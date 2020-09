Bomberos Voluntarios de Ayacucho ya vendió toda la rifa anual 2020 – En 48 horas se quedó sin números

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Ayacucho lanzó a la venta la rifa anual 2020, con una serie de cambios con respecto a otros años por la pandemia del covid19. En esta oportunidad se emitieron 2500 boletas, con 2 sorteos a realizarse en el mes de octubre y noviembre por Lotería de la Ciudad nocturna. Sin embargo, la aceptación fue tal que ya se vendió.

Consultado por el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar su presidente Federico Ascat, señaló; «Increíble…Le agradecemos mucho a la gente, ni yo alcancé a colocar las que vendo o tener una para mí, porque la sacamos a la venta el sábado y ya no hay más. Le agradecemos muchísimo a toda la comunidad por semejante respaldo, es fundamental para nosotros. Y esperamos nos disculpen aquellos a los que no les pudimos vender un número, porque no alcanzaron».

Sorteos: 31 de octubre

1º mercaderías por $ 15.000

2º mercaderías por $ 10.000

3º mercaderías por $ 5.000

28 de noviembre sorteo final

1º Automovil Volkswagen Gol Trend 5 puertas valuado en $ 825.000.-

2º mercaderías por $ 40.000

3º mercaderías por $ 10.000

Valor $ 1.000 pagaderos en 2 cuotas de $ 500.-

Como siempre sabemos la buena predisposición de la comunidad para con la Institución, seguramente en este caso no será la excepción.

Por pedidos de números comunicarse al 45-1475, pasar por la Secretaría de la Institución o un vendedor pasará por su domicilio.