Azul – Javier Rodríguez encabezó la apertura del ENCOOP 2026 y visitó el primer establecimiento charcutero habilitado en la ciudad

31 mayo, 2026 Pablo Tusq Campo, campo DIA 0
Rodríguez firma junto al titular del BAPRO

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