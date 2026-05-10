Ayacucho recibió este sábado 9 de Mayo a la Feria de Mercados Bonaerenses / Exito total

Ayacucho recibió este sábado 9 de Mayo a la Feria de Mercados Bonaerenses, una tienda móvil pensada en los consumidores que permite adquirir productos de los más variados a precios muy convenientes. Esta vez fue en el galpón de la Fiesta del Ternero, con una mayor concurrencia que en la anterior.

La misma ofreció pescados, lácteos, como también pastas y productos de emprendedores locales. La propuesta que es una idea del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires cuenta con la aprobación del Concejo Deliberante, funcionando de 10 a 14 horas.

Se pudo adquirir la mercadería a través de Cuenta DNI, donde se obtiene un 40% de descuento con tope de reintegro de $ 6000.-

Hubo gran variedad de productos a disposición de vecinos, siendo entre otros fiambres, pescado, budines, pastas, pastelería, miel, vermú, chocolates, tartas, frutas y verduras frescas, lácteos, etc no solo de la Feria móvil, sino también de emprendedores locales.

Según pudimos hablar con los referentes de la atractiva propuesta, se tratará de efectuar una edición por mes, siendo un canal de compra directo y práctico para los vecinos en general. La próxima sería el sábado 13 de Junio, en lugar a confirmar.