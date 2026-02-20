Caballos Criollos – 1° Exposición de morfología del 2026: Expo «B» en Junín de los Andes, Neuquén

RESULTADOS DE LA EXPOSICIÓN DE NEUQUÉN
CATEGORÍA: B
FECHA: 21/01/2026
REGIÓN: XI – PATAGONIA NORTE
LUGAR: JUNIN DE LOS ANDES
JURADOS MORFOLÓGICOS: SANTIAGO MIGUENS
CAMPEONATO MACHOS
CAMPEÓN MACHO
NOMBRE: TRES BANDERAS MONDONGO
NÚMERO DE BOX: 7
POR: OITAO DE RANCHO DA RECONQUISTA (CHARQUE LINDO NENE X PELEIA DA RECONQUISTA) Y TRES BANDERAS CANDONGA (TRES BANDERAS SOLITO X ALFAJOR GOLONDRINA)
EXPOSITOR: PAATS, GERMAN DOMINGO
RP: 197
SBA: 104030
NAC.: 16-01-2020
RESERVADO CAMPEÓN MACHO
NOMBRE: PERLADO MALACATE
NÚMERO DE BOX: 8
POR: AMIGAZO FLORETE (TAÑIDO CARO VIEJO X AMIGAZA GITANA) Y PALQUE BRAVO RANQUELINA (ENTABLADO ENTABLADO DESAFIO X GUASUARA COCAINA)
EXPOSITOR: OVIEDO ADRIANA
RP: 36
SBA: 88504
NAC.: 02-10-2015
TERCER MEJOR MACHO
NOMBRE: TIRADOR BARRILETE COSMICO
NÚMERO DE BOX: 5
POR: MACETE DE SANTA MARGARIDA (SENHOR DE SANTA THEREZ X DEMONICA DE SANTA MARGARIDA) Y TIRADOR VAVOLAR (TINAJERA ALPATACO X TIRADOR LADOCE)
EXPOSITOR: GILARDI, ENRIQUE SANTIAGO
RP: 572
SBA: 104573
NAC.: 04-11-2020
CAMPEONATO HEMBRAS
CAMPEÓN HEMBRA
NOMBRE: REPECHO NAVIDEÑA
NÚMERO DE BOX: 15
POR: DEL OESTE FUNDIDO (DEL OESTE ZORRINO X DEL OESTE FAMOSA) Y REPECHO CACHETADA (GUAMPA JALISCO X REPECHO PALIZA)
EXPOSITOR: DINAMARCA, RICARDO A.A.
RP: 541
SBA: 117067
NAC.: 01-02-2022
RESERVADO CAMPEÓN HEMBRA
NOMBRE: TIRADOR ABRAN CANCHA CRIADA
NÚMERO DE BOX: 21
POR: TIRADOR MESIAS (TINAJERA HALCON X TIRADOR MACITA) Y VILCUN AVISPIENTA (CHARQUE DIABLO X VILCUN AVISPADA)
EXPOSITOR: GILARDI, ENRIQUE SANTIAGO
RP: 571
SBA: 113160
NAC.: 03-11-2020
TERCER MEJOR HEMBRA
NOMBRE: TRES BANDERAS GUITARRERA
NÚMERO DE BOX: 17
POR: MAÑANERO MAL TRAGO (BARIGUI DA VILA VELHA X MAÑANERA NENA FINA) Y MANANINA PEREZA (YANCAMIL CAHUEL X CINCO LUNAS TORCAZA)
EXPOSITOR: PAATS, GERMAN DOMINGO
RP: 236
SBA: 121881
NAC.: 24-01-2022
