Boom de vitamina C endovenosa: la tendencia que revoluciona la estética y el bienestar integral

Cada vez más elegida en consultorios y debatida en el último congreso internacional que se llevó a cabo hace unos días en Capital Federal, la dosis de vitamina C por vía endovenosa se posiciona como uno de los tratamientos más innovadores dentro de la medicina estética y regenerativa. La Dra. Karina Saizar (MP 114685) destacó su protagonismo, los avances científicos y los múltiples beneficios que impulsan esta práctica.

La medicina estética moderna continúa explorando tratamientos que prometen resultados sorprendentes. En ese contexto, la vitamina C endovenosa gana cada vez más protagonismo como una de las técnicas revolucionarias para la regeneración y el cuidado integral de la piel.

Este tratamiento representa mucho más que un simple procedimiento cosmético: se trata de una estrategia integral de bienestar que aprovecha al máximo las propiedades terapéuticas de la vitamina C. Así lo destacó la dermatóloga Karina Saizar, quien señaló que esta terapia fue uno de los temas centrales abordados en el último congreso internacional de medicina estética llevado a cabo en el CEC (Centro de Convenciones Buenos Aires) , reflejando el creciente interés y los avances en este campo.

“Hoy sabemos que la vitamina C endovenosa actúa como un antiage muy potente, ya que genera un freno molecular a la senescencia celular y brinda protección a las células madre. Además, mejora notablemente el melasma, favorece la cicatrización y optimiza la calidad de la piel y de la pared endotelial, ayudando a proteger los vasos sanguíneos”, explicó Saizar.

Uno de los pilares de esta técnica es su absorción superior. A diferencia de los suplementos orales o tratamientos tópicos, la administración intravenosa permite que casi el 100% de la vitamina ingrese directamente al torrente sanguíneo. Esto posibilita alcanzar niveles plasmáticos significativamente más altos, potenciando sus efectos antioxidantes y regenerativos.

Entre los beneficios más destacados, actúa como un potente regenerador celular. Estimula la producción de colágeno, clave para la firmeza y elasticidad de la piel, y combate los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro. “A nivel dermatológico, se traduce en una reducción visible de líneas de expresión, una mejora en la textura cutánea y una notable atenuación de manchas, logrando una piel más luminosa y uniforme”, dijo Saizar.

La especialista también destacó que “se observa una clara mejoría en los procesos postquirúrgicos, así como en cuadros de cansancio y falta de energía. Además, funciona como un importante inmunomodulador, ayudando a mantener la inflamación dentro de límites saludables. Incluso mejora el umbral del dolor y, como consecuencia, disminuyen distintos tipos de dolores”.

Además de sus efectos estéticos, este tratamiento aporta beneficios sistémicos relevantes. Contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, reduce el estrés oxidativo y favorece la optimización de procesos metabólicos, siendo una opción integral de salud.

“El procedimiento tiene una duración aproximada de 60 minutos y consiste en la administración de vitamina C diluida en suero fisiológico, siempre bajo supervisión médica especializada. Sólo mediante infusiones endovenosas se logran niveles altos de vitamina C en sangre y tejidos. Habitualmente se utilizan dosis de 7,5 gramos, que no son megadosis, ya que esas se reservan para pacientes oncológicos que realizan quimioterapia”, detalló la profesional.

Asimismo, agregó que “existe una marca alemana aprobada por ANMAT, sin conservantes ni estabilizantes, que presenta muy buena tolerancia durante la administración”.

La frecuencia recomendada suele ser mensual, según las necesidades de cada paciente. Está especialmente indicado para personas mayores de 30 años, con signos de envejecimiento prematuro, exposición a factores de estrés ambiental o que requieran procesos de recuperación tisular.

Lejos de ser una tendencia pasajera, la vitamina C endovenosa se convierte en una verdadera revolución en la medicina estética y regenerativa. Un enfoque que no solo transforma la piel, sino que

redefine el concepto de bienestar, promoviendo resultados que nacen desde el interior hacia el exterior.

Cada sesión se convierte así en una inversión en salud, vitalidad y juventud, con resultados que trascienden lo superficial y apuntan a una mejora integral de la calidad de vida.

¿Cómo se aplica, doctora?

La administración de vitamina C inyectable debe ser realizada siempre por un profesional de la salud o personal debidamente capacitado. Existen diferentes vías de aplicación según el objetivo terapéutico.

La vía intravenosa (IV) es la más utilizada, especialmente en tratamientos de sueroterapia. Consiste en la administración de la vitamina diluida en una solución a través de una vena, en un procedimiento que dura 60 minutos.

La frecuencia de las sesiones puede variar, desde aplicaciones puntuales hasta tratamientos en serie, siempre en función de la evaluación médica y las necesidades del paciente.