Azul – Javier Rodríguez encabezó la apertura del ENCOOP 2026 y visitó el primer establecimiento charcutero habilitado en la ciudad

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezó este sábado la apertura del Encuentro Nacional de Cooperativismo (ENCOOP 2026) en la ciudad bonaerense de Azul y luego recorrió el primer establecimiento charcutero habilitado en el distrito en el marco de la Resolución 350/2025.

El ENCOOP 2026 se desarrolla durante este fin de semana en el Salón SUMAC de Azul y reúne a cooperativas agropecuarias, de trabajo, de servicios y organizaciones de la economía social de distintos puntos de la provincia y del país. Entre los principales objetivos del encuentro se destacan el fortalecimiento del sector cooperativo, la articulación con el Estado provincial y la construcción de propuestas para el desarrollo productivo y territorial.

“Este encuentro tiene todavía más valor en el contexto actual, porque el cooperativismo representa exactamente lo contrario al individualismo que promueve el Gobierno nacional: representa solidaridad, trabajo colectivo y construcción con el otro”, expresó Javier Rodríguez durante la apertura del encuentro.

Durante la jornada, el ministro compartió actividades junto al intendente de Azul, Nelson Sombra, y representantes de Federación Rural y otras organizaciones. En ese marco, se realizaron firmas de convenios y acuerdos comerciales orientados al fortalecimiento del entramado cooperativo.

El encuentro contempla mesas de trabajo vinculadas al financiamiento, comercialización, nuevas tecnologías, capacitación, sustentabilidad y desarrollo comunitario, con el objetivo de debatir líneas rectoras para el cooperativismo bonaerense.