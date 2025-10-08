Calendario de eventos de la Provincia de Bs As – Del jueves 9 al 16 de Octubre de 2025

CALENDARIO DE EVENTOS TURÍSTICOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ESPECIAL FIN DE SEMANA LARGO DE OCTUBRE

Del jueves 9 al jueves 16 de octubre de 2025

Las propuestas gastronómicas y culturales serán las protagonistas del fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en los municipios bonaerenses. Villa Gesell celebrará la 44° Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural; Baradero, la 20° Fiesta Provincial del Mate; San Vicente, la Fiesta Provincial de la Mozzarella; Leandro N. Alem, la 21° Fiesta del Cordero Alberdino en Alberdi; Marcos Paz, 15º Fiesta Nacional del Jamón y 10º Fiesta de la Cerveza Artesanal; Navarro, la 5º Fiesta del Mate y la Torta Negra en el Pueblo Turístico Las Marianas; Tres Arroyos la 11° Fiesta del Mate y la Torta Frita en el Pueblo Turístico Copetonas.

Por otro lado, Azul llevará a cabo la 3° Fiesta del Arraigo y la Familia Rural en el Paraje Pablo Acosta; La Plata, el 8º Festival della Musica Italiana di La Plata; Bolívar, el 12º Festival Nacional de Cine Leonardo Favio

y San Clemente, la 59º Fiesta de la Corvina Negra en San Clemente del Tuyú. Berisso continuará con la 48º Fiesta Provincial del Inmigrante.

FIESTAS POPULARES

VILLA GESELL

44° Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9 al domingo 12, desde las 11:00, en Paseo 104 y av. 3 hasta paseo 107 y av. 2.

Descripción: Feria de artesanías, productores gastronómicos,artistas locales e invitados y exposiciones de las colectividades. Jueves, apertura con espectáculos folclóricos a cargo de instituciones locales. Sábado,Gran Paella de la Amistad y, a las 22:30, cierre con Los Cafres. Domingo, desfile de Carrozas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Villa Gesell con la participación de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.gesell.tur.ar – www.facebook.com/turismovillagesell – www.instagram.com/villageselltur

BARADERO

20° Fiesta Provincial del Mate

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar Del viernes 10 al domingo 12, desde la mañana, en el Paseo del Puerto, San Martín y Almirante Brown.

Descripción: Música a orillas del río, con danza, feria, concurso de tomadores y cebadores de mates, certamen de Chamamé y artistas en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Baradero.

Más información: www.facebook.com/MunicipalidaddeBaradero https://www.instagram.com/p/DO_jt0TjuH0/?igsh=MWVqZXA0bnI1YmcxNQ%3D%3D

BERISSO

48º Fiesta Provincial del Inmigrante

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 10 al domingo 12, desde el mediodía, en diferentes espacios físicos de Berisso.

Descripción: El viernes a las 15:00, desembarco simbólico en la explanada del Puerto La Plata; a las 19:00, Noche de Tango y Folclore en la Carpa del Inmigrante del Centro Cívico. El domingo, a las 15:00, desfile de clausura. Festival de Colectividades, patio gastronómico y paseo de artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Berisso, la Asociación de Entidades Extranjeras de Berisso, con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del programa RECREO.

Más información: www.instagram.com/municipiodeberisso/ – www.facebook.com/municipiodeberisso – www.instagram.com/fiestaprovincialdelinmigrante/ – www.facebook.com/AEEBerisso

LA COSTA (San Clemente del Tuyú)

59º Fiesta de la Corvina Negra

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 10 al domingo 12, en distintos horarios, en la Plaza Pereira.

Descripción: Propuestas gastronómicas, feria de artesanías, presencia de colectividades y tradicional concurso de pesca. Entrada gratuita. Organiza la Asociación Civil Vecinos Unidos por San Clemente con el apoyo de la Municipalidad del Partido de La Costa.

Más información: www.instagram.com/fiestanacionaldelacorvinanegra/ www.instagram.com/muni.lacosta – www.facebook.com/MuniLaCosta – www.lacosta.gob.ar/

NECOCHEA

114° Aniversario de Necochea

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 10 y sábado 11, a las 14:00; y domingo 12, a las 10:00, en la Plaza Rocha.

