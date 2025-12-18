Bomberos Voluntarios fueron convocados este jueves al mediodía, como consecuencia del riesgo que generaba un poste con riesgo de caer, el cual se encontraba en la esquina de Sáenz Peña y Moreno. Los servidores públicos acudieron con una unidad que posee escalera para trabajar en la altura.
Bomberos convocado por un poste con riesgo
