Calendario de Eventos Turísticos de la Provincia de Bs. as – Del jueves 14 al 21 de Agosto de 2025

CALENDARIO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES – Del jueves 14 al 21 de Agosto de 2025

Los municipios bonaerenses recordarán al General San Martín y celebrarán el mes de las infancias con una agenda imperdible. General Rodríguez realizará la 3º Fiesta de la Empanada Rodriguense; Villa Gesell, la 29º Fiesta Nacional Chocogesell; Bragado, la 22º Fiesta del Concurso del Chorizo Seco; Tapalqué, la 10º Fiesta de la Mujer Campesina en el Pueblo Turístico Crotto; Luján, la exposición cultural Japón en Luján; Tres Arroyos, 26° Feria Nacional de los Artesanos; y Saavedra, hará la Cabalgata de la Tradición y la Amistad en Pigüé; y Descubrí La Trufa Negra, visitas guiadas a la trufera Nuevo Mundo en Espartillar.

FIESTAS POPULARES

CARLOS TEJEDOR (Tres Algarrobos)

124º Aniversario de Tres Algarrobos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 15, a las 16:30; sábado 16, a las 17:00; domingo 17, a las 05:00; en Tres Algarrobos.

Descripción: Tres días llenos de tradición, arte y música. Viernes, inauguración de la Expo Artesanal, presentación del Taller Municipal y números musicales. Sábado, desfile de mascotas y Misa de Acción de Gracia; y a las 19:00, apertura del escenario. Domingo, desde la madrugada, encendido del fogón, desfile institucional y de Centros Tradicionalista, almuerzo popular, artistas locales y Pericón Nacional. Organiza la Delegación de Tres Algarrobos y la Municipalidad de Carlos Tejedor. Cronograma completo: www.facebook.com/dele.algarrobos

Más información: www.instagram.com/delegaciontresalgarrobos/

GENERAL RODRÍGUEZ

3º Fiesta de la Empanada Rodriguense

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 15 al domingo 17, a partir del mediodía, en el predio de la Estación Cultural, av. 25 de Mayo e Int. Manny.

Descripción: Tercer Concurso de la empanada rodriguense, shows en vivo, emprendedores y artesanos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Rodríguez.

Más información: www.instagram.com/municipalidadgr – www.facebook.com/MunicipalidadGR

SAN PEDRO

22º Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 15 al domingo 17, a partir de las 11:00, en el Paseo Público Municipal.

Descripción: Durante los tres días se llevarán a cabo diversas actividades como la elaboración y degustación de la ensaimada en sus diversas presentaciones, talleres relacionados con la cultura mallorquina, degustación de platos típicos, y música y bailes tradicionales, entre otras propuestas. Además, desde las 11:00, habrá también música en vivo y shows con artistas locales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Pedro.

Más información: www.instagram.com/sanpedromunicipio/ – www.facebook.com/sanpedrobuenosaires – www.instagram.com/sec.cul.tur.edu.dep/ – www.facebook.com/sec.cul.tur.edu.dep

TRES ARROYOS (San Mayol)

5° Entre Amigos y Baguales

Fecha, hora y lugar: Del viernes 15, a las 14:00; sábado 16, a las 09:30; domingo 17, desde las 08:00, en la Estación del Ferrocarril.

Descripción: Prueba de riendas, jineteada, fogón, puestos de comida, feria de artesanos y emprendedores, peña y baile familiar, por la noche del viernes y sábado. Con la presencia de grandes figuras del ámbito tradicionalista nacional. Entrada arancelada. Organizan Amigos y Baguales con el acompañamiento de la Dirección de Cultura de Tres Arroyos.

Más información: www.turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/entre-amigos-y-baguales/ – www.instagram.com/turismo.tresarroyos/ – www.facebook.com/turismo.tresarroyos – www.instagram.com/amigosybaguales

VILLA GESELL

29º Fiesta Nacional Chocogesell

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 15 al domingo 17, desde las 11:00, en Pinar del Norte (Alameda 202 y Calle 303).

Descripción: La repostería artesanal con chocolate será protagonista en todas las formas: budines, tortas, mermeladas, licores, alfajores, masas, con demostraciones gastronómicas gratuitas y grandes sorteos. Niños y niñas tendrán un espacio de juegos y las familias podrán explorar la oferta cultural e histórica de la reserva forestal. Participarán artistas, artesanos geselinos y feriantes invitados de la región. Entrada gratuita. Organiza la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Villa Gesell con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del programa RECREO.

