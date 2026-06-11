Bonaerenses 2026 – Se conocen las fechas y lugares de disputa de la etapa local / Cronograma

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Compartimos el cronograma de competencias de la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2026.
Junio
11/06 – Fútbol 5 Estrada 8:00 hs Fem Sub 14, Sub 16 y Sub 18
16/06 – Futsal Estrada 8:00 hs Masc Sub 14
16/06 – Futsal Estrada 10:00 hs Fem Libre Sub 15
17/06 – Fútbol 11 Estadio Municipal 11:00 hs Fem Sub 14 y Sub 16
18/06 – Básquetbol CEF N°32 9:00 hs Femenino
19/06 – Natación y Natación PCD CEF N°32 9:00 hs
19/06 – Acuatlón CEF N°32 11:00 hs
23/06 – Bádminton Club Atlético 9:00 hs
24/06 – Atletismo y Atletismo PCD Club Independiente 13:00 hs Sub 14 14:00 hs Sub 16 15:00 hs Sub 18
26/06 – Pelota Paleta Club Atlético 10:00 hs
29/06 – Cestoball CEF N°32 10:00 hs Fem
29/06 – Cestoball 3×3 CEF N°32 10:00 hs Fem
29/06 – Ajedrez CEF N°32 13:30 hs
30/06 – Gimnasia Artística CEF N°32 9:00 hs Sub 12 Fem Nivel 1
30/06 – Handball CEF N°32 11:00 hs Fem Sub 14, 16 y 18
30/06 – Fútbol Playa Club Independiente 9:00 hs Masc Sub 16 y Sub 18
Julio
01/07 – Fútbol Tenis Estadio Municipal 10:00 hs
02/07 – Futsal Estrada 8:00 hs Masculino Sub 16
02/07 – Fútbol PCD Estrada 12:00 hs
03/07 – Voleibol CEF N°32 9:00 hs Masculino Sub 16 y 18
03/07 – Voleibol CEF N°32 11:00 hs Femenino Sub 14, 16 y 18
06/07 – Pádel Murciélago 8:00 hs
07/07 – Futsal Estrada 8:00 hs Masculino Sub 18
07/07 – Fútbol PCD Estrada 12:00 hs
08/07 – Fútbol 11 Estadio Municipal 10:00 hs Masc Libre y Escolar
13/07 – Básquet 3×3 CEF N°32 10:00 hs
14/07 – Handball Playa Club Independiente 9:00 hs
15/07 – Fútbol Playa Club Independiente 9:00 hs Masc Sub 14 Fem Sub 18
16/07 – Tenis de Mesa Albergue Club Independiente 8:00 hs
16/07 – Bonaerenses en Carrera Club Independiente 10:00 hs Masc
17/07 – Pesca Club Independiente 9:00 hs
Agosto
03/08 – Beach Vóley Club Independiente 9:00 hs Fem 11:00 hs Masc
04/08 – Softbol Club Independiente 10:00 hs
Tenis Lugar y horario a confirmar
06/08 – Básquetbol CEF N°32 9:00 hs Masculino
11/08 – Handball CEF N°32 9:00 hs Masculino
Deportes Electrónicos La coordinación de cada disciplina se comunicará directamente con los competidores.
¡Muchos éxitos a todos los deportistas ayacuchenses que participarán de esta nueva edición de los Juegos Bonaerenses!
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