Descripción: Músicos locales, expo emprendedores, puestos gastronómicos, presentación del Pre Festival Infantil 2026 y del espacio de peñas folclóricas para el IV Encuentro Regional de Peñas Folclóricas. El domingo, acto protocolar con ofrendas florales en los monumentos a los fundadores. A las 14:00, desfile cívico y corte de la torta de cumpleaños. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Necochea con el apoyo de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ – www.facebook.com/NecocheaTur

BRAGADO

54º Fiesta Nacional del Caballo

Fecha, hora y lugar: Jueves 09 al domingo 12, en diferentes horarios y espacios físicos de Bragado.

Descripción: El jueves a las 20:00, charla «A 100 años de la hazaña épica», con canto surero y danzas tradicionales en el Salón Blanco municipal. El viernes a las 18:30, inauguración oficial de la fiesta con fogones, grupos de danza, artistas locales y la actuación de Los del Fuego en la plaza principal. El sábado desde las 10:00, destrezas criollas, aparte campero y entrevero de tropillas en el campo don Abel Figuerón. A las 19:00, en la plaza principal, elección de la embajadora y espectáculos musicales. El domingo a las 10:00, baile tradicional y paseo criollo. A partir de las 13:30, destrezas, jineteada con importantes premios y espectáculos folclóricos en el escenario mayor. Entrada arancelada. Organiza la Municipalidad de Bragado con la participación de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Programación: www.instagram.com/p/DOqyLiEjYNf/?img_index=1

Más información: www.instagram.com/fdcbragado/ – www.facebook.com/fdcbragado/?locale=es_LA

SAN VICENTE

Fiesta Provincial de la Mozzarella

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 10 al domingo 12, desde las 11:00, en el Predio Ferial San Vicente Vieja Estación, Sarmiento al 1000.

Descripción: Olimpíadas del Saber, cata de mozzarella, números musicales, feria de artesanías, productos regionales y gastronomía. Entrada gratuita. Organiza el Club Argentino de Servicio San Vicente con el acompañamiento de la Municipalidad de San Vicente con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del programa RECREO.

Más información: www.instagram.com/cassanvicente/ – www.facebook.com/cas.sanvicente

BALCARCE (Pueblo Turístico San Agustín)

116º Aniversario de San Agustín

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a las 18:00; y domingo 12,desde las 10:00, en San Agustín.

Descripción: El sábado, espectáculos musicales con Valeria López Vila, Kingto, Miguel Ángel Masolini, Julián Arilla, Los Carperos, Alma Errante, La Carpe Diem, agrupaciones folclóricas y comunidad legüera. El domingo, desfile institucional y criollo, y almuerzo con vaquillona con cuero. A las 14:00, apertura del escenario con la presentación de Matías Correa, Enzo Carmona, Kuyay, Sebastián Briz y su conjunto, Darío Maldonado, Anabela y Banda Libre, y Carlos Ramón Fernández. Cierre a las 20:30 con Los del Fuego. Puestos de artesanías, patio gastronómico y juegos para las infancias. Entrada gratuita. San Agustín forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Organiza la Delegación Municipal San Agustín y la Municipalidad de Balcarce.

Más información: www.instagram.com/aniversario_sanagustin/ – www.instagram.com/balcarcemunicipio/ – www.facebook.com/municipiodebalcarce

CORONEL SUÁREZ (Huanguelén)

5º Fiesta del Cantor Orillero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a las 15:00; y domingo 12, a partir de las 10:00, en el predio del Ferrocarril Roca.

Descripción: Desfile criollo por la calle José Larralde, gastronomía, puestos de artesanías y juegos para las infancias. El sábado, espectáculo con Martín Barraza y el domingo, La Clave Trío. Entrada gratuita. Organizan las instituciones locales, la Delegación Municipal de Huanguelén y la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: www.instagram.com/cantororillero/ – www.facebook.com/fiestacantororillero?locale=es_LA

CHACABUCO (Rawson)

14º Festival Regional de la Danza Folclórica – Cahuin 2025: Legado Rawsense

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a las 20:00; y domingo 12, desde las 11:00, en diferentes espacios físicos de Rawson.

Descripción:Con más de quinientos bailarines de agrupaciones folclóricas, el sábado al atardecer, en la plaza, se encenderá el fogón y actuarán artistas locales. El domingo, desfile folclórico e institucional, recorridos turísticos, feria de artesanías, emprendimientos, gastronomía, juegos infantiles, espectáculo de La Bonita, Juanra y la Síncopa, Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Chacabuco y la Delegación Municipal de Rawson.

Más información: www.instagram.com/delegacionrawsonpba/ – www.facebook.com/delegacion.rawson – 2025 (2352) 519012

GENERAL LAVALLE (Paraje Pavón)

9° Fiesta de la Mujer Rural

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 y domingo 12, a partir de las 11:00 en el Paraje Pavón.

