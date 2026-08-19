Calendario de Eventos Turísticos de la Provincia de Bs As – Del jueves 20 al 27 de Agosto de 2026

La provincia de Buenos Aires se prepara para una nueva semana colmada de fiestas populares y eventos turísticos que invitan a disfrutar las tradiciones locales y regionales. Marcos Paz celebra la 2º Fiesta Regional del Alfajor; Trenque Lauquen, el 136º Aniversario de Beruti; Coronel Suárez, una nueva edición de Peatonal Suárez; el 37° Berazategui Jazz, en Berazategui; Luján, el 5° Gran Premio Ciudad de Luján; Tandil, el 29º Duatlón Hombre de Piedra; y Daireaux, el 12º Concurso de Pesca de Pejerrey Embarcado.

Toda la información en buenosaires.tur.ar/que-hacer

FIESTAS POPULARES

MARCOS PAZ

2º Fiesta Regional del Alfajor

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 21 al domingo 23, desde las 13:00, en el Paseo de la Estación, Belgrano y 25 de Mayo.

Descripción: Paseo del alfajor con variedad de alfajores artesanales, elección del mejor alfajor, gastronomía regional y del mundo, degustaciones, feria de artesanos y emprendedores locales, espectáculos musicales y feria D’Gustar Kids. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz.

Más información: www.instagram.com/fiestaspopulares.mmp/ – www.facebook.com/municipiomarcospaz

TRENQUE LAUQUEN (Beruti)

136º Aniversario de Beruti

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, desde las 11:00, en la plaza José Guazzone.

Descripción: Desfile de instituciones, Banda Municipal y descubrimiento de placa bicentenario; a las 12:30, apertura de cantina a cargo del Club Giat, Instituto Agrotécnico Padre Castellaro (IAPC), Centro de Jubilados, EP n.º 7 y Cáritas Beruti; a las 13:00, show musical. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Trenque Lauquen. Programación: acortar.link/dCuYyQ Beruti pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: www.instagram.com/trenquelauquen/ – www.facebook.com/municipio.trenquelauquen

DOLORES

209º Aniversario de Dolores

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 21, desde las 10:00, en diferentes espacios físicos de la ciudad.

Descripción: El Primer Pueblo Patrio celebra aniversario con un desfile de instituciones tradicionalistas, la inauguración del Estadio Cubierto Ciudad de Dolores, exhibiciones deportivas, gran encuentro entre la Selección Argentina Sub 20 y la Selección de Dolores de Futsal y cierre musical con Loco García y la Orquesta de Cámara Municipal. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Dolores.

Más información: www.instagram.com/doloresmunicipalidad/ – www.facebook.com/doloresmunicipalidad

EVENTOS CULTURALES

BERAZATEGUI

37° Berazategui Jazz

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 22 y domingo 23, a las 20:00, en el Complejo Cultural Municipal León F. Rigolleau, calle 15 nº 5675.

Descripción: Sábado, presentación de Hot Shooters y Maia Korosec Trío con Celeste Blé, como cantante invitada. Domingo, Neófitos y Tomás Martínez – Patricia Grinfeld Cuarteto. Entrada anticipada gratuita. Organiza la Municipalidad de Berazategui.

Más información: www.instagram.com/culturabe/ – www.facebook.com/CulturaBe – https://berazategui.gob.ar/cultura/agenda

CARLOS CASARES

Ciclo de Jazz y Música Urbana

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, a las 20:00, en el Salón Blanco Municipal.

Descripción: Jazz, tango y música urbana con los artistas nacionales Speaking Tango, proyecto encabezado por Minino Garay, junto a Hernán Jacinto y Flavio Romero. Entrada gratuita. Organiza la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Carlos Casares.

Más información: www.instagram.com/culturacasares/

www.facebook.com/cultura.casares

CORONEL SUÁREZ

Peatonal Suárez

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, desde las 15:00, en el Paseo del Riel y av. 12 de Octubre.

Descripción: Food trucks y gastronomía, cerveceros locales, artesanías, patio de comidas, juegos y la actuación de Las Nubes, Del Sauce, Escuela de Danza Alma Mía, La Roland, DJ Nico Calzetta. Cierre con Mala Fama. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: www.instagram.com/suarezmunicipio/www.facebook.com/suarezmunicipio

EVENTOS DEPORTIVOS

MONTE HERMOSO

Torneo Provincial de Patín “González Molina” y “Roberto Rodríguez”

Fecha, hora y lugar: Jueves 20 al domingo 23, desde la mañana, en el Polideportivo Municipal.

