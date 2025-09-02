Baterías Mateo – Desde Ayacucho al país, la batería más eficiente del mercado

Creamos la batería más eficiente del mercado, con una comprobada durabilidad que nos hace líderes en el mercado nacional 🇦🇷.

👩🏻‍🏫 Diseñadas bajo normas y requerimientos de calidad internacional exigidas por las primeras marcas automotrices 🚘.

👉🏻 Una batería confiable y de alta calidad para el uso de vehículos personales 🔋💯🚗.

BATERIAS MATEO, “ENERGIA QUE POTENCIA”

LA MÁXIMA TECNOLOGÍA A NIVEL MUNDIAL Con la certeza de poder asegurar que las mejoras en nuestra batería ya son una realidad, confiamos en su predisposición para aceptar los productos y poder comercializarlos con la más absoluta seguridad que brindan la calidad y el respaldo de una empresa que confía en la excelencia de la batería alcanzada. La consolidación tan mencionada se debe, en primer lugar, a la puesta en marcha y eje de la primera fabricación de rejillas fundidas y laminadas de modo continúo (Sistema Conroll) y, en segundo término, a la ejecución eficiente de las diferentes etapas del proceso de fabricación de una batería.Con una tecnología de avanzada en lo que respecta a la fabricación de placas, Mateo Hnos. S.A. BATERÍAS MATEO ha logrado fabricar un producto que no sólo compite con las principales marcas del mercado, sino que ha superado los índices promedio de durabilidad y las diferentes pruebas de ensayos destructivos de modo comparativo con el resto de las baterías del mercado automotriz. Nuestra Empresa Mateo Hermanos S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de baterías automotrices, ubicada en la ciudad de Ayacucho, Provincia de Buenos Aires. Con más de 50 años de trayectoria en el mercado automotriz es una de las principales fábricas de baterías de nuestro país. La estrategia aplicada en nuestra planta industrial persigue un concepto integral que abarca todo el ciclo de producción, obteniendo el reconocimiento del mercado nacional e internacional en base a su moderna tecnología de fabricación y su alto grado de prestación.En la actualidad, la empresa cuenta con tecnología de avanzada en la producción de rejillas, empastado de las mismas y una línea de armado con la capacidad para ensamblar más de 2000 baterías diarias.