los sitios históricos que forjaron su identidad y crecimiento. Duración aproximada: 2 horas. Inscripción: turismo@pinamar.gob.ar Actividad gratuita. Organiza la Secretaría de Turismo de Pinamar.

Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/valeria-del-mar/

LOBOS

Circuito Patrimonio

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 31, a las 12:00, en el Museo Pago de Los Lobos, Avenida Alem 250.

Descripción: Monumentos Históricos Nacionales, sitios o construcciones que narran una parte significativa de la historia del país. Actividad gratuita.Contacto:2227-500405. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos – www.facebook.com/lobos.turismo – (2227) 500405.

FERIAS Y EXPOSICIONES

CHACABUCO

45º Expo Rural Chacabuco

Fecha, hora y lugar: Del jueves 28 al domingo 31, por la mañana, en la Sociedad Rural de Chacabuco.

Descripción: Muestra que cada año reúne a productores, comerciantes, emprendedores y familias para vivir cuatro días de actividades vinculadas al sector agrícola, ganadero, industrial y comercial. Más de cien stands exteriores e interiores, food trucks, patio cervecero, espectáculos en vivo, charlas técnicas, remates ganaderos y propuestas para toda la familia serán parte del cronograma que, este año, con la participación de CARBAP, incluirá actividades especiales como el concurso de asadores, la bicicleteada familiar, el aparte campero y la muestra de Pato Picadero. Organiza la Sociedad Rural de Chacabuco.

Más información: www.instagram.com/ruralchacabuco –www.facebook.com/RuralChacabuco

GENERAL SAN MARTÍN

Feria del Libro San Martín Lee 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del jueves 28 al domingo 31, de 09:00 a 20:00, en la Plaza Central (Int. Campos y Belgrano).

Descripción: Talleres literarios, lecturas, presentaciones de libros, espectáculos, intervenciones y charlas. Entrada gratuita. Organiza el Municipio de San Martín.

Más información: www.instagram.com/sanmartin.lee/ – https://sanmartin.gob.ar/san-martin-lee

BERAZATEGUI

Expo Bera Productiva 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 29, de 11:00 a 19:00; sábado 30 y domingo 31, de 15:00 a 21:00, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, calle 18 y 148.

Descripción: Empresas locales, industrias culturales, emprendimientos y cultura unidos en un mismo espacio. Ronda de negocios, Feria de Alimentos, diseño, economía circular y experiencias sensoriales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Berazategui.

Más información: www.instagram.com/muniberazategui – www.facebook.com/MuniBerazategui

ESCOBAR

10º Feria del Libro de Belén de Escobar

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 29, de 09:00 a 20:00; sábado 30 y domingo 31, de 12:00 a 20:00, en la Plaza Lambertuchi, calle Colón y Ameghino.

Descripción: Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de la presencia de destacados referentes de la literatura, el arte y la cultura argentina, junto a más de treinta editoriales que participarán con sus propuestas. Intervenciones artísticas, charlas, paneles y mesas redondas, radio abierta, exposiciones y talleres. Entrada gratuita. Organiza la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Escobar.

Más información: www.instagram.com/escobarcultura/ – www.facebook.com/escobarcultura

