Calendario de eventos turísticos de la Provincia de Bs As – Del 28 de Mayo al 4 de Junio de 2026  

CALENDARIO DE EVENTOS TURÍSTICOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES – Del jueves 28 de Mayo al jueves 4 de Junio de 2026

Fin de semana de música, aniversarios, maratón y visitas guiadas en los municipios bonaerenses. Chascomús celebrará 247 años de la fundación del partido; Berazategui realizará el 24º Festival Internacional de Jazz Django Argentina; Tornquist, la 14° M42-Maratón de Montaña, en San Andrés de la Sierra y Villa Ventana; Avellaneda, el circuito turístico Avellaneda Ciudad Audiovisual: Homenaje a Leonardo Favio; La Plata, el walking tour: Ciudad de Película y La Costa, Navegando por la Historia en San Clemente del Tuyú.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

FIESTAS POPULARES

CHASCOMÚS

247° Aniversario de Chascomús

ENTRADA GRATUITA

Fecha,hora y lugar: Sábado 30, a las 14:00, en la plaza Independencia.

Descripción: Acto protocolar, patio gastronómico con platos típicos elaborados por cooperadoras escolares y luego se repartirá chocolate caliente entre el público. Presentación de músicos, actores, cantantes y coros, en los edificios históricos de alrededor de la plaza. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/turismochascomus – www.facebook.com/chascomustur

MAIPÚ

132º Aniversario de Las Armas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 28, a las 11:00, en la Plaza Clemente Álvarez; domingo 31, a las 10:30, en el Club Las Armas.

Descripción: Jueves, acto protocolar. Domingo, Fiesta Aniversario con desfile institucional y tradicionalista, almuerzo criollo, prueba de doma y mansedumbre y baile de cierre. Entrada gratuita. Organiza el Club Las Armas y la Municipalidad de Maipú.

Más información: www.instagram.com/municipiomaipubsas/ – www.facebook.com/MunicipioDeMaipu

EVENTOS CULTURALES

MAR CHIQUITA (Santa Clara del Mar/Coronel Vidal)

5° Festival Regional de Cine Arbolito

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Martes 26 al domingo 31 de mayo, en distintos horarios, en las salas Cine Teatro Leonardo Favio de Santa Clara del Mar y en el Cine Teatro Oscar Sestelo de Coronel Vidal.

Descripción: Festival de cine local para compartir, difundir y poner en valor las producciones cinematográficas de la región. Esta edición contará con la sección competitiva Raíces, dedicada a largometrajes. También tendrá propuestas especiales como Mirada Fresca, retrospectivas, animación, trailers, seminarios, charlas, masterclass, escuelas de cine, work in progress y cineastas locales. Domingo a las 16:00, gala de clausura y premiación. Entrada gratuita. Organiza la Secretaría de Cultura y Educación y la Coordinación General de Cine del Partido de Mar Chiquita.

Más información: www.instagram.com/culturamarchiquita/ – www.facebook.com/secretariadeculturayeducacionmch

BRAGADO

6º Tango Bragado

Fecha, hora y lugar: Viernes 29, a las 20:00, en la sala Dómine del Centro Cultural Florencio Constantino.

Descripción: Sexta temporada con la participación de músicos y cantores invitados en una noche especial para compartir música, emoción y tradición. Entrada: $6.000. Organiza la Municipalidad de Bragado.

Más información: www.instagram.com/p/DYmd6dtgCaf/

TANDIL

25º Mayo Teatral

Fecha, hora y lugar: Hasta el domingo 31, a las 20:00, en diferentes espacios culturales de Tandil.

Descripción: Evento que reúne a teatristas y hacedores de la cultura. Agenda para toda la comunidad. Entrada gratuita o a valores accesibles. Organiza la Municipalidad de Tandil con la participación de espacios culturales y teatros tandilenses. Organiza la Municipalidad de Tandil con la participación de espacios culturales y teatros tandilenses. Programación: https://bit.ly/4dhvzkK

Más información: www.tandil.tur.ar/evento-25-mayo-teatral-804 –

www.instagram.com/culturatandil/ – www.facebook.com/culturayeducaciontandil

LUJÁN

Concierto del Árbol Solo: Beethoven Pulso y Destino

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 30, a las 20:00, en el Santuario de Luján.

Descripción: Quinta temporada del ciclo de Conciertos del Árbol Solo con la presentación de la orquesta Juvenil Municipal de Hurlingham interpretando la 5ta. Sinfonía de Beethoven, op. 67. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/coromunicipaldelujan/ – www.facebook.com/CMClujan

BERAZATEGUI

24º Festival Internacional de Jazz Django Argentina

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 31, a las 21:30, en el Complejo Cultural Municipal León F. Rigolleau, calle 15 Nº 5675.

Descripción: Actuación del Quinteto de Jazz, homenaje a Benny Goodman y Django Reinhardt. Entrada gratuita. Organiza la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Berazategui.

Más información: https://berazategui.gob.ar/cultura/agenda – www.instagram.com/culturabe/ – www.facebook.com/CulturaBe

EVENTOS DEPORTIVOS

CASTELLI

Circuito Regional de Carreras de Calle, Trail y MTB

Fecha, hora y lugar: Domingo 31, a las 11:00, en la Laguna Rosita.

