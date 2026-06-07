Bomberos concretó el Acto por su Día el 2 de Junio, y arrancaron los cadetes 2026

𝐀𝐂𝐓𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐑 𝐄𝐋 𝐃𝐈́𝐀 𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐁𝐎𝐌𝐁𝐄𝐑𝐎 𝐕𝐎𝐋𝐔𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎

En el Cuartel Central se llevó a cabo el acto oficial en conmemoración del Día del Bombero Voluntario, una jornada de reconocimiento y agradecimiento a quienes trabajan diariamente por el bienestar de toda la comunidad.

Durante el acto hicieron uso de la palabra Luis Burgos, Jefe del Cuerpo Activo, y el Intendente Municipal, Emilio Cordonnier. Asimismo, se realizaron los reconocimientos y ascensos correspondientes al personal de la institución.

En esta ocasión, Lautaro Franco fue distinguido con la “Llama al Mérito” por haber alcanzado un destacado porcentaje de horas de servicio en el cuartel, reflejando su dedicación y compromiso con la labor bomberil.

Desde la @muniayacucho hacemos llegar un especial saludo y nuestro más profundo agradecimiento a todos los Bomberos Voluntarios en su día, destacando su entrega, solidaridad y vocación de servicio permanente hacia la comunidad.

¡Feliz Día del Bombero Voluntario!

12 nuevos cadetes se capacitan

¡La semana pasada dimos inicio a un nuevo ciclo en la Escuela de Cadetes ‘Juan Antonio Tomaso’ con la bienvenida a 12 nuevos cadetes!

Actualmente, ya se encuentran cursando y capacitándose…

N. de la R; fuente Bomberos Ayacucho y Prensa Municipal.