Beneficios para los Socios Activos y Socios Colaboradores, para la Fiesta del Ternero

La Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra invita a la comunidad a sumarse como socios, tanto Activos como Colaborador. “Con tu aporte acompañás nuestras tradiciones y accedés a importantes beneficios durante todo el año y la semana de la fiesta”.

*Categoría Activo: Abonando una cuota básica accedés a descuentos exclusivos y beneficios especiales durante los eventos y actividades oficiales.

*Categoría Cooperador: Colaborás con un monto mayor y disfrutás de acceso libre a todos los espectáculos de la fiesta 2026 y durante todo el año. (Excepto noche de aspirantes)

Ser parte es apoyar nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra fiesta. Para más información, comunícate a través de las redes sociales de la Fiesta o bien en la sede de calle Yrigoyen.