Descripción: El certamen reunirá a 500 patinadoras provenientes de diversos puntos de la provincia de Buenos Aires, quienes buscarán clasificar para las instancias nacionales. Competirán en distintas categorías y disciplinas. Organiza la Federación de Patín de la Provincia de Buenos Aires con el acompañamiento de la Municipalidad de Monte Hermoso.

Más información: www.instagram.com/montehermoso.deportes/ www.facebook.com/DeportesMonteHermoso

LUJÁN

5° Gran Premio Ciudad de Luján

Fecha, hora y lugar: Sábado 22, a las 8:30, en av. Ntra. Señora de Luján, entre rotonda de Mattos y rotonda de Luján.

Descripción: Primera fecha de la temporada de ciclismo en ruta de la provincia de Buenos Aires, que incluye competencias en localidades como Capitán Sarmiento, Ranchos, Florencio Varela, C.A.B.A, Berazategui, Lomas de Zamora, Junín, San Antonio de Areco y Colón, entre otras plazas. Circuito rutero de 3 kilómetros sobre la avenida Nuestra Señora de Luján. Inscripción: un alimento no perecedero. Organiza Mujeres Libres del Sur, la Asociación Ciclista del Oeste de la provincia de Buenos Aires, el ciclista y comerciante local Gabriel Toledo, con el auspicio de la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/deportes.lujan/ www.facebook.com/deporteslujan

GENERAL RODRÍGUEZ

4º Carrera 10K

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, a partir de las 8:00, en el Polideportivo Municipal.

Descripción: Carrera con distancias de 1 y 5 kilómetros participativos y 10 competitivos, por circuitos dentro de la ciudad sobre asfalto. Inscripción a través del siguiente link: www.finishtime.com.ar/#/informacion-evento/315 Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de General Rodríguez.

Más información: www.instagram.com/deportes.gr/ www.facebook.com/MunicipalidadGR

DOLORES

Carrera Aniversario Pedro Gatti

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, a las 11:00, en la plaza Castelli.

Descripción: En el marco del aniversario de la ciudad, se llevará adelante esta carrera homenaje al destacado corredor dolorense Pedro Gatti, en las distancias de 3 y 10 kilómetros. Con la inscripción se recibe remera oficial, chip de cronometraje y medalla finisher. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Dolores.

Más información: www.instagram.com/p/DadQvlVRCgM/

LOBOS

Media Maratón Lobos 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, a las 9:00, desde av. Camping 2 del Club de Pesca Lobos, Costanera 22.

Descripción: Recorrido por asfalto y caminos rurales de Lobos en las distancias de 21, 10 y 5 kilómetros. Actividad arancelada. Organiza el Rotary Club de Lobos y Corredores de Zona Sur con el acompañamiento del Municipio de Lobos.

Más información: www.instagram.com/corredoresdezonasur/ – www.facebook.com/corredoresdezonasur

TANDIL

29º Duatlón Hombre de Piedra

Fecha, hora y lugar: Sábado 22, a las 11:00, en Villa Don Bosco, av. Don Bosco 2627.

Descripción: Nueva edición del duatlón más importante y con más historia del continente, en las modalidades de carrera larga por 8 kilómetros de pedestrismo, 50 de ciclismo y 6 nuevamente de pedestrismo; y en distancia Sprint, sobre 3 kilómetros de pedestrismo, 20 de ciclismo y 3 de carrera a pie. En ambas se utilizar bicicleta de ruta o en mountain bike. Como novedad se incorpora la modalidad de relevos de dos integrantes (uno realiza la carrera pedestre y el otro la de ciclismo).Organiza SSports y Atletas de Piedra. Fiscalizada por la Federación Argentina de Triatlón con el acompañamiento de la Municipalidad de Tandil.

Más información: www.issports.com.ar – www.tandil.tur.ar/eventos.php

OLAVARRÍA

Gran Prix Mar y Sierras

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, desde las 10:00, en el Club Mariano Moreno, Sarmiento 3093.

Descripción: 5ta. fecha del torneo de ajedrez con la participación de más de 130 personas entre jugadores y acompañantes provenientes de varios distritos bonaerenses. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Olavarría.

