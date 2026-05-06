Caballos Criollos se lucen en el Prado de Uruguay

Trabajo, genética y pasión sostenida en el tiempo.
48 cabañas. 66 caballos. Una delegación profundamente federal, que reúne el esfuerzo y la identidad de todo el país.
Detrás de cada ejemplar hay horas, decisiones y un equipo que empuja siempre un poco más. Jinetes de primer nivel, con caballos que expresan lo mejor de nuestra raza y con un objetivo claro: traer la mayor cantidad de medallas posibles.
Esto es Argentina compitiendo. Esto es la ACCC.
103 años de genética…
N. de la R; Fuente asociación Criadores de Caballos Criollos de Argentina.
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