Descripción: Actividades culturales, artísticas y gastronómicas que ponen en valor el rol de la mujer rural en la comunidad. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Lavalle.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_general_lavalle/ – www.facebook.com/PrensaGralLavalle

GENERAL VIAMONTE (Los Toldos)

6º Festival del Queso

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 y domingo 12, a las 10:00, en el paseo Sadoc Maidana.

Descripción: Más de ochenta productores artesanales de chacinados, cerveza artesanal, queso de cabra, dulces, conservas y panificados. Sábado, recorrido por fábricas con observación del proceso de producción. Al mediodía, inauguración oficial con el tradicional corte de queso por parte de los queseros y autoridades. A las 13:00,cocina en vivo, charlas, degustaciones, música y bailes. Domingo, a las 10:00, visita a establecimientos queseros: Ruta del Queso, Monasterio (Abadía), Los Holandeses y Los Lube (Santa María). Al mediodía, cocina en vivo con la presencia de Damián «Mono» Cicero. Turismo Municipal participa con información sobre los atractivos turísticos del partido. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Viamonte.

Más información: www.instagram.com/festivaldelqueso/ www.facebook.com/festivaldelqueso – generalviamonte.gob.ar

LEANDRO N. ALEM (Alberdi)

21º Fiesta del Cordero Alberdino

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 y domingo 12, desde el mediodía, en el predio del ferrocarril de Alberdi.

Descripción: Música, tradición y el mejor cordero al asador. Espectáculos musicales con La Mancha de Rolando, Trulalá, Los Caldenes y Simón Aguirre. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Leandro N. Alem.

Más información: www.instagram.com/municipioalem/ – www.facebook.com/municipioleandroalem

MARCOS PAZ

15º Fiesta Nacional del Jamón y 10º Fiesta de la Cerveza Artesanal

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 y domingo 12, desde las 13:00, en el Espacio Quinta Devoto Ruta 40 km 50.

Descripción: Con productores de jamón crudo y cerveza artesanal del distrito,, patio gastronómico y cervecero, música, espectáculos artísticos, feria de artesanías y emprendimientos. Cierre con artistas regionales y nacionales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz.

Más información: www.instagram.com/municipiomarcospaz/ – www.facebook.com/municipiomarcospaz

LUJÁN (Jáuregui)

141º Aniversario de Jauregui

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 y domingo 12, a las 12:00, en el predio Estación Ferrocarril.

Descripción: Música en vivo, espectáculos artísticos, gastronomía tradicional, juegos, feria de emprendimientos, patio dulce y food truck. Entrada gratuita. Bono contribución para participar de importantes sorteos. Organiza la Comisión Fiesta Aniversario Jauregui con el acompañamiento de la Municipalidad de Luján.

Más información: www.lujan.gob.ar – www.instagram.com/jaureguifesteja/ – www.facebook.com/culturasyturismolujan – www.instagram.com/culturasyturismolujan

TRES ARROYOS

46° Fiesta de las Colectividades

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a las 19:30, y domingo 12, desde las 11:00, en el Fanal.

Descripción: Danzas tradicionales y platos típicos de las colectividades siria, libanesa, mexicana, italiana, boliviana, francesa, danesa, española, países bajos, país vasco, venezolana e israelí. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de Colectividades Extranjeras Tres Arroyos con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: www.instagram.com/colectividadestsas/ –

www.facebook.com/colectividadestsas/

TRES ARROYOS (Pueblo Turístico – Copetonas)

11° Fiesta del Mate y la Torta Frita

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a las 14:00; y domingo 12, desde las 10:00, sobre la Ruta Provincial 72, en el acceso principal al pueblo.

Descripción: Fogones, artesanías, danzas folclóricas, espectáculos musicales y para las infancias, comidas típicas con opciones vegetarianas, veganas y sin TACC, patio cervecero y parque de diversiones. Celebración en el marco del aniversario de Copetonas. Entrada gratuita. Copetonas forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Organiza la Delegación Municipal de Copetonas y la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: www.instagram.com/turismo.tresarroyos/ – www.facebook.com/turismo.tresarroyos – www.instagram.com/fiestadelmateylatortafritacope/ – www.facebook.com/FiestadelMateylaTortafrita

AZUL (Paraje Pablo Acosta)

3° Fiesta del Arraigo y la Familia Rural

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, a las 09:30, en la localidad de Pablo Acosta.

