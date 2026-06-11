Bonaerenses 2026 – Se conocen las fechas y lugares de disputa de la etapa local / Cronograma

11 junio, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA, destacados 0
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📣 Compartimos el cronograma de competencias de la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2026.
📅 Junio
⚽ 11/06 – Fútbol 5 📍 Estrada 🕗 8:00 hs Fem Sub 14, Sub 16 y Sub 18
⚽ 16/06 – Futsal 📍 Estrada 🕗 8:00 hs Masc Sub 14
⚽ 16/06 – Futsal 📍 Estrada 🕙 10:00 hs Fem Libre Sub 15
⚽ 17/06 – Fútbol 11 📍 Estadio Municipal 🕚 11:00 hs Fem Sub 14 y Sub 16
🏀 18/06 – Básquetbol 📍 CEF N°32 🕘 9:00 hs Femenino
🏊 19/06 – Natación y Natación PCD 📍 CEF N°32 🕘 9:00 hs
🏃 19/06 – Acuatlón 📍 CEF N°32 🕚 11:00 hs
🏸 23/06 – Bádminton 📍 Club Atlético 🕘 9:00 hs
🏃 24/06 – Atletismo y Atletismo PCD 📍 Club Independiente 🕐 13:00 hs Sub 14 🕑 14:00 hs Sub 16 🕒 15:00 hs Sub 18
🥎 26/06 – Pelota Paleta 📍 Club Atlético 🕙 10:00 hs
🏀 29/06 – Cestoball 📍 CEF N°32 🕙 10:00 hs Fem
🏀 29/06 – Cestoball 3×3 📍 CEF N°32 🕙 10:00 hs Fem
♟️ 29/06 – Ajedrez 📍 CEF N°32 🕜 13:30 hs
🤸 30/06 – Gimnasia Artística 📍 CEF N°32 🕘 9:00 hs Sub 12 Fem Nivel 1
🤾 30/06 – Handball 📍 CEF N°32 🕚 11:00 hs Fem Sub 14, 16 y 18
⚽🏖️ 30/06 – Fútbol Playa 📍 Club Independiente 🕘 9:00 hs Masc Sub 16 y Sub 18
📅 Julio
⚽🎾 01/07 – Fútbol Tenis 📍 Estadio Municipal 🕙 10:00 hs
⚽ 02/07 – Futsal 📍 Estrada 🕗 8:00 hs Masculino Sub 16
⚽ 02/07 – Fútbol PCD 📍 Estrada 🕛 12:00 hs
🏐 03/07 – Voleibol 📍 CEF N°32 🕘 9:00 hs Masculino Sub 16 y 18
🏐 03/07 – Voleibol 📍 CEF N°32 🕚 11:00 hs Femenino Sub 14, 16 y 18
🎾 06/07 – Pádel 📍 Murciélago 🕗 8:00 hs
⚽ 07/07 – Futsal 📍 Estrada 🕗 8:00 hs Masculino Sub 18
⚽ 07/07 – Fútbol PCD 📍 Estrada 🕛 12:00 hs
⚽ 08/07 – Fútbol 11 📍 Estadio Municipal 🕙 10:00 hs Masc Libre y Escolar
🏀 13/07 – Básquet 3×3 📍 CEF N°32 🕙 10:00 hs
🤾🏖️ 14/07 – Handball Playa 📍 Club Independiente 🕘 9:00 hs
⚽🏖️ 15/07 – Fútbol Playa 📍 Club Independiente 🕘 9:00 hs Masc Sub 14 Fem Sub 18
🏓 16/07 – Tenis de Mesa 📍 Albergue Club Independiente 🕗 8:00 hs
🏃 16/07 – Bonaerenses en Carrera 📍 Club Independiente 🕙 10:00 hs Masc
🎣 17/07 – Pesca 📍 Club Independiente 🕘 9:00 hs
📅 Agosto
🏐🏖️ 03/08 – Beach Vóley 📍 Club Independiente 🕘 9:00 hs Fem 🕚 11:00 hs Masc
🥎 04/08 – Softbol 📍 Club Independiente 🕙 10:00 hs
🎾 Tenis 📍 Lugar y horario a confirmar
🏀 06/08 – Básquetbol 📍 CEF N°32 🕘 9:00 hs Masculino
🤾 11/08 – Handball 📍 CEF N°32 🕘 9:00 hs Masculino
🎮 Deportes Electrónicos 📲 La coordinación de cada disciplina se comunicará directamente con los competidores.
🏆 ¡Muchos éxitos a todos los deportistas ayacuchenses que participarán de esta nueva edición de los Juegos Bonaerenses!

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