Más información: www.gesell.tur.ar – www.facebook.com/turismovillagesell – www.instagram.com/villageselltur

BRAGADO

22º Fiesta del Concurso del Chorizo Seco

Fecha, hora y lugar: Sábado 16, a partir de las 20:00; y domingo 17, desde las 10:45, en el Club Agrario de Comodoro Py.

Descripción: Durante la primera jornada se llevará adelante el encendido de fogones, la peña folklórica con artistas de la zona y el baile popular. Al día siguiente, se realizarán las pruebas de riendas, el tradicional encuentro de peñas folklóricas, el desfile institucional de maquinarias antiguas, el paseo criollo y el entrevero de tropillas. Por la tarde, el club vuelve a abrir sus puertas con shows artísticos, el concurso del chorizo seco y las postulantes a flor del pago. Entrada arancelada. Organiza la Comisión de Festejos con el acompañamiento de la Municipalidad de Bragado con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del programa RECREO.

Más información: www.instagram.com/fiestadelchorizoseco.py – www.facebook.com/profile.php?id=100064721856905

AYACUCHO

26º Fiesta Provincial Al Trabajador de mi Pueblo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 16 y domingo 17, a las 16:00, en la Municipalidad de Ayacucho y en la Casa de la Cultura.

Descripción: Propuestas de arte y música con el ensamble institucional y Gala de los Trabajadores en la Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Organiza la Guardia Infanto Juvenil José de San Martín con el acompañamiento de la Municipalidad de Ayacucho.

Más información: www.instagram.com/ayacuchoturismo/

https://turismoayacucho.ar/w/agenda/

MAGDALENA (Bartolomé Bavio)

124º Aniversario de Bavio

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 16, a las 14:30; domingo 17, a las 10:00, en diferentes espacios físicos de Bavio.

Descripción: Sábado por la mañana, concentración para cabalgata en el Centro Tradicionalista La Carreta; a las 15:00, inauguración del Monumento a Cajaraville y Decano, su caballo, en la Posta Cultural y Museo Estación Bavio; Pericón Nacional – Bastonero Adrián Sancho. Domingo, acto protocolar, desfile cívico y tradicionalista en la plaza José Hernández; a las 13:00, almuerzo criollo en el predio de la estación; a las 15:20, show infantil de Manu Bonete, bandas locales Mascando el Freno y La Viajera, parque inflable. A las 19:00, gran cierre en Club Racing con Los Charros y la conducción musical de Esteban el Cordobés. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Magdalena.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_de_magdalena/ – www.facebook.com/MunicipalidaddeMagdalena

TAPALQUÉ (Pueblo Turístico Crotto)

10º Fiesta de la Mujer Campesina

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 17, de 11:00 a 18:00, en la localidad de Crotto.

Descripción: Acto protocolar con reconocimiento a la Mujer Campesina 2025, desfile de mujeres a caballo, venta de carnes asadas, paseo gastronómico, artesanos y emprendedores, visitas guiadas, actividades recreativas y espectáculos. Crotto forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Entrada gratuita. Organiza Anexo 1 de la Escuela Secundaria N° 1 con el auspicio de la Municipalidad de Tapalqué.

Más información: www.instagram.com/tapalque.enamora – www.facebook.com/Tapalqueenamora – www.tapalque.tur.ar

EVENTOS GASTRONÓMICOS

CHASCOMÚS

Sabores Bonaerenses

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 15 y domingo 16, de 10:00 a 17:00, en la Estación Hidrobiológica, av. Lastra y Juárez.

Descripción: Feria de alimentos de la provincia de Buenos Aires que reunirá a más de cien productores, con degustaciones, charlas sobre los productos presentados, cocina en vivo y espectáculos para la familia. También contará con la participación de espacios de juegos para niños y niñas a cargo de la Municipalidad de Chascomús y un área de food trucks. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Chascomús a través de la Subsecretaría de Desarrollo Turístico y Productivo con apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario.

Más información: www.instagram.com/turismochascomus/ – www.facebook.com/chascomustur

EVENTOS CULTURALES

LUJÁN

Japón en Luján

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 16, a las 12:00, en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos.

Descripción: Gastronomía típica, artistas y muestras, actividades deportivas y paseo ferial. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján con el acompañamiento de la Fundación Cultural Daiwa y Urasenke Argentina.