Descripción: Desfile criollo, espectáculos artísticos, musicales y baile popular, feria de artesanías y emprendedores. Entrada gratuita. Organiza la Comisión organizadora de la Fiesta con el acompañamiento de la Municipalidad de Azul.

Más información: www.instagram.com/fiestadelarraigo.pabloacosta/ – www.facebook.com/municipiodeazul – www.facebook.com/azulesturismo – http://azuldigital.gob.ar

BAHÍA BLANCA (Cabildo)

8° Fiesta de la Comida Mediterránea

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, a las 11:00, en el Prado Español.

Descripción: Celebración de la alimentación mediterránea con ingredientes y formas de elaboración tradicional, música en vivo, artesanías, puestos gastronómicos y charlas sobre los beneficios del aceite de oliva para la salud. Organizan el Instituto Cultural (MBB), Dirección Municipal de Turismo, INTA e Instituciones locales.

Más información: www.instagram.com/turismombb/ – www.facebook.com/oldturismobhi

CAÑUELAS (Gobernador Udaondo)

114º Aniversario de Gobernador Udaondo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, desde las 09:00 hasta la noche, en Gobernador Udaondo.

Descripción: Desfile criollo, artistas invitados, feria gastronómica y de artesanías, cierre bailable. Entrada gratuita. Organiza la Unión Vecinal de Gobernador Udaondo.

Más información: www.facebook.com/unionvecinal.gobernadorudaondo – www.facebook.com/MunicipalidadDeCanuelas

DAIREAUX (Pueblo Turístico Arboledas)

8º Fiesta del Sabor Alemán

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, a partir de las 10:00, en Arboledas.

Descripción: Concurso de cocina con importantes premios, espectáculo del Espiche, cerveza artesanal, y comidas típicas alemanas, danzas Vesna (Alemania, Eslovenia y Ex-Yugoslavia) y Dúo Camino. Entrada gratuita. Arboledas forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Organiza la Delegación Municipal de Copetonas y la Municipalidad de Tres Arroyos.

Organiza la Municipalidad de Daireaux y la Delegación Municipal de Arboledas.

Más información: https://daireaux.gob.ar/arboledas-domingo-12-de-octubre/ – www.facebook.com/saboraleman.arboledas

LUJÁN (Olivera)

12º Fiesta Tradicional de la Pastafrola

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, a las 10:00, en el predio de la Estación Olivera.

Descripción: Patio de comidas, artesanías, y espectáculos en vivo, y el concurso de la Mejor Pastafrola. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de Fiestas Olivera, y la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/municipiodelujan/ – www.facebook.com/municipalidaddelujanoficial

NAVARRO (Pueblo Turístico Las Marianas)

5º Fiesta del Mate y la Torta Negra

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, desde las 13:00, en Las Marianas.

Descripción: Feria InspirArte & Emprender, food trucks, espectáculos artísticos, concurso de la mejor torta negra, cierre con baile popular. Entrada gratuita. Las Marianas forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Organiza la Municipalidad de Navarro.

Más información: www.instagram.com/lasmarianas_navarro/ – www.facebook.com/turismonavarro

SAAVEDRA

88° Peregrinación Arquidiocesana a la Ermita de Saavedra

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, a las 07:30, en la parroquia de Saavedra.

Descripción: A las 08:00, se celebrará la Santa Misa y luego la imagen de la Virgen partirá en carreta hacia la ermita junto a peregrinos a pie y a caballo. A las 10:30, recibimiento de la Virgen y a las 11:00, misa central. A las 14:00, homenaje con danzas folclóricas; a las 15:00, procesión y rezo alrededor del cerro; y a las 19:00, canto de akathistos por los padres Bizantinos. Entrada gratuita. Organiza la Ermita de Saavedra con el acompañamiento de Saavedra.

Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/evento/88-peregrinacion-arquidiocesana-a-la-ermita-de-saavedra/

SAN ANTONIO DE ARECO (Duggan)

1º Fiesta del Lechón a la Estaca y Expo Agro Duggan

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, a las 09:30, en la Escuela Agropecuaria N°1 de Duggan.

Descripción: Paseo de artesanías, música en vivo, peña folclórica, degustación de cordero a la estaca, Expo Agro con muestras y charlas técnicas. Entrada gratuita. Organiza la Comisión Fiestas Patronales de Duggan y la Municipalidad de San Antonio de Areco.

