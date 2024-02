«Bochita» Giangiobbe sería el nuevo técnico de la 1era división del Club Sarmiento

En dialogo con el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar Marcelo Didio, confirmó que en «un 90% estó encaminado aunque no está definido totalmente aún. Lo ayudarían Cristián Navoni, Braulio Lorenzo y algunos chicos más con los profes para 1era, 5ta y 6ta. No esta definido cuando empieza el torneo, por lo que estamos armandonos de a poco. Las expectativas serán duras para este año. No está confirmado, pero hay muchas posibilidades».

Y consultado sobre la versión que daba cuenta que varios jugadores rojinegros querían irse a defensores, sostuvo; «Y viste como es…Pases no va a haber, y son nuestros…Así que Defensores jugará con los suyos, nosotros con los nuestros y sino que vayan a jugar al agrario…Mucho más no hay para decir, ni para elegir. veremos que pasa…»

Cabe mencionar que ya confirmados, con notas a parte, Fernando Aguiar en Estrada, Lolo Newton en Atlético y Maxi Achaga en Defensores, el rojinegro apostaría por Horacio Giangiobbe, quién ya tuvo varios pasos por la institución y hace un tiempo que no dirige. Como lo muestras las fotos de nuestro archivo, «Bochita» fue parte de la historia reciente y grande de Sarmiento en los Torneos Federales y Agrentinos, incluso con amigos que ya no están,