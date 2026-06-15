Boca aprobó el presupuesto con la ampliación de La Bombonera: cuánto le cuesta

Por primera vez, las obras en Brandsen 805 quedaron reflejadas de manera oficial y el Xeneize proyectó una inversión de más de 15 mil millones de pesos.

Vista aérea de La Bombonera.

Por primera vez, la ampliación de la Bombonera quedó reflejada oficialmente en un presupuesto aprobado por Boca. La Asamblea General realizada el jueves por la noche avaló el ejercicio 2026/27, que incluye una partida específica para comenzar las obras vinculadas al proyecto de crecimiento del estadio.

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El club proyectó una inversión de 15.432 millones de pesos para trabajos en el escenario de Brandsen 805. Dentro de ese monto, la mayor parte corresponde al denominado “plan integral de ampliación y mejoras etapa 1”, que contará con un presupuesto de 11.200 millones. Además, se destinarán 1.400 millones a intervenciones internas y el resto se distribuirá entre otras obras complementarias.

Boca oficializó los costos de la ampliación de La Bombonera.

Entre los proyectos contemplados aparecen el gimnasio para socios (etapa II), la platea L (etapa II), el sector Hard Rock y la remodelación de la Puerta 3 junto al hall de ingreso. Todas estas iniciativas forman parte del plan de infraestructura previsto para los próximos meses.

“Incluye la cuarta bandeja y las torres con ascensores para acceder a ella. Son obras que forman parte del masterplan de ampliación, el camino hacia nuestro sueño, que sumará 20.000 lugares más”, explicó el secretario general Ricardo Rosica.

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Las mejoras ya comenzaron a tener impacto visible dentro del estadio. De hecho, cuando el equipo vuelva a jugar como local el próximo 23 de julio, los hinchas encontrarán un nuevo sector habilitado en la platea L, una de las intervenciones incluidas en el proyecto general.

A la inversión destinada a las obras se sumarán otros 4.174 millones de pesos para tareas operativas y de mantenimiento. Allí se contemplan reparaciones de hormigón, juntas de dilatación, renovación del tablero eléctrico, reemplazo de butacas, mejoras en sanitarios, barandas, señalización, iluminación, bombas de agua y vidrios.

Asi se vería La Bombonera con el proyecto que sueña Juan Román Riquelme. (Render no oficial)

La aprobación del presupuesto se produjo con 123 votos afirmativos y 51 negativos, además de un superávit proyectado de 3.402.243.000 pesos para el ejercicio 2026/27. El debate también dejó diferencias marcadas entre el oficialismo y la oposición respecto de las inversiones previstas.

“Los 51 votos en contra fueron de la oposición. Todos los asambleístas de la oposición votaron en contra cuando en este presupuesto estaba la ampliación del estadio con un dinero proyectado para gastar. Ellos se opusieron. La oposición votó en contra de la ampliación, esa es la lectura que hago. Si yo preveo gastar diez pesos para hacer una cancha y vos me decís que no, no querés que yo haga la cancha”, dijo Rosica tras la asamblea.

N. de la R; fuente TyC Sports.