Bomberos convocado por un poste con riesgo

18 diciembre, 2025 Redacción destacados, Locales, locales DIA 0

Bomberos Voluntarios fueron convocados este jueves al mediodía, como consecuencia del riesgo que generaba un poste con riesgo de caer, el cual se encontraba en la esquina de Sáenz Peña y Moreno. Los servidores públicos acudieron con una unidad que posee escalera para trabajar en la altura.

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*