Más información: www.instagram.com/culturaareco/ – www.facebook.com/profile.php?id=100063567403044

EVENTOS GASTRONÓMICOS

SAN NICOLÁS

Festival Rico 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9 al domingo 12, a partir de las 19:00, en el Paseo del Empedrado, J. M. de Rosas y Lavalle.

Descripción: Gastronomía, música y entretenimiento con la presentación del Grupo Play, DJ Pipo, Fer Palacio y bandas locales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Nicolás.

Más información: www.instagram.com/snciudad – www.facebook.com/SNciudad – https://descubrisannicolas.com.ar/agenda/ver/festival-rico-4

LUJÁN

Expo Chocolate

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 10 al domingo 12, de 11:00 a 18:00, en el Descanso del Peregrino, Padre Salvaire e/ Mitre y San Martín.

Descripción: Stands de pastelería y repostería, exposición, degustación y venta de productos artesanales como alfajores, bombones y chocolates. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/elegilujan/ – elegi.lujan.gob.ar

TANDIL

9º Isla Fest

Fecha, hora y lugar: Viernes 10 al domingo 12, de 11:00 a 00:00, en la Isla del Lago, Centro Náutico del Fuerte.

Descripción: Productos locales, música en vivo, food truck y espectáculos infantiles. Entrada: $2000 por día. Menores de 14 años gratis. Organiza Centro Náutico del Fuerte. Acompaña el Municipio de Tandil, Asociación de Cerveceros de Tandil, y Food Truck Tandil.

Más información: www.tandil.tur.ar/evento-9%C2%BA-fiesta-de-la-cerveza-artesanal-isla-fest-216

www.instagram.com/islafesttandil/ –www.facebook.com/islafest.tandil/

GENERAL MADARIAGA

8° Concurso de Asadores – 3° Feria Sabores de Mi Pago

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a las 09:00, en el puesto La Invernada, Ruta 74 km 5,5.

Descripción: Paseo de artesanías, puestos gastronómicos, charlas, masterclass de cocina y degustaciones, cocina en vivo a cargo de UADE con el cocinero Christian Petersen; paseos en sulky o a caballo, caminatas por el sendero Talares de Lomada, y juegos para las infancias. Actuarán grupos de baile y bandas. Llevar mate, reposera, cubierto y plato. Entrada gratuita. Estacionamiento: 5.000 pesos a beneficio de la Cooperadora del Hospital Municipal. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de General Madariaga con el acompañamiento de la UADE, Costa Argentina, y la Asociación Empresaria, Hotelera y Gastronómica Pinamar.

Más información:www.instagram.com/turismomadariaga/ – ww.instagram.com/madariagamunioficial/

GUAMINÍ

2° Guaminí Cocina

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, al mediodía, en el Lago del Monte.

Descripción: Cocina en vivo, stands gastronómicos y espectáculos musicales. Entrada gratuita. Organiza la Unión Gastronómica Guaminense con el acompañamiento de la Municipalidad de Guaminí.

Más información: www.instagram.com/guaminicocina/ – www.guamini.gob.ar – www.instagram.com/direccionturismodeguamini

MERCEDES

2° Festival Destino GIN

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a las 16:00, en el Centro Cultural La Trocha.

Descripción: Degustación y exploración de las diversas expresiones del gin local, a través de la coctelería y maridajes gastronómicos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mercedes con el apoyo de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/turismo_mercedes/ – www.facebook.com/dirturmercedes

SUIPACHA

1º Encuentro de Gastronomía, Quesos y Vinos de la Provincia de Buenos Aires

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 y domingo 12, de 12:00 a 20:00, en la Sociedad Rural de Suipacha, Ruta Nº 5 Km 128,5.

Descripción: Vinos, quesos, productos regionales, la presentación del sommelier Fabricio Portelli, masterclasses en vivo con Chantal Abad y El Gordo Cocina, que compartirán recetas, técnicas y secretos. Patio gastronómico y espacio para las infancias. Entrada y estacionamiento arancelados. Organiza la Sociedad Rural de Suipacha con el acompañamiento de la Municipalidad de Suipacha.

Más información: www.instagram.com/suipachagourmet/ – www.facebook.com/profile.php?id=61579946486168.

MERCEDES

7º Festival de Cerveceros Mercedinos

Fecha, hora y lugar: Viernes 10 y sábado 11, desde las 12:00, en el Parque Municipal.