Más información: www.facebook.com/culturasyturismolujan – www.instagram.com/culturasyturismolujan – www.lujan.gob.ar

SAAVEDRA (Pigüé)

Cabalgata de la Tradición y la Amistad

Fecha, hora y lugar: Sábado 16, a las 09:00, con salida desde el Centro Criollo «El Pegual», Ruta Nacional 33 km 128,5.

Descripción: Al mediodía, almuerzo de campo incluido en la tarjeta; a las 17:00, llegada al predio de La Rural de Saavedra y por la noche, Peña Folklórica, a cargo, del Centro Criollo Las Sierras. Habrá baile, artistas folklóricos y servicio de cantina. Actividades aranceladas. Organizan el Centro Criollo El Pegual y el Centro Criollo Las Sierras con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.

Más información: www.instagram.com/turismosaavedrapigue/ – https://turismo.saavedra.gob.ar/evento/cabalgata-de-la-tradicion-y-la-amistad/

NECOCHEA

6º ProTatto Necochea

Fecha, hora y lugar: Sábado 16 y domingo 17, a las 14:00. en el Parador Sunset, en avenida Pinolandia y La Costa.

Descripción: Más de cincuenta artistas del país y del extranjero se tatuarán en vivo. Competencia con premios, sorteo de entradas y tatuajes de 10 x 10 centímetros, a través de las redes sociales de necochea.tur. Actividad arancelada. Organiza Gustavo Serrano con el acompañamiento del Municipio de Necochea.

Más información:www.instagram.com/necocheatur/ – www.facebook.com/NecocheaTur

CORONEL SUÁREZ (Piñeyro)

Cabalgata y Asado

Fecha, hora y lugar: Domingo 17 de agosto a las 08:00 con salida de caballos desde la Sociedad Rural de Coronel Suárez y en el Club Olimpo.

Descripción: Cabalgata, almuerzo, acto oficial con la Banda Municipal de Coronel Suárez y actividades folklóricas. Adultos $30.000 y menores $12.000. Contacto: (2926) 493613/417715. Organiza la Comisión del Club Olimpo de Piñeyro con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Suárez

Más información: www.coronelsuarez.tur.ar/all-events/?event=378280 –

www.instagram.com/suarezturismo/

MARCOS PAZ

Semana de los Centros Tradicionalistas en Marcos Paz

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 17, desde las 10:00, en diferentes espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Gran cierre de la Semana de los Centros Tradicionalistas con un desfile sobre la calle Sarmiento. A las 13:00 en el Espacio Quinta Devoto, 1º Fiesta Regional del Alfajor, con puesteros, pilcheros, artesanías, jineteadas, patio gastronómico y espectáculos musicales. Entrada gratuita. Organiza la Federación de Centros Tradicionalistas con el acompañamiento de la Municipalidad de Marcos Paz.

Más información: www.instagram.com/municipiomarcospaz/ – www.facebook.com/municipiomarcospaz

MONTE (San Miguel del Monte)

Festival de la Torta y el Chocolate

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 17, desde las 14:00, en la Plaza Adolfo Alsina.

Descripción: La torta en esta edición será de 115 metros y se repartirán 300 litros de chocolatada. Además, paseo de inflables, juegos de kermesse, paseo en autobomba. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Monte.

Más información: www.facebook.com/municipalidadmonte – www.instagram.com/municipalidadmonte – www.monte.gob.ar

EVENTOS RELIGIOSOS

SUIPACHA (General Rivas)

Fiestas Patronales San Roque

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 17, a las 09:00, en General Rivas.

Descripción: Por la mañana, misa en la parroquia, bendición del pan y procesión con la imagen de San Roque por las calles del pueblo. Cerca del mediodía, desfilarán las instituciones locales, más de cien jinetes y se desarrollará un almuerzo criollo que culminará con la presentación de artistas locales y regionales. Además, Feria de artesanos y emprendedores. Espectáculos musicales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Suipacha y la Delegación Municipal de General Rivas.

Más información: www.instagram.com/general_rivas/ – www.instagram.com/municipalidad_de_suipacha/ – www.facebook.com/MunicipalidadSuipacha

EVENTOS DEPORTIVOS

PUAN (Felipe Solá)

1º Desafío Felipe Solá

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 16, desde el mediodía, en Felipe Solá.

