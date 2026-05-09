Ayacucho está dentro de los Partidos que perderían el beneficio de Zona Fría

Ayacucho se encuentra en los municipios que perderían el beneficio de Zona Fría por el nuevo proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei. Luego de lo que fue un trabajoso logro en el 2021 de ser considerado Zona Fría y tener descuentos de importancia en el consumo de gas natural como envasado, y que un sábado como el de hoy queda en evidencia, con una sensación térmica que no superará los 4 grados a lo largo del día, LLA insiste en recortar ese tipo de beneficios que subsidia el consumo de gas para calefacción.

El proyecto ya tuvo su ingreso en la Cámara de Diputados teniendo por objetivo restringir el alcance del sistema que en la actualidad otorga descuentos que van desde 30 a 50% en las tarifas de gas, que beneficia a millones de usuarios, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino La Pampa, Mendoza, Neuquén, además de la Patagonia que ya estaba incluida desde un inicio.

La administración libertaria refuerza con esta iniciativa su recorte intentando achicar la cantidad de beneficiarios focalizándose exclusivamente en los hogares vulnerables.

De prosperar la iniciativa, el régimen volvería prácticamente al esquema original concentrándose en la Patagonia, noroeste y sectores puntuales.

Se estima que la medida podría alcanzar a 800 mil hogares de la Provincia. Solo continuarían recibiendo el beneficio los hogares incluidos dentro del nuevo régimen de SEF (Subsidios Energéticos Focalizados), que incluye a familiar con ingresos de hasta 3 canastas básicas.

Ahora, el proyecto deberá sortear su paso por el Congreso donde allí los legisladores de las provincias afectadas deberán decidirse si empujan la medida hacia el lado de sus votantes coterráneos o responden al lineamiento nacional.