Descripción: La mejor cerveza artesanal de productores locales, shows en vivo, food trucks, comidas gourmet, emprendedores y artesanos. Entrada arancelada. Organizan productores de cervezas locales y la Municipalidad de Mercedes. Evento previsto para los días 4 y 5 de octubre, reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/cervecerosmercedinos/

https://turismo.mercedes.gob.ar/

EVENTOS CULTURALES

CHASCOMÚS

10º Festival de Cine de Chascomús – FCCh

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del jueves 9 al domingo 12, en diferentes horarios, en el Teatro Municipal Brazzola.

Descripción: Cine,música, proyecciones de largometrajes y cortometrajes de competencia, videoclips, debates y música en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/chascomuscine/?hl=es – www.instagram.com/turismochascomus – www.facebook.com/chascomustur – www.chascomus.gob.ar

LA PLATA

8º Festival della Musica Italiana di La Plata

Fecha, hora y lugar: Jueves 9 y viernes 10, en el Pasaje Dardo Rocha; sábado 11, a las 20:30, en el Teatro Metro.

Descripción: Con la participación de más de 120 músicos de todo el país, el encuentro tiene el objetivo de mantener viva la tradición musical ítalo-argentina y consolidar a La Plata como Capital de la Música Italiana y del Emigrante Italiano. Jueves y viernes, semifinales en el Pasaje Dardo Rocha; sábado, final en el Teatro Metro. El ganador o ganadora del Festival participará del evento «Italia Argentina Canta in Festival». Entrada arancelada. Organiza la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina (ACTIA) con el acompañamiento del Municipio de La Plata.

Más información: www.festivaldelamusicaitaliana.com/

MERLO

8º Festival Internacional de Jazz Merlo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 y domingo 12, desde las 15:00, en la Casa de la Cultura de Merlo, av. calle Real 298.

Descripción: Actarán Walter Ramello Jazz Group, Noise Jazz Merlo, Human Jazz. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Merlo.

Más información: www.instagram.com/festivaljazzmerlo/ – www.facebook.com/JazzenMerlo/

JUNÍN

5º Encuentro Internacional VW Kombis y Escarabajos

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 al lunes 13, a partir de las 10:00, en el Camping Chapay, Parque Natural Laguna de Gómez.

Descripción: Encuentro único de VW Kombis y Escarabajos, fogón, música, caravanas y exposición VW. Costo $8.000 por persona y por día. Menores de 10 años $4000 (las Kombis no pagan). Organiza Club de Kombis filial Junín con el acompañamiento del Municipio de Junín. Programación: www.instagram.com/p/DPO2CAxDegX/?img_index=1

Más información: www.instagram.com/juninturismo/ – www.facebook.com/turismojunin

TANDIL

22° Festival de Cine

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11 al viernes 17, en distintos horarios, en el auditorio del Centro Cultural Universitario.

Descripción: Estrenos, preestrenos, films consagrados y retrospectivas de realizadores, actores y personalidades de la industria audiovisual. Más de 25 películas entre competencia y secciones simultáneas. Entrada gratuita. Organizan la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Tandil y la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: https://tandilcine.com.ar/bienvenidos/

BOLÍVAR

12º Festival Nacional de Cine Leonardo Favio

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 12 al miércoles 15, en distintos horarios, en el Cine Avenida.

Descripción: Competencia de largometrajes documental y ficción y cortometraje ficción. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Bolívar junto al Cine Avenida.

Más información: www.instagram.com/festivalleonardofavio – www.facebook.com/festivaldecineleonardofavio

GENERAL ALVARADO (Miramar)

26º Encuentro de Canto y Danza

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a las 20:00, en el Club A. Defensores.

Descripción: Música y danza, con la participación de Alma de Pueblo y Carolina Díaz. Servicio de cantina. Entrada arancelada. Organiza la Peña Folclórica Sol de Mayo con el acompañamiento de la Municipalidad de General Alvarado.

Más información: https://miramar.tur.ar/index.php/2025/09/25/26-encuentro-de-canto-y-danza-unidos-por-el-folclore/ https://www.instagram.com/miramararg/?hl=es

www.facebook.com/MiramarARG– www.miramar.tur.ar – turismo@mga.gov.ar

MONTE (San Miguel del Monte)

Festival Florecer

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a las 10:00, y domingo 12, a las 11:00, en la Casa de la Cultura, Plaza España y Volveré.

