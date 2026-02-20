Caballos Criollos – 1° Exposición de morfología del 2026: Expo «B» en Junín de los Andes, Neuquén

RESULTADOS DE LA EXPOSICIÓN DE NEUQUÉN

CATEGORÍA: B

FECHA: 21/01/2026

REGIÓN: XI – PATAGONIA NORTE

LUGAR: JUNIN DE LOS ANDES

JURADOS MORFOLÓGICOS: SANTIAGO MIGUENS

CAMPEONATO MACHOS

CAMPEÓN MACHO

NOMBRE: TRES BANDERAS MONDONGO

NÚMERO DE BOX: 7

POR: OITAO DE RANCHO DA RECONQUISTA (CHARQUE LINDO NENE X PELEIA DA RECONQUISTA) Y TRES BANDERAS CANDONGA (TRES BANDERAS SOLITO X ALFAJOR GOLONDRINA)

EXPOSITOR: PAATS, GERMAN DOMINGO

RP: 197

SBA: 104030

NAC.: 16-01-2020

RESERVADO CAMPEÓN MACHO

NOMBRE: PERLADO MALACATE

NÚMERO DE BOX: 8

POR: AMIGAZO FLORETE (TAÑIDO CARO VIEJO X AMIGAZA GITANA) Y PALQUE BRAVO RANQUELINA (ENTABLADO ENTABLADO DESAFIO X GUASUARA COCAINA)

EXPOSITOR: OVIEDO ADRIANA

RP: 36

SBA: 88504

NAC.: 02-10-2015

TERCER MEJOR MACHO

NOMBRE: TIRADOR BARRILETE COSMICO

NÚMERO DE BOX: 5

POR: MACETE DE SANTA MARGARIDA (SENHOR DE SANTA THEREZ X DEMONICA DE SANTA MARGARIDA) Y TIRADOR VAVOLAR (TINAJERA ALPATACO X TIRADOR LADOCE)

EXPOSITOR: GILARDI, ENRIQUE SANTIAGO

RP: 572

SBA: 104573

NAC.: 04-11-2020

CAMPEONATO HEMBRAS

CAMPEÓN HEMBRA

NOMBRE: REPECHO NAVIDEÑA

NÚMERO DE BOX: 15

POR: DEL OESTE FUNDIDO (DEL OESTE ZORRINO X DEL OESTE FAMOSA) Y REPECHO CACHETADA (GUAMPA JALISCO X REPECHO PALIZA)

EXPOSITOR: DINAMARCA, RICARDO A.A.

RP: 541

SBA: 117067

NAC.: 01-02-2022

RESERVADO CAMPEÓN HEMBRA

NOMBRE: TIRADOR ABRAN CANCHA CRIADA

NÚMERO DE BOX: 21

POR: TIRADOR MESIAS (TINAJERA HALCON X TIRADOR MACITA) Y VILCUN AVISPIENTA (CHARQUE DIABLO X VILCUN AVISPADA)

EXPOSITOR: GILARDI, ENRIQUE SANTIAGO

RP: 571

SBA: 113160

NAC.: 03-11-2020

TERCER MEJOR HEMBRA

NOMBRE: TRES BANDERAS GUITARRERA

NÚMERO DE BOX: 17

POR: MAÑANERO MAL TRAGO (BARIGUI DA VILA VELHA X MAÑANERA NENA FINA) Y MANANINA PEREZA (YANCAMIL CAHUEL X CINCO LUNAS TORCAZA)

EXPOSITOR: PAATS, GERMAN DOMINGO

RP: 236

SBA: 121881

NAC.: 24-01-2022

