Bolívar – Saulo Guisande, en la Preselección Provincial de Fútbol para Personas con Síndrome de Down

Este sábado en el Polideportivo República de Venezuela de la ciudad de Bolívar, se llevó a cabo la primera prueba de futbolistas destinada a conformar la Preselección Provincial de Fútbol para Personas con Síndrome de Down, una iniciativa que promueve la federalización y el desarrollo de esta disciplina en toda la provincia.

La Escuela Municipal de Deporte Adaptado de Ayacucho estuvo representada por los futbolistas Diego Rodríguez y Saúl Guisande, quienes participaron junto a otros 86 jugadores mayores de edad provenientes de distintos puntos del territorio bonaerense.

👉🏼 La jornada contó con dos instancias de evaluación y selección, de las cuales surgieron 20 preseleccionados para continuar formando parte del proyecto. Entre ellos fue elegido Saúl Guisande, quien seguirá avanzando en este importante proceso deportivo.

👏🏼 Felicitamos a Diego y Saúl por su compromiso, esfuerzo y dedicación, representando de la mejor manera a nuestra comunidad.

✅ Además, Ayacucho continuará siendo protagonista de este crecimiento del deporte adaptado, ya que durante el mes de julio será anfitrión de un nuevo Torneo de Fútbol para Personas con Discapacidad (PCD), que contará con una participación récord de localidades de toda la región, consolidándose como un espacio de inclusión, encuentro y desarrollo deportivo.

N. de la R; fuente Municipalidad de Ayacucho.