Descripción: Clases de yoga y biodanza; charlas de Ayurveda, nutrición y astrología; baño sonoro y mantra; actividades para las infancias y talleres vivenciales. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Cultura de Monte. Evento previsto para los días 4 y 5 de octubre, reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/culturamonte/–

ww.facebook.com/cultura.enriqueuzal

ALMIRANTE BROWN (Burzaco)

17º Burzaco Matsuri

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, de 10:00 a 17:00, en Av. Japón y Av. Monteverde, Burzaco

Descripción: Un día lleno de cultura, música, danzas, gastronomía y espectáculos para toda la familia. Entrada arancelada: Bono contribución: $7.000; estacionamiento: $4.000; moto: $2.500; menores de 10 años y mayores de 70 años: sin cargo; personas con discapacidad: sin cargo (presentando certificado). Organiza la Asociación Japonesa de Burzaco con el apoyo de la Municipalidad de Almirante Brown. Evento previsto para el 5 de octubre, reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/matsuriburzaco/ – www.facebook.com/AsociacionJaponesaBurzaco

EVENTOS DEPORTIVOS

BALCARCE

Ultra Trail Tierras del Diablo

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, a las 09:00, en Cerro El Triunfo.

Descripción: Competencia con distancias de 11, 25 y 50 kilómetros, por circuitos locales, que permitirán observar la ciudad desde lo alto. Inscripción arancelada. Organiza el Grupo Hertz con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce.

Más información: www.grupohets.org/utra-trial – www.instagram.com/turismobalcarce – www.facebook.com/subsecretariadeturismo.balcarce

MAIPÚ

15° Carrera del Asado

Fecha, hora y lugar: Domingo 12, a las 10:00, en el Club Newbery.

Descripción: Participan atletas de toda la región con circuitos de 3 y 10 kilómetros. Almuerzo con asado al asador. Lo recaudado será destinado a la compra de un elevador acuático para el natatorio municipal. Inscripción arancelada. Organiza la Municipalidad de Maipú.

Más información: www.instagram.com/municipiomaipubsas/ – www.facebook.com/maraton.maipu/

EVENTOS RELIGIOSOS

SALTO (Gahan)

Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de Fátima

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 11, a las 14:00; y domingo 12, desde las 09:30, en Gahan.

Descripción: Destrezas criollas, desfile cívico-tradicionalista, fogones, cena y baile de gala, espectáculos en vivo, feria de emprendimientos, y cantina a cargo de los Bomberos Voluntarios. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Salto.

Más información: www.instagram.com/p/DOtTWbTkVDX/?img_index=2 – www.facebook.com/MunicipalidaddeSalto

VISITAS GUIADAS

GENERAL ALVARADO (Miramar)

Cicloturismo Miramar

Fecha, hora y lugar: Viernes 10 al domingo 12, desde la mañana, en av. 26 y 23.

Descripción: Cada día tendrá distintos horarios y diferentes distancias: viernes, recorrido de 48 km; sábado, 90km con destino al Pueblo Turístico Mechongué y domingo, cierre de la actividad. Inscripción gratuita.Organiza Cicloturismo Miramar con el acompañamiento de la Municipalidad de General Alvarado.

Más información: www.miramar.tur.ar – www.facebook.com/cicloturismomiramar/ – www.instagram.com/miramararg/- www.facebook.com/MiramarARG-

FERIAS Y EXPOSICIONES

BERAZATEGUI

18° LIBRARTE – Feria del Libro de Berazategui

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 4 al domingo 12, de 15:00 a 21:00, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, calle 18 y 148.

Descripción: Presentación de libros, propuestas con perspectiva de género, charlas, visita de escritores, figuras del ámbito editorial, feria de productores independientes, food truck y actividades para todas las edades. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Berazategui. Programación: berazategui.gob.ar/librarte

Más información: www.instagram.com/culturabe/ – www.facebook.com/CulturaBe

BAHÍA BLANCA

FILBB – Feria Internacional del Libro de Bahía Blanca

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del jueves 9 al sábado 11, desde las 14:00; domingo 12, a partir de las 16:00, en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia.

Descripción: Visitas a escuelas, conversatorios, talleres y presentaciones de libros. Participarán Graciela Bialet, Laura Ávila, Mercedes Pérez Sabbi y Santiago Kovadloff. Entrada gratuita. Organiza la Cooperativa Cultural Trafkintu con el apoyo del Municipio de Bahía Blanca. Programación: https://filbb.com.ar/cronograma-filbb-2025/

Más información: www.bahia.gob.ar/agenda/ – www.instagram.com/fil_bahiablanca – www.facebook.com/FILBahiaBlanca

BRANDSEN

Expo Brandsen 2025

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, a las 11:30; viernes 10, a las 10:45; sábado 11, a las 08:30; y domingo 12, a las 09:30, en la Sociedad Rural.