Descripción: Segunda fecha del circuito formato Trail por equipos, en un recorrido de 10 kilómetros por la laguna. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Castelli.

Más información: www.instagram.com/deportescastelli/

LAS FLORES (Rosas)

Duatlón Sprint Rosas – Las Flores

Fecha, hora y lugar: Domingo 31, a las 10:00, en Rosas.

Descripción: Prueba combinada de 3 kilómetros de running, 20 de ciclismo y 3 de running por circuitos de caminos rurales exigentes y técnicos. Actividad arancelada. Organizada por la Agrupación MTB Las Flores con el acompañamiento de la Municipalidad de Las Flores.

Más información: https://lasflores.tur.ar/ – www.instagram.com/lasfloresmun/

TORNQUIST (San Andrés de la Sierra y Villa Ventana)

14º M42 – Maratón de Montaña

Fecha, hora y lugar: Sábado 30, desde las 09:00, en San Andrés de la Sierra; domingo 31, a partir de las 08:00; en la estancia Las Vertientes, Ruta 76 kilómetro 221, Villa Vertiente.

Descripción: Sábado, circuito de 50, 42 y 34 kilómetros; domingo, recorrido de 25, 15, y 10 kilómetros; distancias 3 y 1 kilómetros para la categoría kids. Inscripción arancelada. Organiza FC Producciones con el acompañamiento de la Municipalidad de Tornquist.

Más información:

www.instagram.com/p/DRuX2ktDXNB/?igsh=NGYyNGYzNTB0aXV2

https://sierrasdelaventana.tur.ar/calendario-turistico/

VISITAS GUIADAS

AVELLANEDA

Circuito Turístico Avellaneda Ciudad Audiovisual Homenaje A Leonardo Favio

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 30, con salida a las 11:00 desde el Parque del Fútbol, Colón 950.

Descripción: Recorrido turístico por diferentes locaciones de filmación que utilizó el reconocido director de cine en Avellaneda. La guiada finaliza en el Museo Leonardo Favio que resguarda objetos personales que forman parte del patrimonio cultural local. Duración aproximada: 2 horas. Actividad gratuita con inscripción previa ingresando a: linktr.ee/avellanedatur Cupos limitados. Organiza la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Avellaneda.

Más información: www.instagram.com/turismomda/ – www.facebook.com/avellanedatur/

LA PLATA

Walking Tour 2026: Ciudad de Película

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 30, a las 10:00, en la Piedra Fundacional de Plaza Moreno.

Descripción: El circuito recorre algunos de los sitios de la ciudad en los que se rodaron películas y documentales, como la Casa Curutchet o la Estación de Ferrocarril. Duración aproximada: 2 horas 30 minutos. Actividad gratuita con inscripción previa ingresando a: http://bit.ly/4wCH79Z Organiza el Ente Municipal para la Actividad Turística de La Plata. Se suspende en caso de lluvia.

Más información: https://turismo.laplata.gob.ar/index.html

BAHÍA BLANCA

Visita Guiada a la Casa de Ezequiel Martinez Estrada

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 31, a las 15:00, en el Museo Ezequiel Martinez Estrada, avenida Alem Nº 908.

Descripción: Recorrido por la Casa Museo del escritor y pensador argentino Ezequiel Martínez Estrada. Entrada gratuita. Organiza la Fundación Ezequiel Martínez Estrada con el acompañamiento de la Municipalidad de Bahía Blanca.

Más información: www.bahia.gob.ar/agenda/

LA PLATA

Walking Tour 2026: Mitos y Leyendas

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 31, a las 10.00, en la Piedra Fundacional de Plaza Moreno.

Descripción: El circuito recorre el Eje Fundacional de la ciudad, desde Plaza Moreno a Plaza San Martín, con relatos que forman parte del imaginario local. Incluye la Piedra Fundacional, túneles secretos, simbolismo masónico, leyendas como la Casa de los 40 días, y la Bruja de Tolosa. Duración aproximada: 2 horas 30 minutos. Actividad gratuita con inscripción previa ingresando a: http://bit.ly/4wCH79Z Organiza el Ente Municipal para la Actividad Turística de La Plata. Se suspende en caso de lluvia.

Más información: https://turismo.laplata.gob.ar/index.html

LA COSTA (San Clemente del Tuyú)

Navegando por la Historia

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Lunes a viernes, de 10:00 a 22:00, en el Centro Cultural de San Clemente del Tuyú, avenida Naval y San Martín.

Descripción: Muestra itinerante que invita a conocer los faros, muelles y naufragios que forman parte de la historia del Partido de La Costa. Una propuesta para mirar el mar desde otra perspectiva, cargada de relatos, memoria y patrimonio. Actividad gratuita. Organiza la Secretaría de Turismo del Partido de La Costa.

Más información: https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/

FERIAS Y EXPOSICIONES

MORENO

50º Salón 25 de Mayo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Hasta el miércoles 17 de junio, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00, en el Museo Municipal de Bellas Artes Manuel Belgrano, dr. Vera 249, Moreno Centro.

Descripción: Muestra representativa que celebra todos los años el encuentro, la producción y la difusión del arte local. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Moreno.

Más información: www.instagram.com/moreno_municipio/ – www.facebook.com/MunicipioMoreno

Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.