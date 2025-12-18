Bomberos acudió a distintos llamados por el temporal

El temporal del miércoles por la noche obligó a la intervención de Bomberos Voluntarios a distintas intervenciones por caída de árboles o desprendimiento de ramas, como también por cables cortados. Las tareas, según informaron desde el Cuartel Central, se iniciaron a las 21 horas y terminaron a las 0,30 del jueves.

Fueron 9 denuncias por caída de postes, ramas y una planta en el Acceso Perón que bloqueaba en su totalidad el paso. También personal de EDEA acudió al llamado por varios postes en riesgo.

Con respecto al árbol del Acceso Perón, como el mismo cortaba el paso en su totalidad, fue interrumpido circular por allí hasta tanto fuera despejado el mismo en su totalidad.

Foto archivo