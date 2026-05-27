Banco de leche: 19 años de nutrición y amor para los bebés más vulnerables

En el hospital San Martín de La Plata funciona el primer banco de leche humana del país. Desde 2007, más de 8.200 personas donaron el mejor alimento para niños y niñas. Quiénes pueden hacerlo y quiénes se benefician. La historia de Luisina y su bebé Amancio.

Cuando una mamá tiene a su recién nacido internado en neonatología toda la alegría de un nacimiento se ve opacada por los problemas de salud. En esas circunstancias, algunas personas no pueden amamantar. Sin embargo, hay otras que por amor y solidaridad las alivian. Estas mujeres son donantes de leche humana que, además de dar de mamar a sus hijos o hijas, también se extraen leche para los bebés más vulnerables, los que pasan sus primeros días o meses internados en una terapia intensiva.

El Banco de Leche Humana del hospital provincial San Martín de La Plata acaba de cumplir 19 años, fue el primero del país y durante el año pasado recibió leche de 694 donantes que alimentaron a los y las bebés internados en 24 terapias intensivas neonatales de la provincia de Buenos Aires. Desde su apertura, en 2007, el Banco registra más de 8.200 donantes.

Ana Tabuenca es médica neonatóloga, trabaja en este Banco de Leche Humana desde sus inicios y hoy es la directora de este espacio ubicado en la planta baja de la maternidad de ese hospital público provincial que cuenta con una de las neonatologías de mayor complejidad de todo el territorio bonaerense.

Como buena noticia, este mes se abren dos nuevos centros de recolección de leche humana en La Plata: uno, en el Centro de Atención Primaria 42 de Los Hornos (149 entre 35 y 36), y otro en el Centro de Salud ubicado en calle 19 y 471 de City Bell que se suman a los 54 existentes en toda la provincia.

“Si bien contamos con una camioneta del ministerio de Salud bonaerense para recolectar leche donada en los hogares, estos nuevos centros de recolección facilitan la donación porque muchas donantes pueden acercar su leche a lugares cercanos a sus domicilios”, detalló Tabuenca.

Desde hace ya varias décadas, especialistas e instituciones como la Organización Mundial de la Salud recomiendan la lactancia materna de forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida y de manera complementaria con otros alimentos hasta los dos años o hasta que la persona que amamanta y el niño o niña lo deseen. Sucede que numerosos estudios comprobaron que no hay nada más nutritivo para un ser vivo que la leche de su propia especie.

¿La leche humana es el mejor alimento para el bebé? “Cien por ciento”, responde sin lugar a dudas la neonatóloga Ana Tabuenca. Y se explaya: “Tiene factores de defensa que la leche de fórmula no tiene. Un bebé que está en neonatología cuando toma leche humana tiene mucho menos riesgo de enterocolitis necrotizante, que es una patología muy severa de los prematuros, menos riesgo de sepsis, menos tiempo en el respirador, menos broncodisplasia, menos enfermedades respiratorias”, y la enumeración de beneficios puede seguir y seguir.

Las especialistas del Banco de Leche Humana del hospital San Martín de La Plata explican que hay varias razones que impiden a muchas mujeres dar de mamar a sus bebés internados en la neonatología.

Enfermedades como leucemias, linfomas, cánceres que requiere quimioterapia, VIH en personas sin adhesión al tratamiento, consumos problemáticos o tuberculosis mamarias les impiden dar el pecho a sus hijos o hijas.

Algunas mujeres puérperas podrían producir menos leche a causa del estrés: “Tener un bebé en neonatología puede ser muy estresante para una familia, y en cuanto a las mamás puede ser que el estrés disminuya la producción de leche”, contó Tabuenca. A esto se suma que muchas vienen de ciudades lejanas, y para acompañar a sus bebés internados en una terapia de alta complejidad se encuentran fuera de su contexto habitual, extrañan a sus otros hijos y viven situaciones de angustia y ansiedad que pueden dificultar el amamantamiento. Como contrapartida, existe el apoyo de otras mujeres que por amor deciden donar su leche.