Descripción: 62ª Exposición Ganadera, Comercial e Industrial de Brandsen con patio lechero, expotalento, espectáculos, ganadería, comercio e industria, caballos criollos, emprendados, soguería, charlas y gastronomía. En el marco de los 150 años del distrito de Brandsen. Bono voluntario $1.000; estacionamiento $4.000 (a cargo de la Cooperadora del Hospital). Organiza la Sociedad Rural de Coronel Brandsen con la participación de la Municipalidad de Brandsen y la Cámara de Comercio, Industria y Producción. Programa: www.instagram.com/p/DOhKf7jEQx2/?img_index=2

Más información: www.instagram.com/sociedadruralcoronelbrandsen/ – www.facebook.com/ruralbrandsen/?locale=es_LA

GENERAL ALVARADO (Miramar)

16° Feria de Colectividades Extranjeras

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 9, de 19:00 a 23:00; viernes 10 al domingo 12, de 11:00 a 24:00, en la sede de ACEGA, av. 26 y 21.

Descripción: Gastronomía típica, actividades culturales y espectáculos artísticos. Entrada gratuita. Organiza la Asociación de Colectividades Extranjeras de General Alvarado con el acompañamiento de la Municipalidad de General Alvarado.

Más información: www.instagram.com/a.c.e.g.a/ – www.facebook.com/acegamiramar/ – https://miramar.tur.ar/

MALVINAS ARGENTINAS

6º Feria del Libro de Malvinas Argentinas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Hasta el domingo 12, en diferentes horarios, en las inmediaciones del Palacio Municipal.

Descripción: Con más de sesenta stands, charlas, talleres, expositores y actividades para escuelas y para toda la familia. Además, cada alumno del distrito, de todos los niveles educativos, recibirá un chequelibro para canjear en cualquiera de los stands de la feria. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Malvinas Argentinas y la Fundación El Libro. Programación: www.instagram.com/p/DPM4DMWDYk2/?img_index=1

Más información: www.malvinasargentinas.gob.ar/ – www.instagram.com/munimalvinas/ – www.facebook.com/ellugardelafamilia

LINCOLN

52º Expo Rural Lincoln 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 10 al domingo 12, a partir del mediodía, en la Sociedad Rural de Lincoln.

Descripción: Producción, comercio, gastronomía y cultura en charlas, remates y música en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Sociedad Rural de Lincoln .

Más información: www.instagram.com/municipalidad.lincoln/ – www.facebook.com/sociedadruraldelincoln – www.facebook.com/MuniLincoln – www.instagram.com/sociedadruraldelincoln/

LUJÁN

3º Feria del Libro 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 10 al domingo 12, de 15:00 a 20:00, en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix Amador, calle 9 de Julio 86.

Descripción: Con editoriales de Luján y de todo el país se desarrollarán charlas, lecturas abiertas, exposiciones literarias, mesas de debate, muestras artísticas, presentaciones musicales, espectáculos y comidas al aire libre. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ – https://feriadellibrodelujan.com.ar/

SAN ISIDRO

23º Auto Clásica 2025

Fecha, hora y lugar: Viernes 10 al domingo 12, de 10:00 a 18:00, en el Hipódromo de San Isidro, av. Santa Fe y esquina Márquez.

Descripción: Muestra con más de 1.200 automóviles, motocicletas y vehículos históricos, seleccionados por su valor patrimonial. Vehículos de todas las épocas, muestras temáticas, homenajes especiales y concurso de elegancia Best of Show.

Propuestas culturales, educativas y recreativas para toda la familia, patio gastronómico y feria de coleccionistas. Exposición de motos con más de 500 ejemplares. Entrada arancelada. Parte de lo recaudado por el estacionamiento será donado al Hospital Materno Infantil de San Isidro. Organiza el Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina.

Más información: www.autoclasica.com – www.instagram.com/autoclasica/ – www.facebook.com/autoclasica?locale=es_LA

LA COSTA (Mar del Tuyú)

Muestra fotográfica itinerante: «Instantáneas por la Justicia y la Memoria»

Fecha, hora y lugar: Del lunes 13 al viernes 17, en la Casa de la Cultura y la Memoria de Mar del Tuyú.

Descripción: Exposición fotográfica para reflexionar sobre la importancia de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Entrada gratuita. Organiza la Comisión Provincial por la Memoria con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa.

Más información: https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/ –www.instagram.com/muni.lacosta – www.facebook.com/MuniLaCosta – www.lacosta.gob.ar/

