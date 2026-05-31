Azul – Javier Rodríguez encabezó la apertura del ENCOOP 2026 y visitó el primer establecimiento charcutero habilitado en la ciudad

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La jornada reunió a cooperativas, organizaciones territoriales y referentes de la economía social de distintos puntos del país.
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El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezó este sábado la apertura del Encuentro Nacional de Cooperativismo (ENCOOP 2026) en la ciudad bonaerense de Azul y luego recorrió el primer establecimiento charcutero habilitado en el distrito en el marco de la Resolución 350/2025.
El ENCOOP 2026 se desarrolla durante este fin de semana en el Salón SUMAC de Azul y reúne a cooperativas agropecuarias, de trabajo, de servicios y organizaciones de la economía social de distintos puntos de la provincia y del país. Entre los principales objetivos del encuentro se destacan el fortalecimiento del sector cooperativo, la articulación con el Estado provincial y la construcción de propuestas para el desarrollo productivo y territorial.
“Este encuentro tiene todavía más valor en el contexto actual, porque el cooperativismo representa exactamente lo contrario al individualismo que promueve el Gobierno nacional: representa solidaridad, trabajo colectivo y construcción con el otro”, expresó Javier Rodríguez durante la apertura del encuentro.
Durante la jornada, el ministro compartió actividades junto al intendente de Azul, Nelson Sombra, y representantes de Federación Rural y otras organizaciones. En ese marco, se realizaron firmas de convenios y acuerdos comerciales orientados al fortalecimiento del entramado cooperativo.
El encuentro contempla mesas de trabajo vinculadas al financiamiento, comercialización, nuevas tecnologías, capacitación, sustentabilidad y desarrollo comunitario, con el objetivo de debatir líneas rectoras para el cooperativismo bonaerense.
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“Las cooperativas cumplen un rol fundamental en el desarrollo territorial bonaerense porque generan trabajo, arraigo y oportunidades en las localidades del interior. Nosotros necesitamos una producción con productores, con más agregado de valor y con comunidades vivas”, señaló el ministro.
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En paralelo, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario destacaron el trabajo que viene realizando la Dirección de Cooperativas Agropecuarias (DiCA), que entre 2020 y 2026 acompañó la conformación de 132 nuevas cooperativas en 85 municipios bonaerenses.
“Nos quieren hacer creer que los problemas son individuales, pero cuando un productor deja de producir o un trabajador pierde el empleo, el problema no es personal: es consecuencia de una política económica que va en contra de la producción y del trabajo”, sostuvo Javier Rodríguez.
Tras participar de la apertura del ENCOOP 2026, el ministro visitó el primer establecimiento charcutero habilitado en Azul bajo el marco de la Resolución 350/2025, normativa impulsada para facilitar la habilitación de pequeñas fábricas de chacinados.
El establecimiento, a cargo de Emanuel Horacio Fiorenza, fue habilitado el pasado 28 de abril y cuenta con autorización para elaborar productos frescos, secos y cocidos de origen porcino y bovino, con una producción mensual estimada en 1.000 kilos. La fábrica funciona en un inmueble ubicado sobre la calle Colón 842 de Azul.
Sobre la recorrida, Javier Rodríguez destacó: “La Resolución 350/2025 permite formalizar pequeñas producciones y abrir nuevas oportunidades para productores locales. Cada habilitación significa más desarrollo, más trabajo y más valor agregado en origen para la Provincia”.
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