Cuando una persona desea donar, debe responder una encuesta y enviar sus últimos análisis serológicos realizados durante el embarazo, los mismos son chequeados por profesionales del Banco de Leche, acreditando que la persona es apta como donante.

Una vez que la leche llega al Banco pasa por un proceso de pasteurización: “Pasteurizar consiste en elevar la temperatura de la leche a 62.5°C para, luego de media hora, bajar bruscamente la temperatura a 5°C, este choque térmico hace que se elimine el 99,99% de los gérmenes y que la leche prácticamente no pierda propiedades nutritivas ni de defensa para el bebé”.

Quiénes pueden donar

En los inicios del Banco de Leche Humana se promovía la donación de mujeres que tenían un excedente. Es decir, que producían tanta leche que les alcanzaba para sus bebés y también para ofrecer a otros niños y niñas internados en las neonatologías de la Provincia. Hoy, desde el Banco de Leche Humana del hospital San Martín de La Plata ya no se habla tanto de exceso sino de deseo. La que desea donar puede prepararse para lograrlo.

Hay mujeres que dicen que “les explotan los pechos”. Suele pasar cuando sus bebés toman de una sola mama y la otra queda llena. Es entonces cuando empiezan a extraerse con sacaleche y a guardarla en el freezer. “En estas circunstancias hay exceso evidente y es frecuente que las que no conocen la existencia del Banco de Leche Humana la descarten”, comentó la directora y pidió que, en lugar de desecharla, si desean donar, se comuniquen vía correo electrónico a bancodelechelaplata@gmail.com

“También hay otras mujeres a las que simplemente les parece hermoso el hecho de donar porque tuvieron alguna vez un bebé en neonatología o supieron de una amiga que la necesitó para su hija o hijo, escucharon del banco de leche en la televisión o en redes y, simplemente, dicen ‘me encantaría donar pero siento que no tengo un excedente’”, detalló la especialista. En estos casos, también es posible donar con el acompañamiento del equipo de salud del Banco de Leche Humana. Además de ofrecer asesoramiento, las especialistas sugieren que, al principio, cuando sus bebés toman de un pecho solo, comiencen a extraerse del otro pecho para donar o que se tomen un ratito para realizar una estimulación extra.

“Con el tiempo, los pechos -que son glándulas y producen en base al estímulo-, interpretan que hay dos bebés que necesitan leche y fabrican más cantidad”, explicó Tabuenca. Y agregó que “hay muchas mujeres que lo están haciendo solidaria y amorosamente, incluso muchas que comenzaron con dificultades serias de lactancia pero que, con ayuda y acompañamiento, no sólo lograron amamantar a su bebé sino que hoy son donantes”.

Luisina y Amancio

Hace 28 días, Luisina Presta, docente platense de 32 años tuvo a su segundo hijo, Amancio, un bebito que pesó menos de un kilo y medio. El embarazo había sido tortuoso a causa de una complicación que se conoce como “acretismo placentario”.

“Amancio es mi segundo y último hijo porque a raíz del acretismo me tuvieron que sacar el útero”, comienza a contar Luisina. En estos casos, le explicaron sus médicos, la placenta se adhiere anormalmente a la pared del útero, lo invade y puede afectar a otros órganos, por lo tanto, representa un alto riesgo de hemorragia masiva.

Después de una gran pérdida de sangre, con sólo 32 semanas de gestación, Luisina ingresó al hospital para una cesárea de urgencia. Después de dar a luz. “estuve dos días y medio en terapia intensiva sin poder conocer a mi hijo”. Gracias a la donación de leche humana pudieron alimentarlo por sonda.

