Bomberos de Ayacucho recuerda que comienzan los sorteos de la Rifa 2026 / HOY sábado 30

RECORDATORIO – Este sábado se realizará el 1er sorteo de la rifa.

Bomberos Voluntarios tiene en circulación su rifa anual consistente en 5000 boletas y más de 144 millones de pesos en premios. El sorteo final tendrá una casa a estrenar ubicada en Güemes al 600, lindera a la anterior.

La rifa se podrá pagar en 7 cuotas de 15 mil pesos (105.000 total) siendo en el mes de noviembre de 2026 el sorteo definitivo.

Habrá vendedores además de los propios Bomberos a cargo de la venta. “Vender las 5000 boletas es uno de los objetivos que cumplimos siempre. Esto nos da una tranquilidad económica muy importante” dijo Emilia Souza, la presidente de la entidad en conferencia de prensa este lunes por la mañana.

PREMIOS…

•MAYO

🛒1° premio mercaderías por $1.500.000

🛒2° premio mercaderías por $1.200.000

🛒3° premio mercaderías por $700.000

🛒4° premio mercaderías por $500.000

🛒5° premio mercaderías por $300.000

•JUNIO

🛒1° premio mercaderías por $1.800.000

🛒2° premio mercaderías por $1.500.000

🛒3° premio mercaderías por $800.000

🛒4° premio mercaderías por $600.000

🛒5° premio mercaderías por $400.000

•JULIO

🛒1° premio mercaderías por $2.000.000

🛒2° premio mercaderías por $1.600.000

🛒3° premio mercaderías por $1.000.000

🛒4° premio mercaderías por $700.000

🛒5° premio mercaderías por $500.000

•AGOSTO

🛒1° premio mercaderías por $2.500.000

🛒2° premio mercaderías por $2.000.000

🛒3° premio mercaderías por $1.200.000

🛒4° premio mercaderías por $1.000.000

🛒5° premio mercaderías por $600.000

•SEPTIEMBRE

🛒1° premio mercaderías por $3.000.000

🛒2° premio mercaderías por $2.500.000

🛒3° premio mercaderías por $1.500.000

🛒4° premio mercaderías por $1.300.000

🛒5° premio mercaderías por $1.000.000

•OCTUBRE

🛒1° premio mercaderías por $4.000.000

🛒2° premio mercaderías por $3.000.000

🛒3° premio mercaderías por $2.000.000

🛒4° premio mercaderías por $1.700.000

🛒5° premio mercaderías por $1.300.000

🚩SORTEO FINAL NOVIEMBRE

🏠1° premio una vivienda a estrenar en Güemes n°626, valuada en $75.000.000 (escriturada)

🛒2° premio mercaderías por $7.500.000

🛒3° premio mercaderías por $5.500.000

🛒4° premio mercaderías por $3.000.000

🛒5° premio mercaderías por $1.500.000

🛒6° premio mercaderías por $1.300.000

🛒7° premio mercaderías por $1.100.000

🛒8° premio mercaderías por $1.000.000

🛒9° premio mercaderías por $800.000

🛒10° premio mercaderías por $600.000

Foto: Facundo Membrilla. Audio: Urgente Ayacucho