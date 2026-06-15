Azul – En ExpoMiel 2026, Javier Rodríguez destacó el crecimiento y la calidad de la apicultura bonaerense

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, participó este viernes en Azul de la 37° edición de ExpoMiel 2026, el encuentro más importante de la apicultura argentina y uno de los principales de América Latina, donde encabezó la entrega de premios del Sexto Concurso Provincial de Miel.

Durante la ceremonia, Javier Rodríguez felicitó a los productores y productoras participantes y destacó el crecimiento sostenido que viene mostrando el certamen. “Este año tuvimos una cantidad récord de participantes, así que estamos muy contentos con eso. Y también con lo que está viendo el equipo técnico en cuanto a la calidad de las mieles presentadas, que año tras año va mejorando”, señaló.

Asimismo, remarcó la importancia que tiene el concurso como instancia de evaluación y promoción para los apicultores bonaerenses. “La provincia de Buenos Aires concentra prácticamente el 50% de los productores apícolas de la Argentina. Por eso este concurso marca sin ninguna duda dónde están parados nuestros productores con respecto al país y también frente a otros mercados internacionales”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que algunos productores que participaron en ediciones anteriores lograron luego reconocimiento en competencias internacionales. “Hubo pequeños productores que después se presentaron en concursos en Londres y resultaron premiados. Muchas veces el puntapié inicial fue justamente haber participado de este concurso provincial”, afirmó.

El certamen contempló cinco categorías: mieles a granel líquidas, mieles a granel cristalizadas, mieles fraccionadas líquidas, mieles fraccionadas cristalizadas y Jóvenes Emprendedores Apícolas.

Además, el ministro anunció que los 15 productores premiados recibirán como parte del reconocimiento un pase para participar del XVII Congreso Latinoamericano de Apicultura FILAPI 2026, que se realizará en Mar del Plata.

“Parte del premio para todos los ganadores es un pase a FILAPI y la posibilidad de exponer sus mieles en el espacio del Ministerio, realizar degustaciones y mostrar la calidad de la miel que se produce en Buenos Aires frente a visitantes de toda América Latina”, explicó Javier Rodríguez.

La ExpoMiel se desarrolla anualmente en la ciudad de Azul y constituye el principal espacio de encuentro de la cadena apícola argentina. Con más de tres décadas de trayectoria, reúne a productores, empresas, técnicos, investigadores y referentes del sector para intercambiar conocimientos, presentar innovaciones y fortalecer el desarrollo de una actividad estratégica para la producción bonaerense. La edición 2026 se realizó en el predio de la Sociedad Rural de Azul y contó con exposiciones, conferencias técnicas, espacios de capacitación, rondas de intercambio y actividades abiertas al público.