Recién al tercer día, en silla de ruedas, la llevaron a neonatología y pudo conocer a su bebé. Con los cuidados de Luisina, del equipo de salud y el aporte de la leche que otras mujeres donaron, Amancio cobró fuerza, superó los dos kilos, y hace cuatro días, con temor y delicadeza Luisina lo tomó en brazos y lo puso al pecho por primera vez. Amancio abrió la boca bien grande, acomodó la cabecita y se prendió por fin a la teta de su mamá.

Hoy Luisina siente que es un día de fiesta porque hace unos días le sacaron el respirador y finalmente pudo amamantarlo. Cautelosa, dice que ella y su familia son conscientes de que el paso por la neonatología es difícil y no hay fechas certeras para el alta: “Hay que ir viendo, es el día a día, lo estamos esperando con mucho amor”, mientras, ella pasa prácticamente todo el tiempo en el hospital.

Dice que desde que nació su bebé aprendió muchas cosas. Ya se compró un sacaleche y guarda recipientes con el mejor alimento para su hijo: “Pero además, ahora soy yo la que quiere donar, quiero hacer por otras lo que hicieron por mí y por mi bebé”.

El sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires cuenta con dos Bancos de Leche Humana, uno en el hospital San Martín de La Plata, y otro en el Evita Pueblo de Berazategui.

Las personas que deseen ser donantes pueden acercarse al centro de recolección más cercano a su domicilio. A continuación se detallan sus ubicaciones:

1- Hospital municipal Raúl Cáccavo de Coronel Suárez

2- Hospital municipal Luis Tabares de Daireaux

3- Hospital Saverio Mateo Galvani de Hipólito Yrigoyen

4- Hospital de la Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas

5- Hospital Piñeyro de Junín

6- Hospital Unzué Rojas de Rojas

7- Hospital Sor María Ludovica de La Plata

8- Hospital Ramón Carrillo de Ciudadela

9- Clínica Ipensa de La Plata

10- Hospital Migue Capredoni de Bolívar

11-. Instituto Médico Platense de La Plata

12- CAPS San Cayetano de Tapalqué

13- Hospital Cordero de San Fernando

14- Instituto Maternidad Santa Rosa de Vicente López

15- Hospital Ramón Carrillo de Tres de Febrero

16- Hospital Nuestra Señora de Pilar de Pilar

17- Hospital San Roque de Gonnet (La Plata)

18- Hospital Español de La Plata

19- Hospital María Eva Duarte de Perón de Malvinas Argentinas

20- Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora

21- Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno

22- Unidad Sanitaria N°6 de Berazategui

23- Hospital Eurnekian de Ezeiza

24- Hospital Oñativia de Rafael Calzada (Almirante Brown)

25-Hospital Santa Marina de Esteban Echeverría

26- Centro Integral de Salud Infantil Evita de Moreno

27- Hospital Pedro Chutro de Merlo

28- Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela

29- Hospital Municipal de Chivilcoy

30- Hospital Eduardo Oller de Quilmes

31- Hospital Narciso López de Lanús

32-Hospital Ramón Carrillo de Castelli

33- UPA 5 de Almirante Brown

34- Hospital Lucio Meléndez de Almirante Brown

35- Hospital Javier Sábatto de Berazategui

36- Hospital Ana Goitía de Avellaneda

37- Maternidad Estela de Carlotto de Moreno

38- Hospital Raúl Larcade de San Miguel

39- CAPS N° 15 de Ezeiza

40- Centro de Medicina Preventiva Floreal Ferrara de Lanús

41- Secretaría de Desarrollo Social de Ezeiza

42- Hospital Cecilia Grierson de Guernica

43- Hospital MV de Martínez de Tigre

44- CAPS Dr. Pavón de Moreno

45- CAPS 3 de Berazategui

46- CAPS 12 de Berazategui

47- CAPS 26 de Berazategui

48- Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes

49- Hospital Rubén Miravalle de Lincoln

50- Hospital Trinidad de San Isidro

51- Hospital General de Lobos

52- Hospital Ramón Santamarina de Tandil

53- Hospital Florencio Escardó de Tigre

54- CAPS 42 de La Plata

55- CAPS 5 de La Plata