Descripción: Por primera vez, Felipe Solá será escenario de una carrera abierta a toda la comunidad y la región. Distancias para todas las edades y niveles: 8 kilómetros competitiva, 4 kilómetros participativa, caminata recreativa y carrera infantil. Premiación, medallas finisher, música y juegos para los más chicos. Inscripción gratuita. Organiza la Dirección de Deportes del Municipio de Puan.

Más información: www.instagram.com/deportespuan/ – www.facebook.com/DireccionDeDeportesMunicipalidadDePuan

CASTELLI

Rural Bike Castelli

Fecha, hora y lugar: Domingo 17, desde las 08:00, en la Laguna Rosita.

Descripción: Contará con categorías principiante, promocional y competitivas. Inscripción arancelada. Con el acompañamiento de las Municipalidades de Chascomús y Castelli.

Más información: https://desafiomtb.vercel.app/ – www.facebook.com/castelli.crece – www.instagram.com/castelliciudad – www.instagram.com/desafiomtbchascomus/

VISITAS GUIADAS

RAUCH (Miranda)

2º Encuentro Miranda

Fecha, hora y lugar: Sábado 16, a las 14:00, con punto de encuentro en El Andén.

Descripción: Recorrido guiado que conecta naturaleza, historia y comunidad con testimonios de pobladores locales. Habrá feria de productores, emprendedores y artesanos. Duración aproximada: 3 horas. Organiza La comunidad de Miranda y las Direcciones de Turismo y Ruralidad de la Municipalidad de Rauch.

Más información: www.instagram.com/munirauch/ – www.facebook.com/MuniRauch?locale=es_LA

SAAVEDRA (Espartillar)

Descubrí La Trufa Negra

Fecha, hora y lugar: Sábado 16, a las 10:00, en el establecimiento Trufas Nuevo Mundo.

Descripción: Búsqueda y recolección de trufas. Degustación de tres platos distintos. Actividad al aire libre. Llevar ropa abrigada y zapatillas para caminar cómodamente por el campo. Cupo limitado: 16 personas. Reservas al (11) 5965-7666 o info@trufasdelnuevomundo.com. Organiza el establecimiento Trufas del Nuevo Mundo con el acompañamiento del Municipio de Saavedra.

Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/evento/descubri-la-trufa-negra/ – https://trufasdelnuevomundo.com/

FERIAS Y EXPOSICIONES

BERAZATEGUI

18° Feria Nacional Berazategui Artesanías

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del jueves 14 al lunes 18, de 15:00 a 21:00, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo.

Descripción: Tradicional feria de artesanos y artesanas de todo el país que ofrecerán al público diseños únicos y de calidad. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Berazategui.

Más información: www.instagram.com/culturabe/ – www.facebook.com/CulturaBe

TANDIL

20°Feria de Tandil

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del 14 hasta el 17 de agosto. Jueves y domingo de 14:00 a 22:00; viernes y sábado de 10:00 a 22:00, en el Centro Cultural Universitario, Yrigoyen 662.

Descripción: Autores locales e invitados de todo el país. La feria ofrece propuestas para ampliar la lectura y la biblioteca. Entrada gratuita. Organizan la Municipalidad de Tandil, la Cámara Empresaria de Tandil y la Universidad Nacional del Centro (Unicen)

Más información: www.instagram.com/culturatandil/ – www.facebook.com/culturayeducaciontandil

TRES ARROYOS

26° Feria Nacional de los Artesanos

Fecha, hora y lugar: Viernes 15, desde las 14:00; sábado 16 y domingo 17, desde las 10:00, en el Polideportivo Municipal.

Descripción: Artesanas y artesanos de todo el país, con exposiciones y trabajos en vivo de soguería, telar, cerámica. En el buffet se podrán degustar sabores de distintas regiones del mundo, a cargo de la Asociación de Colectividades Extranjeras. Entrada arancelada, jubilados y menores de 11 años ingresan gratis.Organiza la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos.

Más información: www.instagram.com/cultura.tresarroyos/?hl=es – www.facebook.com/3ArroyosCultura?locale=es_LA

NECOCHEA

Modo Emprender

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 16 y domingo 17, desde las 14:00, en Centro Vasco, avenida 58 y calle 61.

Descripción: Más de cuarenta stands locales y regionales. Entrada gratuita. Organiza Dirección de emprendimientos y pymes; y Secretaría de Turismo y

Desarrollo Productivo con el apoyo de la Municipalidad de Necochea y el Consejo Federal de Inversiones.

Más información:www.instagram.com/necocheatur/ – www.facebook.com/NecocheaTur

