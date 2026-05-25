Belgrano es el nuevo campeón del fútbol argentino – Batacazo en Córdoba

Llegó el último partido, la definición del Torneo Apertura Mercado Libre 2026 ¡y Belgrano es el nuevo campeón!: Superó 3-2 a River en el estadio Mario Alberto Kempes y levantó el trofeo de la Liga Profesional de Fútbol.
Domingo 24 de mayo
River 2 (Colidio y Galván) (2°B) – Belgrano 3 (Morales y Nicolás Fernández -2-) (5°B) -TNT Sports / ESPN Premium –
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
Quinto árbitro: Pablo Gualtieri
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Salomé Di Iorio
La localía quedó determinada según el siguiente punto del Reglamento del Torneo:
8.5.1 La condición de local a efectos organizativos quedará determinada en función de la posición que cada uno de los equipos ocupe en la Tabla de su Zona, correspondiendo la localía a aquel que se encuentre mejor ubicado.
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