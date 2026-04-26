«Benja» Arrayago sigue su carrera ascendente en Independiente de Avellaneda

Como su hermano Juanmi que ya está jugando en la reserva del rojo de Avellaneda, Benjamín también se abre camino a su carrera profesional;

Su mamá lo expresó en redes, alentándolo a seguir así, con tanto esfuerzo y sacrificio;

Club Atlético Independiente vs Gimnasia de La Plata.

« Su mamá publicó; «Ayer jugaste y lo diste todo hijo, como hasta ahora lo venís haciendo. Una nueva experiencia y logrando aprovechar las oportunidades que se te van dando jugando de 3. Toda una nueva experiencia ya que siempre lo hiciste de delantero. A apostar por nuevos caminos que la vida te va dandote veo tan feliz y agradecido, me emociona y me siento muy orgullosa. Vamos Benja para adelante! Te amo Hijo