Más información: www.instagram.com/olavarria.va/ – www.facebook.com/olavarria.va – (2284) 454168

DAIREAUX

12º Concurso de Pesca de Pejerrey Embarcado

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, desde la mañana, en el Club La Glorieta.

Descripción: Con la participación de cientos de pescadores y pescadoras que competirán por más de $5.000.000 en premios. Actividad arancelada. Organizan la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Daireaux y el Club de Pesca La Glorieta.

Más información: www.instagram.com/prensa_municipal_daireaux/ – www.facebook.com/daireaux.prensa.municipal

SAAVEDRA (Pigüé)

Gran Concurso de Pesca

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, de 9:00 a 15:00, en el Club de Pesca y Turismo Pigüé, en la Laguna Las Encadenadas.

Descripción: Competencia a lo largo de toda la costa con la participación de pescadores provenientes de distintos puntos del país. Importantes premios. Actividad arancelada. Organiza el Club de Pesca y Turismo Pigüé.

Más información: turismo.saavedra.gob.ar/evento/gran-concurso-de-pesca/ – www.facebook.com/clubdepescayturismodepigue/ – WhatsApp (Club de Pesca): (2923) 484443

VISITAS GUIADAS

SAN FERNANDO

Quinta Santa Cecilia

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 21, a las 17:00, en el Museo de San Fernando, calle Ituzaingó 1053.

Descripción: Visita guiada con intervención artística. Actividad gratuita, cupos limitados. Reserva: WhatsApp (11) 27773386 (lunes a viernes, de 9:00 a 16:00). Organiza la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Fernando.

Más información: www.instagram.com/turismosanfernando_/ www.facebook.com/turismosanfernandomunicipio

BERISSO

Viñedo + Bodega

Fecha, hora y lugar: Sábado 22, a las 11:00; el punto de encuentro se informa al momento de la inscripción.

Descripción: Circuito guiado por viñedo perteneciente a uno de los productores socios de la cooperativa, con información acerca del cultivo en la zona. Incluye traslado y degustación de tres productos y de conservas regionales. Reservas al (221) 5249934. Actividad arancelada. Organiza la Cooperativa de la Costa de Berisso con el acompañamiento de la Municipalidad de Berisso.

Más información: www.instagram.com/vinocostadeberisso – www.facebook.com/vinocostadeberisso

LOBOS

Tradición Viva

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 22, a las 16:00, en la Oficina de Turismo de

Lobos, en av. Alem y 9 de Julio.

Descripción: Recorrido guiado por el centro de la ciudad, para descubrir edificios históricos, costumbres y los detalles que hacen de Lobos un lugar con identidad.

Actividad gratuita con inscripción previa en: acortar.link/tNwWUo

Organiza la Dirección de Turismo de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos/

www.facebook.com/lobos.turismo – (2227) 500405

SAN FERNANDO

Casona y Palacios

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Martes 25, a las 15:00, punto de encuentro en plaza Mitre, calle Constitución y Madero.

Descripción: Visita guiada por tres casonas emblemáticas que atesoran la historia y el patrimonio arquitectónico de San Fernando. Actividad gratuita con cupos limitados. Reservas en WhatsApp al (11) 27773386 (lunes a viernes, de 9:00 a 16:00). Organiza la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Fernando.

Más información: www.instagram.com/turismosanfernando_/ www.facebook.com/turismosanfernandomunicipio

FERIAS Y EXPOSICIONES

SAN ANDRÉS DE GILES (Cucullú)

4º Feria del Libro de Cucullú

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 22, a partir de las 12:00, en la Biblioteca Comunitaria de Jóvenes y Adultos de Cucullú.

Descripción: Presentaciones de escritores, talleres, música, danza y diversas propuestas para toda la familia. Entrada gratuita. Organiza la Biblioteca Comunitaria de Jóvenes y Adultos de Cucullú.

Más información: www.instagram.com/bibliotecajyacucullu/ www.facebook.com/profile.php?id=100063647165356

TRES DE FEBRERO (Pablo Podestá)

Sabores Del Mundo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 22 y domingo 23, de 10:30 a 23:30, en av. Perón entre Thompson y Cjal. Silva.

Descripción: Comidas típicas de colectividades, artesanías, juegos y espectáculos. Entrada gratuita. Organiza Sabores del Mundo y la Municipalidad de Tres de Febrero. Feria prevista para los días 15 y 16/08 que debiera ser reprogramada por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/saboresdelmundoferia/ – www.facebook.com/feriasaboresdelmundo

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.

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